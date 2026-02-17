Goal.com
Referee problem GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

Traduzido por

O futebol precisa resolver rapidamente o problema da arbitragem, mesmo que isso signifique eliminar o VAR

Um fim de semana normal de arbitragem, é tudo o que pedimos. Isso nunca vai acontecer. Pelo menos não no clima atual — porque se a quarta rodada da FA Cup nos ensinou alguma coisa, é que a ausência do VAR definitivamente não significa ausência de controvérsia. Só a primeira parte do jogo entre Aston Villa e Newcastle foi um argumento convincente para a continuação do uso da tecnologia nas decisões de impedimento e pênaltis.

Enquanto isso, na Itália, a única coisa em que quase todos que assistiram ao incrivelmente controverso Derby d'Italia concordaram foi que as cenas vergonhosas que vimos dentro e fora do campo poderiam ter sido evitadas se o VAR tivesse podido intervir no segundo cartão amarelo, que teve um impacto enorme no jogo — e na disputa pelo título da Série A.

Consequentemente, já se fala que a International Football Association Board (IFAB) irá alterar as regras do jogo a tempo da Copa do Mundo de 2026. Se isso é uma coisa boa ou não, porém, é algo muito discutível, porque enquanto muitas pessoas querem ver o VAR menos envolvido nos jogos — ou mesmo abolido completamente —, outras temem que o padrão da arbitragem tenha caído tanto que os árbitros ficariam perdidos sem a assistência do vídeo.

Então, como chegamos a este ponto? O que acontecerá a seguir? E qual o papel que os treinadores e jogadores têm a desempenhar para facilitar a vida dos árbitros?

  • Barcelona Atletico MadridGetty Images

    É uma bagunça.

    A introdução do VAR deveria ter sido positiva para o futebol, que estava atrás de tantos esportes rivais quando se tratava do uso eficaz da tecnologia para reverter erros gritantes. Na verdade, era muito fácil determinar se a bola havia cruzado a linha.

    Roberto Rosetti, diretor-geral de arbitragem da UEFA, afirmou na semana passada em Bruxelas: “Há oito anos, vim a Londres e discutimos o que significa VAR. Falamos sobre erros claros, porque a tecnologia funciona muito bem em decisões factuais. Em decisões objetivas, é fantástica.

    Mas a avaliação subjetiva é mais difícil. É por isso que começamos a falar sobre 'erros claros e óbvios', com evidências claras. E acredito que precisamos falar sobre isso novamente em nossas reuniões no final da temporada, porque não podemos seguir nessa direção de intervenção microscópica do VAR.” No entanto, o mal já está feito nesse sentido.

    O tempo gasto com o tipo de decisões subjetivas de que Rosetti falava agora beira o ridículo. Como o italiano apontou ao The Guardian, “quando você assiste à situação em câmera super lenta, pode encontrar muitas coisas”.

    Como treinadores e comentaristas têm argumentado repetidamente, algumas jogadas parecem muito piores nos replays do que na realidade. Há também uma frustração crescente com a percepção de falta de consistência, com pequenos contatos na área resultando em pênaltis em uma semana, mas não na seguinte.

    O que é realmente irritante, porém, é que os impedimentos nem mesmo são uma questão clara com o VAR. Por exemplo, na semifinal da Copa del Rey da última quinta-feira entre Atlético de Madrid e Barcelona, o árbitro assistente de vídeo levou sete minutos para decidir que o gol de Pau Cubarsi deveria ser anulado por impedimento.

    “É uma bagunça”, disse o técnico do Bluagrana, Hansi Flick, irritado depois. “ Eles têm que esperar sete minutos? Ora, vamos lá! Quando vi essa situação, ficou claro que não havia impedimento. Mas se eles encontraram algo nesses sete minutos, tudo bem, mas então nos digam. Não há comunicação. É muito ruim aqui.”

  • Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    “Não é justo”

    A falta de comunicação é certamente um problema. Quando as equipes da Premier League votaram 19 a 1 a favor da manutenção do VAR em 2024, elas o fizeram sob o acordo de que o processo de tomada de decisão seria mais curto e transparente — para os jogadores, treinadores e torcedores no estádio.

    No entanto, as decisões ainda são, por vezes, mal explicadas e a confusão subsequente está a resultar em teorias da conspiração profundamente inúteis, com o técnico do Manchester City, Pep Guardiola, e o meio-campista Rodri agora claramente convencidos de que os árbitros da Premier League têm um problema com o seu sucesso sustentado ao longo da última década.

    “Sei que ganhamos demais e que as pessoas não querem que ganhemos, mas o árbitro tem que ser neutro”, disse Rodri após o empate em 2 a 2 com o Tottenham neste mês. “Não é justo, porque trabalhamos muito. Quando tudo acaba, você fica frustrado.”

    A alegação de Rodri de que existe uma agenda anti-City é obviamente um disparate, porque praticamente todas as equipas em Inglaterra — e no resto da Europa — têm estado do lado errado de várias decisões controversas nos últimos oito anos. No entanto, existe uma sensação crescente de que o VAR contribuiu, na verdade, para uma queda no padrão da arbitragem, porque os árbitros se tornaram excessivamente dependentes da ajuda tecnológica.

  • Aston Villa v Newcastle United - Emirates FA Cup Fourth RoundGetty Images Sport

    “Os danos causados pelo VAR”

    Durante os primeiros 45 minutos do confronto da FA Cup entre o Villa e o Newcastle, o gol de Tammy Abraham em posição de impedimento foi validado, os árbitros inexplicavelmente decidiram que Lucas Digne havia tocado a bola com a mão fora da área, embora ele estivesse dois metros dentro dela, enquanto este último também escapou do que deveria ter sido um cartão vermelho direto por uma falta imprudente. Se houvesse VAR, ele teria intervindo nas três ocasiões — e é por isso que o técnico do Villa, Unai Emery, considerou que o jogo provou que o uso da tecnologia é “necessário para ajudar os árbitros”. Alan Shearer, porém, argumentou que, na verdade, ela os está prejudicando.

    “Se você precisava de alguma prova dos danos que o VAR causou aos árbitros, acho que o sábado é um ótimo exemplo disso”, argumentou o ex-atacante do Newcastle no programa Match of the Day Live. “Esses caras parecem paralisados para tomar uma decisão porque não têm uma rede de segurança. Para mim, [as decisões dos árbitros] estão realmente piorando.”

    No entanto, o ex-árbitro da Premier League Graham Scott refutou posteriormente a ideia de que os árbitros estão agora efetivamente “se escondendo atrás do VAR”.

    “Realmente não acho isso justo”, disse ele no programa “Wayne Rooney Show”. “Obviamente, trabalho com eles de perto e conheço esses caras, e eles não são assim. Não é assim que suas mentes funcionam, não é assim que seus processos funcionam.

    Passei metade da minha carreira com o VAR e metade sem ele, na ordem inversa, é claro, sem ele primeiro. E então, quando estava na Premier League, ainda caía no Campeonato com bastante frequência. Então você entra e sai, entra e sai. E seus processos permanecem essencialmente os mesmos.

    O que mudou, porém, é que com o VAR você não tem aquele momento no jogo em que sabe que cometeu um erro realmente grande e agora precisa se recompor e recomeçar, porque o VAR basicamente corrigiu o erro para você, dizendo para você dar outra olhada e mudar sua decisão. Ou eles dizem que não é um erro claro e óbvio, então você pode sair do campo pensando: 'Na verdade, teria sido melhor dar um pênalti ou não, ou dar um gol' ou o que quer que seja, mas pelo menos o VAR confirmou que não foi uma decisão terrível.

    “Portanto, tenho simpatia e empatia [pelos árbitros] porque já passei por isso, todos cometemos esses erros e, depois, às vezes você não consegue acreditar no que está vendo quando assiste novamente. Você pensa: ‘Como eu errei assim?’”

    Essa mesma pergunta certamente passou pela cabeça de Federico La Penna após o Derby d'Italia em San Siro na noite de sábado.

  • FBL-ITA-SERIEA-INTER-JUVENTUSAFP

    “O VAR terá que mudar”

    Apenas três minutos antes do intervalo em Milão, Alessandro Bastoni ultrapassou Pierre Kalulu antes de se atirar ao chão, levando La Penna a mostrar o segundo cartão amarelo ao zagueiro da Juventus por uma suposta puxada na camisa. Na realidade, o segundo cartão amarelo deveria ter sido dado a Bastoni por uma simulação patética.

    Kalulu ficou incrédulo e pediu a intervenção do VAR, claramente sem saber que isso não era permitido. Quase inevitavelmente, o caos se instalou, com os diretores da Juventus, Giorgio Chiellini e Damien Comolli, descendo das arquibancadas para confrontar La Penna no túnel, enquanto ele se dirigia ao vestiário no intervalo.

    Obviamente, a controvérsia não terminou aí, com Chiellini efetivamente pedindo a renúncia de Gianluca Rocchi, presidente da associação de árbitros da Itália.

    “Não podemos falar de futebol depois do que aconteceu hoje”, disse o ex-zagueiro da Juventus à Sky Sport Italia. “Algo completamente inaceitável aconteceu hoje, não importa se aconteceu conosco ou com outra pessoa, e a partir de amanhã, provavelmente, o VAR terá que mudar, porque não é aceitável que tantos erros continuem acontecendo, mesmo em jogos importantes como este.

    “Temos tentado dizer desde o início da temporada que o nível da arbitragem não está à altura da tarefa. Não sei se eles não são treinados adequadamente, se não estão à altura da tarefa, seja qual for o motivo, o fato é que os árbitros não estão à altura do padrão do futebol da Série A e, infelizmente, esse é o espetáculo que mostramos ao resto do mundo hoje.

    Isso aconteceu com muitos times nesta temporada, temos que mudar, não podemos continuar procrastinando como sempre fazemos no futebol italiano. Na semana passada, Daniele De Rossi reclamou, antes dele Gian Piero Gasperini e Antonio Conte, então não somos os primeiros e nem os últimos. Algo claramente não está funcionando e uma das primeiras coisas que podemos fazer é mudar o protocolo.”

    No entanto, uma mudança de cultura seria igualmente benéfica, se não mais.

  • Bastoni Kalulu La Penna Inter JuventusGetty

    “Eles tentam de tudo para nos enganar”

    La Penna ficou, segundo Rocchi, “mortificado” com seu erro, mas não estava disposto a aceitar as críticas ao árbitro sem reagir — especialmente porque La Penna havia sido alvo das já habituais ameaças de morte online imediatamente após o jogo.

    “Ele não foi o único que errou, porque houve uma simulação clara”, disse Rocchi à ANSA. “ O mais recente de uma longa série em uma liga onde tentam de tudo para nos enganar.”

    Foi um argumento incrivelmente válido, porque Bastoni não apenas enganou o árbitro para expulsar Kalulu, como também comemorou o feito, o que se tornou a imagem marcante de toda a noite.

    O zagueiro do Inter mostrou ao mundo a verdadeira face do futebol moderno, o lado feio do “Jogo Bonito”, e embora os insultos que ele recebeu tenham ultrapassado os limites, simplesmente não havia como defender suas ações. No entanto, o técnico do Inter, Christian Chivu, tentou fazê-lo alegando ridiculamente que Kalulu havia impedido Bastoni, enquanto outros simplesmente saborearam a ironia inegavelmente deliciosa da Juventus reclamando das decisões da arbitragem.

    Mas isso também é uma parte importante do problema: os árbitros estão sendo culpados por não lidarem adequadamente com as simulações — não os autores ou mesmo os facilitadores, que estão tornando um trabalho difícil quase impossível. “Eles nunca nos ajudaram”, disse Rocchi, “mas tornaram as coisas difíceis para nós”.

    É impossível discordar. Há inúmeros exemplos de engano e desvio, desde Pedri piscando o olho para seus companheiros de equipe após ganhar uma falta inexistente nos minutos finais do tempo normal na semifinal da Liga dos Campeões da última temporada contra o Inter, até mais tarde pedir à UEFA que investigasse o árbitro Szymon Marciniak por sua atuação na partida, até José Mourinho, que lançou uma torrente de insultos a Anthony Taylor no estacionamento após a derrota da Roma na final da Liga Europa de 2023 para o Sevilha, o que levou o inglês a ser insultado verbalmente na frente de sua família no dia seguinte.

    Guardiola chegou a acusar vergonhosamente Farai Hallam de tentar se destacar em sua estreia na Premier League no jogo do mês passado entre Manchester City e Wolves, ao se tornar o primeiro árbitro da primeira divisão a manter sua decisão original após ser solicitado a rever uma falta de mão pelo VAR — o que só levantou a questão: por que alguém hoje em dia iria querer se tornar árbitro?

  • Eddie Howe Newcastle 2025-26Getty Images

    Vire

    O triste é que, da forma como as coisas estão, a arbitragem só vai se tornar uma questão ainda mais controversa nas próximas semanas e meses — porque muitas pessoas ainda não têm ideia de qual é a sua posição sobre o assunto.

    “Estou muito dividido porque o jogo é melhor sem o VAR em termos de emoção e espetáculo para os torcedores e para nós, que estamos vivendo o momento ao vivo”, admitiu o técnico do Newcastle, Eddie Howe, no Villa Park, no sábado. “Mas ele dá resultados precisos . Torna o jogo mais preciso em termos de tomada de decisões. Você tem que respeitar esses momentos. Eles valem seu peso em ouro.”

    E esse é o cerne da questão. O VAR foi introduzido porque muitos erros monumentais e caros estavam sendo cometidos em um jogo que se tornou uma indústria de bilhões de dólares. No mundo financeiramente mal administrado do futebol, o rebaixamento — ou mesmo a não classificação para a Liga dos Campeões — pode ter consequências desastrosas para um clube. Os riscos se tornaram tão altos que erros gritantes não podem ser tolerados.

    O VAR, porém, continua longe de ser perfeito, porque a tecnologia ainda é operada por seres humanos e muitas das decisões que estão sendo revisadas estão abertas a diferentes interpretações.

    Portanto, parece que menos VAR seria o melhor resultado possível, pelo menos por enquanto, porque há uma possibilidade muito real de atrasos incessantes na próxima Copa do Mundo. É claro que tomar uma medida tão drástica agora exigiria uma adesão quase universal de todas as principais partes interessadas do jogo, e isso simplesmente não parece que vai acontecer tão cedo.

    “Às vezes, antes eu achava que era melhor sem o VAR e, às vezes, acho que o VAR nos ajuda a ter um jogo mais justo”, admitiu Guardiola recentemente. “Então, para ser honesto, não sei.”

    O que sabemos, porém, é que os árbitros precisam de ajuda e, se não a receberão do VAR, então os jogadores, treinadores, torcedores e a imprensa precisam fazer sua parte, aceitando um aumento nos erros e acabando com as decepções, demonizações e ameaças de morte que estão tornando suas vidas um inferno.

