O gol “incrível” do atacante Benjamin Sesko, do Manchester United, contra o West Ham “não é surpreendente”, afirma Michael Carrick.

Após a partida, Carrick foi rápido em destacar a imensa dificuldade técnica do gol de empate, enfatizando que a habilidade de Sesko em realizar tais jogadas é bem conhecida no clube. O técnico insistiu que, embora o final tenha sido espetacular, era exatamente o que ele esperava do atacante.

“É um final incrível, considerando o ângulo, para gerar isso, acertar o alvo, finalizar – é um gol e tanto”, disse Carrick aos repórteres. “Ben é capaz disso. Ele faz isso o tempo todo. Não é que ele tenha surgido do nada. Ele vem fazendo isso, provou que também sabe marcar gols. Ele vem fazendo isso nos treinos também.

“Para ser sincero, não é surpreendente. Acho que é o que ele faz, é o que ele faz de melhor.”

