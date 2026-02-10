O valor médio das franquias atingiu US$ 767 milhões, e, coletivamente, todas as franquias da MLS valiam US$ 23 bilhões. A franquia média viu seu valor crescer 39% em relação às avaliações da Sportico para 2021.

No entanto, houve algumas preocupações com a crescente disparidade entre os ricos e os pobres da liga. O Inter Miami vale 3,4 vezes mais do que o CF Montreal (US$ 480 milhões). Com as receitas da TV nacional não tão robustas quanto as da NBA, NFL e outras contrapartes, isso pode afetar a qualidade do que acontece em campo.

De acordo com a Sportico, as equipes da MLS lucram apenas US$ 5 milhões em receita após os custos de produção da Apple. Em comparação, as equipes da NHL lucram cerca de US$ 40 milhões. Além disso, mesmo com o aumento do valor das equipes, alguns grupos de proprietários estão tendo dificuldade em vender seus clubes. O Vancouver Whitecaps e o San Jose Earthquakes têm enfrentado dificuldades nesse aspecto.

“Tivemos mais de 30, quase 40 grupos que assinaram um acordo de confidencialidade, entraram em nossa sala de dados e fizeram uma análise completa da nossa situação”, disse o CEO do Whitecaps, Axel Schuster, ao Sportico. “Nenhum deles está interessado em comprar nem mesmo 1% deste clube, porque todos acham que nossa estrutura aqui, o mercado e a situação em que nos encontramos não são algo em que se possa investir.”