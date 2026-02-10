AFP
O Inter Miami, de Lionel Messi, ultrapassa o LAFC, de Son Heung-Min, e se torna o clube mais valioso da MLS, com US$ 1,45 bilhão.
- AFP
Boom financeiro impulsionado por Messi
De acordo com os números compilados pela Sportico, o Inter Miami teve um aumento impressionante em relação à sua avaliação pré-Messi de US$ 585 milhões. O clube também teve um aumento projetado de 75% na receita, com estimativas apontando para US$ 250 milhões em receita até 2026, um número incomparável em qualquer outro lugar da MLS.
- Getty Images Sport
Os cinco primeiros
O Los Angeles FC era o líder anterior e agora está em segundo lugar, com US$ 1,4 bilhão. Aqui está o top 5:
Posição Clube Avaliação 1 Inter Miami US$ 1,45 bilhão 2 LAFC US$ 1,4 bilhão 3 LA Galaxy US$ 1,17 bilhão 4 Atlanta United US$ 1,14 bilhão 5 NYCFC US$ 1,12 bilhão
- AFP
Crescimento geral
O valor médio das franquias atingiu US$ 767 milhões, e, coletivamente, todas as franquias da MLS valiam US$ 23 bilhões. A franquia média viu seu valor crescer 39% em relação às avaliações da Sportico para 2021.
No entanto, houve algumas preocupações com a crescente disparidade entre os ricos e os pobres da liga. O Inter Miami vale 3,4 vezes mais do que o CF Montreal (US$ 480 milhões). Com as receitas da TV nacional não tão robustas quanto as da NBA, NFL e outras contrapartes, isso pode afetar a qualidade do que acontece em campo.
De acordo com a Sportico, as equipes da MLS lucram apenas US$ 5 milhões em receita após os custos de produção da Apple. Em comparação, as equipes da NHL lucram cerca de US$ 40 milhões. Além disso, mesmo com o aumento do valor das equipes, alguns grupos de proprietários estão tendo dificuldade em vender seus clubes. O Vancouver Whitecaps e o San Jose Earthquakes têm enfrentado dificuldades nesse aspecto.
“Tivemos mais de 30, quase 40 grupos que assinaram um acordo de confidencialidade, entraram em nossa sala de dados e fizeram uma análise completa da nossa situação”, disse o CEO do Whitecaps, Axel Schuster, ao Sportico. “Nenhum deles está interessado em comprar nem mesmo 1% deste clube, porque todos acham que nossa estrutura aqui, o mercado e a situação em que nos encontramos não são algo em que se possa investir.”
- Getty Images Sport
O que vem por aí para a MLS?
A MLS está a menos de duas semanas do início da temporada, com a primeira rodada marcada para 21 de fevereiro.
Traduzido automaticamente pelo GOAL-e
Publicidade