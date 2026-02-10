Getty Images Sport
O ícone do Manchester United, Rio Ferdinand, está internado regularmente no hospital e usa cadeira de rodas devido a lesões nas costas.
Ferdinand revela dificuldades com dores nas costas
Ferdinand revelou a chocante extensão de suas dificuldades físicas desde que se aposentou do futebol profissional em 2015, como seis vezes vencedor da Premier League e detentor da medalha de vencedor da Liga dos Campeões. Embora o ex-capitão da Inglaterra continue sendo uma figura proeminente na mídia, ele revelou que sua imagem pública esconde uma batalha privada contra dores debilitantes nas costas que podem surgir sem aviso prévio. Em entrevista à revista Men's Health UK, Ferdinand detalhou a gravidade dessas crises, que o deixam completamente imobilizado e dependente de cuidados médicos urgentes.
“Tenho problemas nas costas há muito tempo”, disse ele à Men's Health. “Tenho lesões que adquiri durante minha carreira... Tomei comprimidos e injeções por seis anos para poder jogar. Isso me afetou. Tenho momentos difíceis de dor nas costas, em que preciso ficar alguns dias no hospital ou em uma cadeira de rodas. É louco, mas acontece do nada. Desde que estou em Dubai, tenho consultado um fisioterapeuta pela primeira vez desde que me aposentei. Ele tem feito várias manipulações e outras coisas, e no prédio dele também tem meu personal trainer, então ele passa informações sobre meu treinamento para ele. Há uma abordagem holística no que estou fazendo agora e espero que isso me coloque em uma boa posição. Em vez de consertar quando algo está quebrado, você na verdade previne [lesões].”
Inculcando uma mentalidade empreendedora em seus filhos
Apesar do desgaste físico causado pela sua carreira, Ferdinand recusa-se a permanecer sedentário. O ex-defesa insiste que o seu compromisso com o ginásio e o seu trabalho já não se resume apenas à boa forma física, mas sim a dar um exemplo rigoroso à sua família. Para Ferdinand, manter um ritmo de trabalho visivelmente elevado é essencial para a educação dos filhos, garantindo que eles compreendem que o sucesso e a saúde exigem esforço.
“Tenho filhos que precisam ver uma ética de trabalho”, disse ele. “Meus filhos precisam me ver acordando e indo trabalhar. Eles precisam ver a mim e à [minha esposa] Kate indo à academia. Quero que eles tenham um estilo de vida saudável e pensem que ir à academia ou simplesmente se movimentar é normal. E não se trata de dizer isso aos meus filhos; eles precisam ver isso. Mas também, para ser sincero, preciso trabalhar para minha sanidade mental. Gosto de trabalhar; minha mãe e meu pai trabalhavam. Eles eram trabalhadores. É tudo o que conheço. Quando meus filhos falam sobre mim, por mais que seja, sim, 'o papai me ama' e 'o papai fez tudo por mim'. É 'o papai trabalhou duro. Ele era um lutador'. Entende o que quero dizer?”
Fugindo da tabela de jogos para uma nova aventura
O pano de fundo desse novo regime físico é a recente mudança de Ferdinand para o Oriente Médio. A mudança representa uma mudança significativa no estilo de vida da família, trocando o Reino Unido por Dubai. Ferdinand explicou que, após décadas tendo sua agenda ditada pelo calendário do futebol — primeiro como jogador e depois como comentarista —, ele aproveitou a oportunidade para se libertar da rotina e experimentar uma cultura diferente.
“Vejo isso como uma aventura”, explica o jogador de 47 anos. “Minha vida foi regida pela tabela de jogos enquanto jogava futebol e, depois da carreira, como comentarista. Não há muitas oportunidades na vida em que você tem tempo para fazer uma grande mudança, viver uma aventura, sair da sua zona de conforto e explorar algo novo. Então é isso. Era isso que queríamos fazer.”
O motivo da saída da TNT Sports
As mudanças na vida de Ferdinand também se estenderam à sua carreira profissional, com o comentarista confirmando recentemente sua saída da TNT Sports. Embora pudesse facilmente ter assinado uma extensão de contrato, Ferdinand revelou que se afastou porque a emissora não estava receptiva às suas ideias para evoluir a cobertura. Ele agora está se concentrando em sua própria plataforma digital, que lhe permite explorar o “mundo fora dos 90 minutos” que a televisão linear muitas vezes ignora.
“Gosto de ser testado. Gosto de pressão”, diz ele. “Eu estava bem na TNT. Poderia ter assinado um novo contrato com a TNT. Facilmente. Mas isso não é quem eu realmente sou. É hora de algo novo. E, com todo o respeito, eu estava tentando promover [um novo] lado das coisas dentro da equipe e do grupo da TNT, e eles não estavam tão receptivos quanto eu gostaria. Então, essa foi outra grande razão pela qual eu pensei: 'Ok, se vocês não vão entrar comigo de cabeça e me apoiar, então eu sigo em frente. Vamos ver como me saio quando estiver por conta própria'. Porque eu vi que o novo mundo é que a TV linear e o futebol ao vivo sempre estarão lá, mas também há outro mundo fora dos 90 minutos que me intriga, que eu vejo como um fã. Então, eu quero saber o que diabos esses caras comem, como dormem, como se recuperam? Quero aproximar o público disso e quero estar na vanguarda disso. Mas, ao mesmo tempo, isso é quem eu sou. Não estou tentando ser ninguém, sou eu mesmo. Faço minhas próprias coisas. Sempre segui meu próprio caminho.”
