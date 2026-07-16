Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Tudo sobre apostas na GOAL
Maradona and Messigrok

Traduzido por

O gênio rebelde ou o caçador de ouro... Será que Messi assumiu o trono de Maradona?

Especiais e Opinião
Espanha x Argentina
Espanha
Argentina
Copa do Mundo
Barcelona
Boca Juniors
D. Maradona
L. Messi
Espanha
Argentina
EUA

Uma discussão que não vai acabar entre os fãs das duas lendas

Por muitos anos, a Argentina viveu com base em um único princípio esportivo, que se resumia ao fato de que Diego Armando Maradona era a maior estrela do mundo do futebol, sem igual no coração dos fãs do esporte nesse país.

Mas, com o passar do tempo, surgiu um jovem chamado Lionel Messi para reescrever a história e quebrar um recorde após o outro, até ser coroado campeão da Copa do Mundo do Catar em 2022 e se aproximar do título da Copa do Mundo de 2026.

 E as conquistas do ex-jogador do Barcelona levantaram a questão que era considerada uma “heresia no futebol” nas ruas de Buenos Aires: será que Messi superou Maradona de vez e apagou sua lenda, ou será que o lugar de Diego continuará intocável, por mais impressionantes que sejam os números do “Pulga”?

  • maradonaChatGPT

    Maradona... O orgulho de uma nação nos pés de uma lenda

    Não há palavras que possam descrever o lugar que Maradona ocupa no coração dos argentinos, desde a década de 1980 até mesmo após sua morte, em novembro de 2020.

    Para compreender o valor da lenda Maradona, não devemos nos ater às estatísticas, mas sim ao seu contexto histórico; afinal, sua conquista da Copa do Mundo de 1986, no México, não foi apenas um triunfo esportivo, mas um ato de vingança para um país ferido após a derrota na Guerra das Malvinas contra a Grã-Bretanha.

     Seus dois gols contra a Inglaterra resumiram a personalidade de Diego, aquele malandro genial e encantador rebelde.

    E na Copa do Mundo de 1990, Maradona jogou com o que se poderia descrever como “uma perna só”, levando a Argentina à final da Copa do Mundo da Itália com um joelho inchado e um pé lesionado, antes de cair com honra na final contra a Alemanha em um pênalti polêmico, consolidando sua imagem de herói que sacrifica o próprio corpo pela bandeira de seu país.

    • Publicidade
  • Diego MaradonaGetty Images

    Por que os argentinos adoram Maradona até a loucura?


    Maradona ocupa um lugar inigualável no coração dos argentinos, e todos sempre falam dele com orgulho, incluindo as lendas do futebol desse país, sendo o mais recente, é claro, o próprio Lionel Messi.

    Ele também é sempre lembrado como um herói lendário, mesmo fora do meio esportivo argentino, o que levanta uma questão importante: por que os argentinos o adoram tanto?

    O maior segredo da importância de Maradona para o povo argentino reside no fato de que todos o consideravam o jogador que representava o povo nos campos de futebol.

    Maradona nasceu em meio à extrema pobreza no bairro de Villa Fiorito, na capital argentina, Buenos Aires, e jogou por um time com uma torcida gigantesca: o Boca Juniors.

     Maradona viveu as dificuldades dos argentinos, falava a língua deles e gritava seus slogans, o que os levou a colocá-lo em um patamar lendário.

    Os argentinos admiravam mais os defeitos de Maradona do que suas qualidades, especialmente suas declarações contundentes contra a FIFA, suas posições políticas rebeldes, e até mesmo seu vício em drogas e sua vida caótica fora dos campos.

     Todas essas questões, que foram condenadas por muitos fãs de futebol em diversos países do mundo, não diminuíram o amor dos argentinos por ele; pelo contrário, fizeram dele um ser humano semelhante a eles em suas decepções e alegrias.

  • Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

     Messi... a linguagem implacável dos números


    Se Maradona escreveu épicos emocionantes e esportivos, Lionel Messi reescreveu a história com números e brilhantismo constante.

    Messi levou a Argentina à final da Copa do Mundo três vezes, ficando em segundo lugar em 2014, conquistando o título em 2022 e estando a um passo do título de 2026.

    Com isso, Messi disputará a final da Copa do Mundo pela terceira vez em sua carreira, uma conquista que Maradona, que disputou a final duas vezes, não conseguiu alcançar.

    Além disso, Messi conquistou o que Maradona não conseguiu em toda a sua carreira: venceu a Copa América duas vezes.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • Maradona MessiSocial

    O que falta a Messi no coração da Argentina?


    Apesar de todas essas conquistas, há quem diga que Messi não tem uma grande vantagem que Maradona teve: ter crescido na Argentina e ter se ligado diretamente ao povo e à torcida ao jogar pelo Boca Juniors.

    Messi deixou a Argentina ainda criança, aos 13 anos, rumo ao Barcelona, e nunca jogou por nenhum grande clube argentino com popularidade avassaladora, como o Boca ou o River Plate.

    Ele passou a maior parte da vida na Espanha e, atualmente, nos Estados Unidos, o que, na visão de alguns, faz dele um produto da cultura europeia, e não um filho dos bairros populares da Argentina, como foi o caso de Maradona.

    Além disso, a personalidade de Messi é tranquila e introvertida; ele busca a estabilidade familiar, detesta conflitos e se mantém totalmente afastado de polêmicas e declarações inflamadas.

    Esse estilo de vida exemplar transformou Messi em um ícone mundial, mas privou-o do carisma popular avassalador na Argentina, com o qual Diego agitava as ruas por meio de suas declarações contundentes e atitudes rebeldes, que se encaixam perfeitamente no temperamento argentino.

  • FBL-WC-2026-MATCH70-JOR-ARG-FANSAFP

    Será que Messi assumiu o trono de Maradona?


    A resposta a essa pergunta não é a mesma para todos; fora da Argentina, a balança parece pender a favor do ex-jogador do Barcelona, que supera Maradona em números e consolidará essa superioridade caso conquiste o título da Copa do Mundo no próximo domingo.

    Já na Argentina, a questão não está decidida, tendo em vista a relação dos argentinos com Maradona, descrita como uma ligação espiritual, baseada na fragilidade humana e na vitória nacional em um momento de desânimo.

     Já a relação com Lionel Messi continua sendo de respeito e orgulho, por um gênio que lhes trouxe glória e transformou a história do futebol do país.

    E entre o orgulho pelas conquistas de Messi, que cresceu no exterior e possui uma personalidade tranquila, distante de crises, e o apego espiritual ao rebelde Maradona, filho dos bairros pobres da Argentina, a dúvida sobre quem é a principal estrela aos olhos dos argentinos permanecerá, e as respostas continuarão variando de acordo com as preferências de cada admirador das duas lendas.

Copa do Mundo
Espanha crest
Espanha
ESP
Argentina crest
Argentina
ARG