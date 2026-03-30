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cm grafica ndoye inter
Emanuele Tramacere

Traduzido por

O Inter volta a falar sobre o descontentamento de Ndoye: “Vamos ver”. O valor para contratá-lo do Nottingham Forest

Inter de Milão
D. Ndoye
Nottingham Forest
Mercado da bola
Bologna

O jogador que já atuou pelo Bologna voltou a ser alvo do interesse dos olheiros da Inter.

Ideias claras e um projeto concreto para continuar sendo competitivos, mas para mudar radicalmente a trajetória traçada e seguida nos últimos seis anos. O Inter 2026/2027, independentemente de conquistar ou não o Scudetto ao final desta temporada, mudará de cara e o fará com uma estratégia que em breve será acordada e colocada no papel por Cristian Chivu, Beppe Marotta, Piero Ausilio e a diretoria.


O orçamento será a chave, mas as orientações já compartilhadas por todos são claras: falta a esta equipe dribles e imprevisibilidade, e é nesses perfis que serão investidos os valores mais significativos. Nico Paz é o sonho inatingível, Moussa Diaby é uma possibilidade concreta, mas nas últimas horas, conforme noticiado pelo Tuttosport, um velho interesse está voltando à tona: Dan Ndoye.

  • CORTEGADO NO INÍCIO DE 2025

    O nome do lateral suíço não é novidade por Appiano Gentile. Já durante a janela de transferências de inverno da temporada 2024/2025, quando ele era um dos destaques da nossa Série A com a camisa do Bologna, o Inter tentou contratá-lo para o time de Simone Inzaghi (mas quem acabou chegando a Milão foi Nikola Zalewski).


    O interesse foi confirmado também no verão passado, mas a transferência de Chivu e a ideia de investir em Lookman desviaram o foco do ex-jogador do Basileia.

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  • EM NOTTINGHAM NÃO ESTÁ FELIZ

    No final do verão, a saída do Bologna se concretizou, mas rumo à Premier League, para o Nottingham Forest, que se classificou para a Liga Europa e desembolsou nada menos que 42 milhões de euros para contratá-lo.


    O início da temporada foi, no geral, positivo, com dois gols e duas assistências entre a Liga Europa e o campeonato. Desde dezembro, devido também a uma situação muito complicada na tabela para o Forest e a uma lesão que o afetou entre o Natal e o Ano Novo, Ndoye perdeu espaço na hierarquia do clube.


    De janeiro até hoje, ele acumulou apenas 13 partidas em todas as competições, das quais nenhuma como titular na Premier League, com uma média de não mais do que 25 minutos por jogo. Uma situação que o deixa tudo menos tranquilo, mesmo de olho na próxima Copa do Mundo.

  • UM SORRISO E UM "VEREMOS" PARA O INTER

    E por falar na Copa do Mundo, após o último amistoso de preparação para a Copa do Mundo de 2026 nos EUA, México e Canadá com a Suíça — partida perdida por 4 a 3 contra a Alemanha, mas na qual ele voltou a marcar —, Ndoye também respondeu aos rumores sobre o interesse do Inter na zona mista.


    A uma pergunta direta, Ndoye se animou, sorrindo para os repórteres e dando uma resposta evasiva, mas deixando em aberto a possibilidade de uma transferência para o Inter: “Agora penso na Seleção e no meu time, mas no futuro veremos o que vai acontecer”. Não foi uma frase de efeito.

  • O PEDIDO DO NOTTINGHAM FOREST

    O Inter está interessado, mas as negociações com o Nottingham Forest não serão fáceis. Como já foi dito, o investimento feito no verão passado impõe uma avaliação elevada do seu valor de mercado que, segundo o Tuttosport, não será inferior a 35 milhões de euros.


    Além disso, negociar com o explosivo presidente Marinakis está longe de ser simples, e o caso Douglas Luiz-Juventus é uma prova disso, mesmo apenas nesta temporada.


    É improvável que a Viale della Liberazione apresente uma proposta de compra definitiva por esses valores, mas com uma fórmula mais flexível — que talvez adie o pagamento a valores mais baixos ao final da próxima temporada (empréstimo com opção de compra condicionada) — o negócio poderia ser fechado.