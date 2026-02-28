Getty Images Sport
O Inter Miami, de Lionel Messi, deve visitar a Casa Branca para comemorar a vitória da MLS Cup de 2025
Viagem de Miami à Casa Branca
As visitas à Casa Branca são uma tradição americana de longa data, com os clubes vencedores da MLS Cup participando regularmente de uma cerimônia na capital do país. O último time da MLS a visitar a Casa Branca foi o Columbus Crew, em 2024.
De acordo com o The Athletic, o Inter Miami terá seu momento em Washington, D.C., em março, após vencer a MLS Cup em dezembro, derrotando o Vancouver Whitecaps.
A história de Messi com o D.C.
Esta não é a primeira vez que Lionel Messi, estrela do Inter Miami, é convidado para a Casa Branca, embora seja a primeira vez que ele realmente faça a viagem, caso decida ir. Messi já havia sido convidado para receber a Medalha Presidencial da Liberdade do então presidente Joe Biden em janeiro de 2025, mas não pôde comparecer à cerimônia devido a compromissos anteriores.
O presidente e o futebol
Desde então, Biden deixou o cargo, com Donald Trump recuperando a presidência nas eleições de 2024. Trump tem se envolvido regularmente com o futebol desde seu retorno ao cargo, assistindo à final da Copa do Mundo de Clubes ao lado do presidente da FIFA, Gianni Infantino, e ajudando a conduzir o sorteio da Copa do Mundo de 2026 em dezembro.
Trump já havia se encontrado com Cristiano Ronaldo, grande rival de Messi, quando recebeu o astro português ao lado do príncipe herdeiro saudita Mohammed Bin Salman no Salão Oval.
A visita de Miami à Casa Branca ocorre em meio ao debate em torno da viagem da equipe masculina de hóquei dos EUA, medalha de ouro, que esteve em Washington esta semana para se encontrar com o presidente e assistir ao discurso do Estado da União.
O que vem a seguir?
O Inter Miami, que perdeu seu primeiro jogo da temporada da MLS por 3 a 0 para o LAFC, visitará o rival da Flórida, Orlando City, no domingo.
