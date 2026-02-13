Getty Images Sport
O Hull City confirma prisões devido a cânticos discriminatórios durante a derrota na FA Cup contra o Chelsea
Hull confirma que foram feitas prisões
De acordo com o The Athletic, o Hull anunciou que torcedores foram presos por cantos discriminatórios. O canto, dirigido aos adversários do oeste de Londres, era de natureza homofóbica. Um aviso inicial foi dado pelo sistema de som, instando os torcedores a cessarem o canto e informando que poderiam ser presos se não o fizessem. Um novo anúncio foi feito no segundo tempo, confirmando que alguns torcedores haviam sido detidos.
O Ministério Público confirmou em 2022 que uma determinada letra usada no canto, referente a profissionais do sexo masculinos, é um insulto homofóbico, o que significa que qualquer pessoa que a use está sujeita a processo judicial.
O torcedor do Liverpool Paul Boardman foi proibido de entrar no Estádio de Wembley devido ao uso do canto, tendo sido ouvido gritando-o em uma estação ferroviária próxima. Ele se declarou culpado por usar palavras ameaçadoras e foi multado em £ 500.
Naquela noite, o Hull foi derrotado por 4 a 0, com Pedro Neto marcando três gols, e o técnico Sergej Jakirovic elogiou o esforço de sua equipe, apesar da derrota acachapante.
Ele disse: “Defensivamente, nosso plano tático foi bom e talvez com algumas decisões melhores no contra-ataque pudéssemos jogar melhor.
Tivemos algumas chances, o Chelsea também. Pedro Neto marcou um gol excelente, o segundo gol foi muito fácil, em um escanteio. Eles são muito bons na posse de bola. Tentaram aproveitar nossos erros. Acho que merecíamos pelo menos um gol, mas se jogarmos assim, estaremos em uma posição muito boa no Campeonato.
Nunca desistam, talvez nos próximos jogos isso possa ser um bom exemplo de como devemos jogar.
Agora precisamos descansar e vamos usar isso para nos prepararmos ainda melhor para o QPR.”
Grande vitória do Chelsea
O técnico do Blues, Liam Rosenior, voltou ao MKM Stadium, tendo treinado os Tigers entre 2022 e 2024.
Ele disse: “Fiquei muito satisfeito com a dedicação e atitude dos jogadores no primeiro tempo. Foi um jogo difícil. Todo o crédito vai para o Hull, que está voando alto no Campeonato. Espero que eles cheguem à Premier League este ano, mas, devido à nossa atitude e dedicação ao jogo, a qualidade está sempre presente, e foi isso que nos deu a base esta noite.
Tivemos 90 minutos muito bons. É claro que você quer que cada minuto de cada jogo seja perfeito. Há muitas coisas que podemos melhorar, mas em termos do nosso início juntos, estou muito satisfeito.
"Pedro Neto tem sido excelente, ele trabalha muito e tem muita qualidade. Estou muito feliz por vê-lo marcar os gols que marcou hoje. Todos trabalharam muito, muito duro uns pelos outros.
“O aspecto mais gratificante foi a mentalidade. Eles honraram o clube. Foi um desempenho muito forte em termos da aplicação mental necessária para se ter sucesso.”
Rosenior também admitiu que tinha muitos familiares presentes, acrescentando: “Eu tinha mais de 20 familiares aqui. Este clube significa muito não só para mim, mas também para minha família, por muitas razões. Agradeço muito a recepção que tive do clube e foi bom receber uma boa recepção de ambas as torcidas.”
O que vem a seguir?
O Chelsea enfrenta o Burnley no próximo fim de semana, na tentativa de avançar em sua ambição de se classificar para a Liga dos Campeões. A equipe de Rosenior está atualmente em quinto lugar, um ponto atrás do quarto colocado, o Manchester United.
