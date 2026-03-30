O Inter volta a falar sobre o descontentamento de Ndoye: “Vamos ver”. O valor para contratá-lo do Nottingham Forest

Ideias claras e um projeto concreto para continuar sendo competitivos, mas para mudar radicalmente a trajetória traçada e seguida nos últimos seis anos. O Inter 2026/2027, independentemente de conquistar ou não o Scudetto ao final desta temporada, mudará de cara e o fará com uma estratégia que em breve será acordada e colocada no papel por Cristian Chivu, Beppe Marotta, Piero Ausilio e a diretoria.





O orçamento será a chave, mas as orientações já compartilhadas por todos são claras: falta a esta equipe dribles e imprevisibilidade, e é nesses perfis que serão investidos os valores mais significativos. Nico Paz é o sonho inatingível, Moussa Diaby é uma possibilidade concreta, mas nas últimas horas, conforme noticiado pelo Tuttosport, um velho interesse está voltando à tona: Dan Ndoye.