O Hull City confirma prisões devido a cânticos discriminatórios durante a derrota na FA Cup contra o Chelsea

O torcedor do Liverpool Paul Boardman foi proibido de entrar no Estádio de Wembley devido ao uso do canto, tendo sido ouvido gritando-o em uma estação ferroviária próxima. Ele se declarou culpado por usar palavras ameaçadoras e foi multado em £ 500.

Naquela noite, o Hull foi derrotado por 4 a 0, com Pedro Neto marcando três gols, e o técnico Sergej Jakirovic elogiou o esforço de sua equipe, apesar da derrota acachapante.

Ele disse: “Defensivamente, nosso plano tático foi bom e talvez com algumas decisões melhores no contra-ataque pudéssemos jogar melhor.

Tivemos algumas chances, o Chelsea também. Pedro Neto marcou um gol excelente, o segundo gol foi muito fácil, em um escanteio. Eles são muito bons na posse de bola. Tentaram aproveitar nossos erros. Acho que merecíamos pelo menos um gol, mas se jogarmos assim, estaremos em uma posição muito boa no Campeonato.

Nunca desistam, talvez nos próximos jogos isso possa ser um bom exemplo de como devemos jogar.

Agora precisamos descansar e vamos usar isso para nos prepararmos ainda melhor para o QPR.”