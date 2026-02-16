O goleiro do Manchester City, James Trafford, faz uma admissão contundente sobre a transferência de Gianluigi Donnarumma e abre as portas para uma saída no verão

Trafford, que começou na academia do City, voltou a um ambiente familiar no verão de 2025, quando foi fechado um acordo de £ 27 milhões (US$ 37 milhões) com o Burnley. Ele voltou a Manchester como vencedor do Campeonato Europeu Sub-21 e com a ambição de se tornar um jogador da seleção principal.

Guardiola começou a temporada com Trafford entre os postes, mas deixou muitas pessoas surpresas — incluindo alguns em seu próprio time — ao contratar Donnarumma, vencedor da Euro 2020, quando se abriu a porta de saída para o imponente jogador da seleção italiana no Paris Saint-Germain.

Donnarumma foi adquirido por £ 26 milhões (US$ 35 milhões) e imediatamente se tornou o goleiro titular do City. Isso deixou Trafford no papel de reserva, sem jogar na Premier League desde 31 de agosto. Ele se tornou o goleiro do Blues nas copas, com 11 partidas em todas as competições.