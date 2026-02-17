O futebol precisa resolver rapidamente o problema da arbitragem, mesmo que isso signifique eliminar o VAR

Durante os primeiros 45 minutos do confronto da FA Cup entre o Villa e o Newcastle, o gol de Tammy Abraham em posição de impedimento foi validado, os árbitros inexplicavelmente decidiram que Lucas Digne havia tocado a bola com a mão fora da área, embora ele estivesse dois metros dentro dela, enquanto este último também escapou do que deveria ter sido um cartão vermelho direto por uma falta imprudente. Se houvesse VAR, ele teria intervindo nas três ocasiões — e é por isso que o técnico do Villa, Unai Emery, considerou que o jogo provou que o uso da tecnologia é “necessário para ajudar os árbitros”. Alan Shearer, porém, argumentou que, na verdade, ela os está prejudicando.

“Se você precisava de alguma prova dos danos que o VAR causou aos árbitros, acho que o sábado é um ótimo exemplo disso”, argumentou o ex-atacante do Newcastle no programa Match of the Day Live. “Esses caras parecem paralisados para tomar uma decisão porque não têm uma rede de segurança. Para mim, [as decisões dos árbitros] estão realmente piorando.”

No entanto, o ex-árbitro da Premier League Graham Scott refutou posteriormente a ideia de que os árbitros estão agora efetivamente “se escondendo atrás do VAR”.

“Realmente não acho isso justo”, disse ele no programa “Wayne Rooney Show”. “Obviamente, trabalho com eles de perto e conheço esses caras, e eles não são assim. Não é assim que suas mentes funcionam, não é assim que seus processos funcionam.

Passei metade da minha carreira com o VAR e metade sem ele, na ordem inversa, é claro, sem ele primeiro. E então, quando estava na Premier League, ainda caía no Campeonato com bastante frequência. Então você entra e sai, entra e sai. E seus processos permanecem essencialmente os mesmos.

O que mudou, porém, é que com o VAR você não tem aquele momento no jogo em que sabe que cometeu um erro realmente grande e agora precisa se recompor e recomeçar, porque o VAR basicamente corrigiu o erro para você, dizendo para você dar outra olhada e mudar sua decisão. Ou eles dizem que não é um erro claro e óbvio, então você pode sair do campo pensando: 'Na verdade, teria sido melhor dar um pênalti ou não, ou dar um gol' ou o que quer que seja, mas pelo menos o VAR confirmou que não foi uma decisão terrível.

“Portanto, tenho simpatia e empatia [pelos árbitros] porque já passei por isso, todos cometemos esses erros e, depois, às vezes você não consegue acreditar no que está vendo quando assiste novamente. Você pensa: ‘Como eu errei assim?’”

Essa mesma pergunta certamente passou pela cabeça de Federico La Penna após o Derby d'Italia em San Siro na noite de sábado.