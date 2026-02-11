AFP
O gol “incrível” do atacante Benjamin Sesko, do Manchester United, contra o West Ham “não é surpreendente”, afirma Michael Carrick.
Drama no final preserva início invicto de Carrick
O United parecia destinado a uma derrota prejudicial contra o West Ham, ameaçado de rebaixamento, até que Sesko produziu um momento mágico nos acréscimos. Os Red Devils tiveram dificuldades para romper a defesa resoluta do Hammers depois de ficarem atrás no placar com um gol de Tomas Soucek no início do segundo tempo.
Com o relógio passando dos 95 minutos e o United prestes a sofrer sua primeira derrota sob o comando do técnico interino, Sesko aproveitou um cruzamento para fazer um gol tecnicamente difícil, passando pelo goleiro em um ângulo fechado. O gol garantiu um ponto vital, mantendo o United em quarto lugar na Premier League e preservando o recorde de invencibilidade de Carrick, embora tenha interrompido a impressionante sequência de quatro vitórias consecutivas.
- AFP
Carrick não se surpreende com a magia de Sesko
Após a partida, Carrick foi rápido em destacar a imensa dificuldade técnica do gol de empate, enfatizando que a habilidade de Sesko em realizar tais jogadas é bem conhecida no clube. O técnico insistiu que, embora o final tenha sido espetacular, era exatamente o que ele esperava do atacante.
“É um final incrível, considerando o ângulo, para gerar isso, acertar o alvo, finalizar – é um gol e tanto”, disse Carrick aos repórteres. “Ben é capaz disso. Ele faz isso o tempo todo. Não é que ele tenha surgido do nada. Ele vem fazendo isso, provou que também sabe marcar gols. Ele vem fazendo isso nos treinos também.
“Para ser sincero, não é surpreendente. Acho que é o que ele faz, é o que ele faz de melhor.”
Procurando apostas de futebol mais inteligentes? Obtenha previsões de especialistas, previsões baseadas em dados e insights vencedores com o GOAL Tips no Telegram. Junte-se à nossa comunidade em crescimento agora!
Encontrando o equilíbrio certo no ataque
Sesko não começou a partida no Estádio de Londres, com Carrick optando por manter a fórmula ofensiva que havia rendido quatro vitórias consecutivas antes da noite de terça-feira. A decisão de deixar um artilheiro do calibre de Sesko no banco é sempre uma aposta arriscada, mas Carrick explicou que gerenciar a rotação do elenco é crucial, dada a recente carga de trabalho pesada.
“É sempre uma questão de equilíbrio. Os rapazes que jogaram tiveram um desempenho fantástico”, disse Carrick sobre sua escolha. “Ben está trabalhando muito, está em boa forma e pronto para seguir em frente. Certamente, quando ele entrou em campo, fez uma grande diferença.”
- Getty Images Sport
Um “grande momento” para a confiança do atacante
O gol contra o West Ham segue uma sequência positiva para Sesko, e Carrick acredita que o momento agora está mudando a favor do atacante. Gols geram confiança, e o técnico sugeriu que as contribuições recentes de Sesko estão construindo uma plataforma para que ele tenha um grande impacto na reta final da temporada.
“O último gol deve ter feito muito bem para ele”, observou Carrick. “Hoje à noite foi um pouco diferente, com a emoção do jogo, mas certamente foi um momento importante e significativo para ele e para nós.”
O resultado deixa o West Ham na zona de rebaixamento, enquanto o United mantém a quarta posição e fica atrás do Aston Villa, terceiro colocado, por apenas dois pontos.
Traduzido automaticamente pelo GOAL-e
Publicidade