O futuro de Harry Kane está decidido?! O presidente do Bayern de Munique dá uma grande notícia sobre a cláusula de rescisão no contrato do craque
Notícias sobre transferências: o contrato de Kane com o Bayern vai até 2027
Tendo se mudado para a Alemanha em 2023, ao deixar o Tottenham como o maior artilheiro de todos os tempos do clube da Premier League, Kane assinou um contrato com o Bayern até 2027. Ele conseguiu quebrar sua maldição de troféus desde que saiu da zona de conforto profissional em seu país natal.
Com títulos importantes conquistados, surgiram sugestões de que Kane poderia se abrir para outro desafio, já que ele se prepara para completar 33 anos em julho. Foi revelado que uma oferta de £ 57 milhões (US$ 77 milhões) seria suficiente para iniciar negociações de transferência.
O Bayern, no entanto, sempre assumiu a postura de que não tem intenção de se separar de seu prolífico camisa 9. O clube viu Kane marcar 126 gols em 131 partidas, tornando-se duas vezes vencedor da Chuteira de Ouro e quebrando inúmeros recordes ao longo do caminho.
A cláusula de rescisão do contrato de Kane expirou
Foi revelado que as negociações contratuais ocorrerão em breve, com Kane se sentindo bem na Baviera ao lado de sua esposa Kate e seus quatro filhos, e as saídas da Allianz Arena parecem ter sido fechadas.
Isso é o que afirma o membro do conselho fiscal do Bayern, Uli Hoeness, que disse ao Bild: “Gostaria de deixar isso claro. Harry é uma sorte para nós. Como sua cláusula de rescisão para o verão de 2026 já expirou e seu contrato vai até o verão de 2027, não estamos sob nenhuma pressão no momento.”
O Bayern agora espera que Kane assine um novo contrato, e a lenda do clube Lothar Matthaus espera que esse processo ocorra sem problemas. Ele disse à Sky Sports Deutschland: “Não acredito que ele deixará o Bayern. Dinheiro não é sua prioridade; é se sentir confortável – com os treinadores, seus companheiros de equipe e sua família.
Ele se adaptou bem com seus filhos. Trazer sua família é um grande passo. Tenho a sensação de que dinheiro não é o que importa para ele. Na Arábia Saudita, ele provavelmente ganharia três ou quatro vezes mais. Estou convencido de que Harry Kane renovará seu contrato com o FC Bayern.”
Bayern sem pressão com contrato de Kane
O diretor esportivo Christoph Freund disse que o Bayern não está sob pressão para apressar as negociações com Kane: “Ele ainda tem um ano e meio de contrato. Ele se sente extremamente confortável aqui. Não estamos preocupados com isso. Ele deve continuar como está e continuar se sentindo tão confortável com sua família em Munique. Assim, ele poderá ficar em Munique por muito tempo.”
Outro ex-jogador do Spurs e da seleção inglesa, Danny Murphy, disse ao GOAL quando questionado sobre o que Kane deveria fazer a seguir: “O que é sempre difícil quando se envelhece é pensar muito à frente, porque todos nós já passamos por isso, quando o corpo não funciona mais da mesma forma. Se eu estivesse perto de Kane e tivesse alguma influência sobre ele, não o encorajaria a ir para outro lugar, porque, no momento, nesta equipe de Munique, eles parecem ter uma chance real na Liga dos Campeões. Ele está jogando tão bem quanto nunca o vimos jogar. Por que você iria querer atrapalhar isso?”
Kane fez história ao atingir 500 gols na carreira
Kane tem demonstrado regularmente sua felicidade em Munique e recentemente alcançou outro marco individual notável. Ao marcar dois gols na vitória por 3 a 0 sobre o Werder Bremen, ele chegou a 500 gols na carreira, tornando-se o primeiro inglês a atingir essa marca.
Agora, ele busca o recorde de gols em uma única temporada da Bundesliga, de 41 gols, estabelecido por Robert Lewandowski, tendo marcado 26 gols nesta temporada. Ele entrará na Copa do Mundo deste verão como capitão e maior artilheiro de todos os tempos da seleção masculina da Inglaterra. Mais história pode ser feita com os Três Leões, já que ele busca quebrar o recorde de 125 partidas pela seleção.
