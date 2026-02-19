O governo português lança sua própria investigação após Gianluca Prestianni, do Benfica, ser acusado de abuso racial pelo astro do Real Madrid Vinicius Junior

O incidente em questão ocorreu por volta dos 10 minutos do segundo tempo da partida disputada em Lisboa, no dia 17 de fevereiro. O jogo foi interrompido quando os jogadores entraram em confronto e os árbitros seguiram as diretrizes da UEFA.

Vinicius Júnior marcou um gol espetacular pelo Real Madrid, gigante da La Liga, e comemorou ao lado da bandeira de escanteio, em frente à torcida da casa. Vários jogadores do Benfica se incomodaram com a atitude supostamente provocativa do jogador da seleção brasileira.

Quando o jogo estava prestes a recomeçar, Vinicius, que estava em frente a Prestianni, correu em direção ao árbitro e o alertou sobre algo que havia sido dito. O ala do Benfica é acusado de ter feito comentários racistas, e a UEFA confirmou que abriu uma investigação sobre o ocorrido, com Prestianni cobrindo a boca com a camisa.