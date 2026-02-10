Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
FBL-FRIENDLY-NACIONAL-INTER MIAMIAFP

O Inter Miami, de Lionel Messi, ultrapassa o LAFC, de Son Heung-Min, e se torna o clube mais valioso da MLS, avaliado em US$ 1,45 bilhão.

O Inter Miami é agora o clube mais valioso da Major League Soccer, avaliado em US$ 1,45 bilhão, o valor mais alto da liga, de acordo com as últimas avaliações da MLS feitas pela Sportico. O clube lidera cinco equipes avaliadas em mais de US$ 1 bilhão, à frente do LAFC (US$ 1,4 bilhão), enquanto o valor total das franquias da MLS sobe para US$ 23 bilhões em 30 equipes, refletindo o crescimento contínuo em toda a liga.

  • FBL-FRIENDLY-BARCELONA-INTER MIAMIAFP

    Boom financeiro impulsionado por Messi

    De acordo com os números compilados pela Sportico, o Inter Miami teve um aumento impressionante em relação à sua avaliação pré-Messi, de US$ 585 milhões. O clube também teve um aumento projetado de 75% na receita, com estimativas apontando para US$ 250 milhões em receita até 2026, um número incomparável em qualquer outro lugar da MLS.

    • Publicidade
  • Vancouver Whitecaps FC v Los Angeles Football Club - 2025 MLS Cup Playoffs: Conference SemifinalGetty Images Sport

    Os cinco primeiros

    O Los Angeles FC era o líder anterior e agora está em segundo lugar, com US$ 1,4 bilhão. Aqui está o top 5:

    PosiçãoClubeAvaliação
    1Inter MiamiUS$ 1,45 bilhão
    2LAFCUS$ 1,4 bilhão
    3LA GalaxyUS$ 1,17 bilhão
    4Atlanta UnitedUS$ 1,14 bilhão
    5NYCFCUS$ 1,12 bilhão
  • FBL-FRIENDLY-NACIONAL-INTER MIAMIAFP

    Crescimento geral

    O valor médio das franquias atingiu US$ 767 milhões, e, coletivamente, todas as franquias da MLS valiam US$ 23 bilhões. A franquia média viu seu valor crescer 39% em relação às avaliações da Sportico para 2021.

    No entanto, houve algumas preocupações com a crescente disparidade entre os ricos e os pobres da liga. O Inter Miami vale 3,4 vezes mais do que o CF Montreal (US$ 480 milhões). Com as receitas da TV nacional não tão robustas quanto as da NBA, NFL e outras contrapartes, isso pode afetar a qualidade do que acontece em campo.

    De acordo com a Sportico, as equipes da MLS lucram apenas US$ 5 milhões em receita após os custos de produção da Apple. Em comparação, as equipes da NHL lucram cerca de US$ 40 milhões. Além disso, mesmo com o aumento do valor das equipes, alguns grupos de proprietários estão tendo dificuldade em vender seus clubes. O Vancouver Whitecaps e o San Jose Earthquakes têm enfrentado dificuldades nesse aspecto.

    “Tivemos mais de 30, quase 40 grupos que assinaram um acordo de confidencialidade, entraram em nossa sala de dados e fizeram uma análise completa da nossa situação”, disse o CEO do Whitecaps, Axel Schuster, ao Sportico. “Nenhum deles está interessado em comprar nem mesmo 1% deste clube, porque todos acham que nossa estrutura aqui, o mercado e a situação em que nos encontramos não são algo em que se possa investir.”

  • Inter Miami CF v LA GalaxyGetty Images Sport

    O que vem por aí para a MLS?

    A MLS está a menos de duas semanas do início da temporada, com a primeira rodada marcada para 21 de fevereiro.

    Traduzido automaticamente pelo GOAL-e

0