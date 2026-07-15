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France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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O golpe final... A derrota para a Espanha acaba com o maior sonho de Mbappé

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A medalha de bronze é um pequeno consolo

A Espanha não se limitou a acabar com o sonho da França de conquistar a Copa do Mundo de 2026, mas também desferiu um golpe fatal nas ambições de Mbappé de ganhar a Bola de Ouro e em sua tentativa de salvar sua temporada desastrosa no Real Madrid.

A derrota por 2 a 0 na semifinal em Dallas é um revés devastador para o atacante do Real Madrid, que chegou à Copa do Mundo com a esperança de conquistar um título histórico que compensasse uma temporada em que suas estatísticas individuais excepcionais não se traduziram em grandes títulos coletivos.

Mbappé via na Copa do Mundo sua chance de ouro para virar o jogo a seu favor. No entanto, a equipe de Luis de la Fuente conseguiu neutralizar completamente o astro francês na partida mais importante do torneio.

A França não conseguiu chegar à final, e Mbappé perdeu todo o ímpeto que havia conquistado nos últimos meses em sua busca pelo prêmio individual mais importante do mundo do futebol.

  • A última grande oportunidade

    O histórico de gols de Mbappé continua impressionante. Seus números com o Real Madrid o mantêm entre os melhores atacantes do mundo, mas o futebol profissional também é medido pelos títulos. E foi justamente nesse ponto que suas chances foram severamente prejudicadas. Apesar do domínio do Barcelona na La Liga e das duas últimas conquistas do Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões, o francês precisava vencer a Copa do Mundo para compensar uma temporada sem títulos importantes com o Real Madrid. Esse título representava a oportunidade perfeita para recuperar suas chances na disputa pela Bola de Ouro. Mas a eliminação diante da Espanha privou-o dessa vantagem decisiva, segundo reportagem do okdiario.

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  • Ausente no dia mais importante!

    Além disso, a partida da semifinal ofereceu uma visão incomum do capitão da seleção francesa. A seleção espanhola fechou todos os espaços, neutralizou a coesão ofensiva da equipe de Didier Deschamps e minimizou a influência de Mbappé.

    Mbappé não representou nenhum perigo significativo para o goleiro espanhol Simón e acabou visivelmente frustrado, além de ter recebido um cartão amarelo.

    Após o apito final, Mbappé não deu desculpas e foi o primeiro a reconhecer o fraco desempenho de sua equipe: “Não fizemos um jogo digno de uma semifinal da Copa do Mundo, estragamos tudo”.

    Seu desempenho veio justamente no momento em que ele mais precisava mostrar sua força. Na disputa pela Bola de Ouro, onde cada etapa importante tem o peso de uma final, o jogador do Real Madrid apresentou sua pior atuação no torneio.

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  • Um pequeno consolo?

    Mbappé também buscava alcançar uma meta que só poucos jogadores de futebol conseguem: levar a França à final da Copa do Mundo pela terceira vez consecutiva, após a conquista do título em 2018 e o vice-campeonato em 2022. Mas esse sonho se desfez diante da Espanha.

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    A França disputará agora apenas o terceiro lugar, uma conquista que não faz jus a uma geração que se construiu com base no domínio do futebol mundial, nem a um jogador destinado a imortalizar seu nome na história. A menos que ocorram reviravoltas inesperadas na disputa pela Bola de Ouro, a derrota para a Espanha significa muito mais do que apenas a eliminação da Copa do Mundo. É o golpe que pode privar Mbappé do grande prêmio individual que ele buscava nesta temporada.

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