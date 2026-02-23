Getty/GOAL
O herói cult do Liverpool aponta Christian Pulisic como potencial substituto de Mohamed Salah e apoia a estrela da seleção americana para mostrar que a passagem pelo Chelsea foi “apenas um pequeno tropeço”
Transferência de Salah: O astro egípcio deixará o Liverpool em 2026?
O astro egípcio Salah tem contrato com o Liverpool até o verão de 2027. No entanto, ele tem demonstrado frustração em alguns momentos desta temporada — chegando a ter uma explosão de raiva em uma ocasião — e viu seu rendimento cair. O jogador de 33 anos não marca um gol na Premier League desde 1º de novembro.
Há rumores de que Salah pode se transferir para a Saudi Pro League ou a MLS, já que o Liverpool ainda pode lucrar com qualquer venda, com rumores crescendo sobre possíveis sucessores na ala direita do Reds.
Será que Pulisic, estrela da seleção americana, poderá substituir Salah em Anfield?
O internacional norte-americano Pulisic está na lista, já que ele está adiando a assinatura de um novo contrato no San Siro, e Heskey acredita que o “Capitão América” poderia ser uma aquisição inteligente para o time de Arne Slot.
O ex-atacante do Liverpool disse ao OLBG: “Na verdade, gosto bastante do Christian Pulisic. Ele é muito direto. Provavelmente não marcou tantos gols quanto eu gostaria que ele marcasse no Chelsea, mas acho que ele causou problemas às defesas adversárias.
Obviamente, depois de uma boa Copa do Mundo, jogando em casa e sob pressão, ele é definitivamente alguém que poderia oferecer algo diferente de Mohamed Salah ou mesmo Cody Gakpo neste momento.
“Mo deixou o Chelsea para ir para a Itália e veja o que ele fez pelo Liverpool. Acho que seria ótimo ver alguém como Pulisic voltar à Premier League da mesma forma, porque imagino que ele adoraria mostrar que seu tempo no Chelsea foi apenas um pequeno tropeço. Ele era apenas um jovem quando chegou.”
Heskey adiciona Kvaratskhelia e Bowen à lista de possíveis alvos
Vários outros nomes foram adicionados à lista de possíveis reforços para o ataque do Liverpool, com o interesse mantido no atacante Anthony Gordon, do Newcastle, ex-jogador do Everton que cresceu torcendo pelo Reds.
Heskey citou outros dois jogadores comprovadamente talentosos que poderiam ser considerados, sendo que um deles tem experiência na Premier League pelo West Ham, enquanto o outro é vencedor da Liga dos Campeões pelo Paris Saint-Germain.
O ex-astro da Inglaterra Heskey acrescentou: “Estamos falando sobre substituir Mohamed Salah e acho que, como torcedores, vocês precisam pensar em algo diferente, porque não é possível substituir Mo Salah.
Lembro-me de uma temporada em que conversava com alguém que disse que Mo tinha tido uma temporada ruim. Ele havia marcado 25 gols. Eu adoraria ter tido uma temporada tão ruim assim! Estamos falando de alguém que marca mais de 20, quase 30 gols por temporada há 10 anos.
Acho que temos que olhar para algo diferente e, de qualquer forma, talvez não seja do interesse do técnico ter alguém como Mo Salah. Ele pode querer mudar a formação. Sei que ele estava falando sobre um meio-campo 4-4-2 em losango, sem alas altas e largas, e isso exigiria algo diferente.
“Não acho que você possa substituir Mo Salah, mas gosto do jogador do PSG, Khvicha Kvaratskhelia. Ele seria minha escolha.
“Jarrod Bowen seria uma opção inferior a Mohamed Salah? Acho que a maioria dos jogadores é inferior a Salah, mas, para ser sincero, Bowen é um tipo diferente de jogador e provavelmente ajudaria a formação, porque ele se esforça um pouco mais do que Mo.
Não estou dizendo que Mo não trabalhe duro, mas Bowen tem um ritmo de trabalho e uma ética de trabalho diferentes, porque ele vem do West Ham e, antes disso, das divisões inferiores. É totalmente diferente. Andrew Robertson foi sem dúvida uma das nossas melhores contratações e ele veio do Hull City.”
O histórico de Salah: Gols e troféus no Liverpool
Salah marcou 252 gols pelo Liverpool em 429 partidas. Ele foi eleito três vezes o Jogador do Ano pela PFA e ganhou quatro Chuteiras de Ouro. Conquistou dois títulos da Premier League com os Reds, além da Liga dos Campeões e taças nacionais, e quem quer que seja encarregado de preencher sua vaga terá um trabalho considerável pela frente.
