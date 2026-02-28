O Inter Miami, de Lionel Messi, deve visitar a Casa Branca para comemorar a vitória da MLS Cup de 2025

Desde então, Biden deixou o cargo, com Donald Trump recuperando a presidência nas eleições de 2024. Trump tem se envolvido regularmente com o futebol desde seu retorno ao cargo, assistindo à final da Copa do Mundo de Clubes ao lado do presidente da FIFA, Gianni Infantino, e ajudando a conduzir o sorteio da Copa do Mundo de 2026 em dezembro.

Trump já havia se encontrado com Cristiano Ronaldo, grande rival de Messi, quando recebeu o astro português ao lado do príncipe herdeiro saudita Mohammed Bin Salman no Salão Oval.

A visita de Miami à Casa Branca ocorre em meio ao debate em torno da viagem da equipe masculina de hóquei dos EUA, medalha de ouro, que esteve em Washington esta semana para se encontrar com o presidente e assistir ao discurso do Estado da União.