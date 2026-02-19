Getty Images
O governo português lança sua própria investigação após Gianluca Prestianni, do Benfica, ser acusado de abuso racial pelo astro do Real Madrid Vinicius Junior
O que aconteceu na partida da Liga dos Campeões?
O incidente em questão ocorreu por volta dos 10 minutos do segundo tempo da partida disputada em Lisboa, no dia 17 de fevereiro. O jogo foi interrompido quando os jogadores entraram em confronto e os árbitros seguiram as diretrizes da UEFA.
Vinicius Júnior marcou um gol espetacular pelo Real Madrid, gigante da La Liga, e comemorou ao lado da bandeira de escanteio, em frente à torcida da casa. Vários jogadores do Benfica se incomodaram com a atitude supostamente provocativa do jogador da seleção brasileira.
Quando o jogo estava prestes a recomeçar, Vinicius, que estava em frente a Prestianni, correu em direção ao árbitro e o alertou sobre algo que havia sido dito. O ala do Benfica é acusado de ter feito comentários racistas, e a UEFA confirmou que abriu uma investigação sobre o ocorrido, com Prestianni cobrindo a boca com a camisa.
Declarações de Vinicius Júnior e Prestianni
Uma declaração da entidade reguladora do futebol europeu dizia: “Os relatórios oficiais dos jogos de ontem à noite estão atualmente sendo analisados. Quando incidentes são relatados, procedimentos são iniciados e, se resultarem em sanções disciplinares, são anunciados no site disciplinar da UEFA. No momento, não temos mais informações a fornecer e nenhum comentário adicional a fazer.”
Vinicius divulgou uma declaração após o jogo, na qual disse: “Os racistas são, acima de tudo, covardes. Eles precisam colocar suas camisas na boca para mostrar o quão fracos são. Mas eles têm a proteção de outras pessoas que, teoricamente, têm a obrigação de puni-los. Nada do que aconteceu hoje é novidade na minha vida ou na vida da minha equipe. Recebi um cartão amarelo por comemorar um gol. Ainda não entendo por quê. Por outro lado, foi apenas um protocolo mal executado que não serviu para nada. Não gosto de aparecer em situações como essa, especialmente depois de uma grande vitória e quando as manchetes deveriam ser sobre o Real Madrid, mas é necessário.”
Prestianni declarou em uma postagem nas redes sociais: “Quero esclarecer que em nenhum momento dirigi insultos racistas ao jogador Vinicius Junior, que infelizmente interpretou mal o que acha que ouviu. Nunca fui racista com ninguém. E lamento as ameaças que recebi dos jogadores do Real Madrid.”
Governo português abre investigação
O governo português, por meio da Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Esporte (APCVD), irá agora investigar o incidente, a fim de determinar se houve um ataque racista.
Uma declaração publicada no site oficial do órgão estatal dizia: “Na sequência de notícias veiculadas pelos meios de comunicação social relativas a alegados insultos/atos de racismo dirigidos ao jogador do Real Madrid Vinicius Jr. durante o jogo entre o SL Benfica e o Real Madrid CF, correspondente à primeira mão do play-off da Liga dos Campeões da UEFA, realizado no Estádio da Luz, uma competição organizada pela UEFA, a Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto (APCVD) deu início a um processo de sanção administrativa para esclarecer os factos.”
Podem ser aplicadas sanções contra o Benfica e Prestianni
Tanto o Benfica como Prestianni poderão enfrentar sanções - que vão desde multas financeiras até ao encaminhamento do relatório para as autoridades judiciais - se as alegações de racismo forem comprovadas. Espera-se que as investigações realizadas por organismos desportivos e governamentais sejam concluídas rapidamente, permitindo que sejam tomadas medidas decisivas.
