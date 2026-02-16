Getty/GOAL
Traduzido por
O goleiro do Manchester City, James Trafford, faz uma admissão contundente sobre a transferência de Gianluigi Donnarumma e abre as portas para uma saída no verão
Trafford voltou ao Manchester City com a esperança de ser o número 1.
Trafford, que começou na academia do City, voltou a um ambiente familiar no verão de 2025, quando foi fechado um acordo de £ 27 milhões (US$ 37 milhões) com o Burnley. Ele voltou a Manchester como vencedor do Campeonato Europeu Sub-21 e com a ambição de se tornar um jogador da seleção principal.
Guardiola começou a temporada com Trafford entre os postes, mas deixou muitas pessoas surpresas — incluindo alguns em seu próprio time — ao contratar Donnarumma, vencedor da Euro 2020, quando se abriu a porta de saída para o imponente jogador da seleção italiana no Paris Saint-Germain.
Donnarumma foi adquirido por £ 26 milhões (US$ 35 milhões) e imediatamente se tornou o goleiro titular do City. Isso deixou Trafford no papel de reserva, sem jogar na Premier League desde 31 de agosto. Ele se tornou o goleiro do Blues nas copas, com 11 partidas em todas as competições.
- Getty Images Sport
A transferência de Donnarumma foi uma surpresa
Trafford admite que não foi informado sobre o interesse do City em Donnarumma, pois estava pronto para garantir uma vaga de titular no Etihad. Ele disse: “Não esperava que essa situação acontecesse, mas aconteceu, então é só seguir em frente. Já que aconteceu, trabalho muito todos os dias e vejo o que acontece, dou o meu melhor.”
Trafford insiste que nunca lhe foi prometido o posto de titular no City, mas esperava estar na frente da fila. Ele acrescentou: “Não, não foi isso, mas [o plano] não foi o que aconteceu. É o que é. É futebol, é o que é, você tem que continuar se esforçando todos os dias e nos jogos que vierem, jogar o melhor que puder. É apenas mais uma experiência para adicionar à minha carreira e, sim, tem sido um bom aprendizado.”
Trafford voltará a mudar de clube neste verão?
Guardiola disse sobre Trafford, depois de lhe ter dado uma rara oportunidade de titular na vitória do City por 2 a 0 sobre o Salford, na quarta rodada da FA Cup: “Ele é muito confiável. Um goleiro fantástico.”
Essa avaliação não será suficiente para convencer Trafford de que ele deve permanecer no clube se ofertas tentadoras forem apresentadas na próxima janela de transferências. Quando questionado sobre o futuro, ele acrescentou: “Vamos levar um dia de cada vez e tentar trabalhar o máximo possível. O que tiver que acontecer, acontecerá. Obviamente, tenho um contrato, então não sei o que vai acontecer na próxima temporada. Só sei que vou levar um dia de cada vez e tentar melhorar.”
O impressionante progresso do City em várias frentes nesta temporada está ajudando a manter Trafford envolvido. Eles estão na quinta rodada da FA Cup, nas oitavas de final da Liga dos Campeões, na final da Carabao Cup e continuam na briga por mais um título da Premier League.
- Getty Images Sport
Seleção da Inglaterra: Trafford será convocado para a Copa do Mundo?
No entanto, Donnarumma provavelmente será o preferido nas competições de alto nível e na reta final da disputa pelo título europeu. As oportunidades de jogo regulares podem ser escassas para Trafford ao longo da temporada, o que tornará cada vez mais difícil para ele chamar a atenção do técnico da Inglaterra, Thomas Tuchel.
No entanto, ele não recebeu nenhuma indicação de que os Três Leões estejam planejando procurar outras opções de apoio atrás do goleiro titular Jordan Pickford.
Sobre suas chances de disputar a Copa do Mundo, Trafford disse: “Não conversei com eles [sobre] se isso é suficiente, mas jogo o melhor que posso e treino muito todos os dias, e isso depende apenas de mim. Obviamente, todos sabem o que está acontecendo comigo, então só preciso, sempre que jogar, jogar o melhor que posso.”
A Inglaterra voltará a entrar em campo para enfrentar o Uruguai e o Japão no final de março. Esses serão os últimos jogos antes de Tuchel definir sua seleção para a Copa do Mundo, o que significa que Trafford precisa ser aprovado para ter alguma chance de garantir uma vaga no avião para a América do Norte.
Publicidade