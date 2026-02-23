O herói cult do Liverpool aponta Christian Pulisic como potencial substituto de Mohamed Salah e apoia a estrela da seleção americana para mostrar que a passagem pelo Chelsea foi “apenas um pequeno tropeço”

Vários outros nomes foram adicionados à lista de possíveis reforços para o ataque do Liverpool, com o interesse mantido no atacante Anthony Gordon, do Newcastle, ex-jogador do Everton que cresceu torcendo pelo Reds.

Heskey citou outros dois jogadores comprovadamente talentosos que poderiam ser considerados, sendo que um deles tem experiência na Premier League pelo West Ham, enquanto o outro é vencedor da Liga dos Campeões pelo Paris Saint-Germain.

O ex-astro da Inglaterra Heskey acrescentou: “Estamos falando sobre substituir Mohamed Salah e acho que, como torcedores, vocês precisam pensar em algo diferente, porque não é possível substituir Mo Salah.

Lembro-me de uma temporada em que conversava com alguém que disse que Mo tinha tido uma temporada ruim. Ele havia marcado 25 gols. Eu adoraria ter tido uma temporada tão ruim assim! Estamos falando de alguém que marca mais de 20, quase 30 gols por temporada há 10 anos.

Acho que temos que olhar para algo diferente e, de qualquer forma, talvez não seja do interesse do técnico ter alguém como Mo Salah. Ele pode querer mudar a formação. Sei que ele estava falando sobre um meio-campo 4-4-2 em losango, sem alas altas e largas, e isso exigiria algo diferente.

“Não acho que você possa substituir Mo Salah, mas gosto do jogador do PSG, Khvicha Kvaratskhelia. Ele seria minha escolha.

“Jarrod Bowen seria uma opção inferior a Mohamed Salah? Acho que a maioria dos jogadores é inferior a Salah, mas, para ser sincero, Bowen é um tipo diferente de jogador e provavelmente ajudaria a formação, porque ele se esforça um pouco mais do que Mo.

Não estou dizendo que Mo não trabalhe duro, mas Bowen tem um ritmo de trabalho e uma ética de trabalho diferentes, porque ele vem do West Ham e, antes disso, das divisões inferiores. É totalmente diferente. Andrew Robertson foi sem dúvida uma das nossas melhores contratações e ele veio do Hull City.”