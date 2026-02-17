O futuro de Harry Kane está decidido?! O presidente do Bayern de Munique dá uma grande notícia sobre a cláusula de rescisão no contrato do craque

Foi revelado que as negociações contratuais ocorrerão em breve, com Kane se sentindo bem na Baviera ao lado de sua esposa Kate e seus quatro filhos, e as saídas da Allianz Arena parecem ter sido fechadas.

Isso é o que afirma o membro do conselho fiscal do Bayern, Uli Hoeness, que disse ao Bild: “Gostaria de deixar isso claro. Harry é uma sorte para nós. Como sua cláusula de rescisão para o verão de 2026 já expirou e seu contrato vai até o verão de 2027, não estamos sob nenhuma pressão no momento.”

O Bayern agora espera que Kane assine um novo contrato, e a lenda do clube Lothar Matthaus espera que esse processo ocorra sem problemas. Ele disse à Sky Sports Deutschland: “Não acredito que ele deixará o Bayern. Dinheiro não é sua prioridade; é se sentir confortável – com os treinadores, seus companheiros de equipe e sua família.

Ele se adaptou bem com seus filhos. Trazer sua família é um grande passo. Tenho a sensação de que dinheiro não é o que importa para ele. Na Arábia Saudita, ele provavelmente ganharia três ou quatro vezes mais. Estou convencido de que Harry Kane renovará seu contrato com o FC Bayern.”