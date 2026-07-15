O golpe final... A derrota para a Espanha acaba com o maior sonho de Mbappé

A Espanha não se limitou a acabar com o sonho da França de conquistar a Copa do Mundo de 2026, mas também desferiu um golpe fatal nas ambições de Mbappé de ganhar a Bola de Ouro e em sua tentativa de salvar sua temporada desastrosa no Real Madrid.

A derrota por 2 a 0 na semifinal em Dallas é um revés devastador para o atacante do Real Madrid, que chegou à Copa do Mundo com a esperança de conquistar um título histórico que compensasse uma temporada em que suas estatísticas individuais excepcionais não se traduziram em grandes títulos coletivos.

Mbappé via na Copa do Mundo sua chance de ouro para virar o jogo a seu favor. No entanto, a equipe de Luis de la Fuente conseguiu neutralizar completamente o astro francês na partida mais importante do torneio.

A França não conseguiu chegar à final, e Mbappé perdeu todo o ímpeto que havia conquistado nos últimos meses em sua busca pelo prêmio individual mais importante do mundo do futebol.