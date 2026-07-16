O gênio rebelde ou o caçador de ouro... Será que Messi assumiu o trono de Maradona?





Maradona ocupa um lugar inigualável no coração dos argentinos, e todos sempre falam dele com orgulho, incluindo as lendas do futebol desse país, sendo o mais recente, é claro, o próprio Lionel Messi.

Ele também é sempre lembrado como um herói lendário, mesmo fora do meio esportivo argentino, o que levanta uma questão importante: por que os argentinos o adoram tanto?

O maior segredo da importância de Maradona para o povo argentino reside no fato de que todos o consideravam o jogador que representava o povo nos campos de futebol.

Maradona nasceu em meio à extrema pobreza no bairro de Villa Fiorito, na capital argentina, Buenos Aires, e jogou por um time com uma torcida gigantesca: o Boca Juniors.

Maradona viveu as dificuldades dos argentinos, falava a língua deles e gritava seus slogans, o que os levou a colocá-lo em um patamar lendário.

Os argentinos admiravam mais os defeitos de Maradona do que suas qualidades, especialmente suas declarações contundentes contra a FIFA, suas posições políticas rebeldes, e até mesmo seu vício em drogas e sua vida caótica fora dos campos.

Todas essas questões, que foram condenadas por muitos fãs de futebol em diversos países do mundo, não diminuíram o amor dos argentinos por ele; pelo contrário, fizeram dele um ser humano semelhante a eles em suas decepções e alegrias.