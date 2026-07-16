O gênio rebelde ou o caçador de ouro... Será que Messi assumiu o trono de Maradona?

Por muitos anos, a Argentina viveu com base em um único princípio esportivo, que se resumia ao fato de que Diego Armando Maradona era a maior estrela do mundo do futebol, sem igual no coração dos fãs do esporte nesse país.
Mas, com o passar do tempo, surgiu um jovem chamado Lionel Messi para reescrever a história e quebrar um recorde após o outro, até ser coroado campeão da Copa do Mundo do Catar em 2022 e se aproximar do título da Copa do Mundo de 2026.
E as conquistas do ex-jogador do Barcelona levantaram a questão que era considerada uma “heresia no futebol” nas ruas de Buenos Aires: será que Messi superou Maradona de vez e apagou sua lenda, ou será que o lugar de Diego continuará intocável, por mais impressionantes que sejam os números do “Pulga”?