O ícone do Manchester United, Rio Ferdinand, está internado regularmente no hospital e usa cadeira de rodas devido a lesões nas costas.

As mudanças na vida de Ferdinand também se estenderam à sua carreira profissional, com o comentarista confirmando recentemente sua saída da TNT Sports. Embora pudesse facilmente ter assinado uma extensão de contrato, Ferdinand revelou que se afastou porque a emissora não estava receptiva às suas ideias para evoluir a cobertura. Ele agora está se concentrando em sua própria plataforma digital, que lhe permite explorar o “mundo fora dos 90 minutos” que a televisão linear muitas vezes ignora.

“Gosto de ser testado. Gosto de pressão”, diz ele. “Eu estava bem na TNT. Poderia ter assinado um novo contrato com a TNT. Facilmente. Mas isso não é quem eu realmente sou. É hora de algo novo. E, com todo o respeito, eu estava tentando promover [um novo] lado das coisas dentro da equipe e do grupo da TNT, e eles não estavam tão receptivos quanto eu gostaria. Então, essa foi outra grande razão pela qual eu pensei: 'Ok, se vocês não vão entrar comigo de cabeça e me apoiar, então eu sigo em frente. Vamos ver como me saio quando estiver por conta própria'. Porque eu vi que o novo mundo é que a TV linear e o futebol ao vivo sempre estarão lá, mas também há outro mundo fora dos 90 minutos que me intriga, que eu vejo como um fã. Então, eu quero saber o que diabos esses caras comem, como dormem, como se recuperam? Quero aproximar o público disso e quero estar na vanguarda disso. Mas, ao mesmo tempo, isso é quem eu sou. Não estou tentando ser ninguém, sou eu mesmo. Faço minhas próprias coisas. Sempre segui meu próprio caminho.”