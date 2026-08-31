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Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traduzido por

"O futebol perde parte de sua alma": a imprensa internacional reage à bomba de Messi

Espanha x Argentina
Espanha
Argentina
Copa do Mundo
L. Messi
Espanha
Argentina
EUA

Reações comoventes na despedida da lenda da Argentina

Os jornais esportivos internacionais descreveram o anúncio da aposentadoria de Lionel Messi da seleção, na noite de segunda-feira, como o fim de um capítulo excepcional na história da seleção argentina e do futebol mundial.

A cobertura da decisão surpreendente variou entre o choque com o momento escolhido, a retomada dos números e dos títulos, e o foco no vazio que será deixado pelo ex-capitão da Argentina depois de mais de duas décadas vestindo a camisa.

Messi, de "39 anos", havia anunciado sua aposentadoria da seleção em uma mensagem emocionante, na qual afirmou que a decisão «o doeu e ainda o dói», mas considerou que chegara a hora, ressaltando que já dera tudo o que tinha para oferecer e que uma nova geração merece a oportunidade.

  • Fase pós-Messi

    O jornal argentino "Olé" descreveu o dia 31 de agosto de 2026 como histórico e destinado a permanecer na memória do país, considerando que naquele dia Messi consagrou "um legado incomparável".

    O jornal deteve-se na sua frase "esgotei tudo o que eu tinha", descrevendo-a como o resumo de sua longa trajetória com a Albiceleste, e não um frio anúncio de despedida.

    O "Olé" destacou que a mensagem escrita à mão trouxe um tom pessoal evidente, já que nela Messi afirmou que amou a seleção e continuará a amá-la, e que passará de jogador dentro de campo a torcedor que apoia o time de fora nos bons e nos difíceis momentos.



    O jornal também passou rapidamente à questão do pós-Messi e ao impacto de sua despedida no planejamento imediato da seleção argentina e na primeira convocação prevista do técnico Lionel Scaloni, indicando que a aposentadoria não encerra apenas a história de um jogador, mas abre uma nova fase para a seleção.

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  • Bomba mundial

    Por sua vez, o jornal espanhol "Marca" escolheu a manchete "bomba mundial" após a aposentadoria de Messi, apresentando a decisão como o fim oficial de uma trajetória que durou 21 anos com a seleção da Argentina, marcada por títulos e recordes.

    O periódico também destacou o impacto de sua saída no futuro da seleção, ao avaliar que a partida de Messi multiplica as dúvidas em torno da próxima fase da Argentina, entre elas o futuro do técnico Scaloni e os contornos da nova liderança da equipe. O "Marca" ainda recordou seu retrospecto internacional como um parâmetro difícil de repetir: 207 partidas e 125 gols, o que faz dele o jogador com mais presenças e o maior artilheiro da história da seleção da Argentina.

    Já o jornal catalão Mundo Deportivo descreveu Messi como "o melhor" e também comentou: "Bomba no mundo do futebol. Lionel Messi (39 anos), considerado por muitos o melhor jogador da história do belo esporte, acaba de anunciar sua aposentadoria pela seleção argentina".

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  • Decisão dolorosa após quebrar a maldição dos títulos

    O jornal italiano "La Gazzetta dello Sport" apresentou a aposentadoria de Messi por um viés humano, com um título que destaca que a decisão foi "dolorosa, mas necessária".

    O jornal citou Messi dizendo: "Não tenho mais nada a oferecer, e há grandes jovens jogadores chegando que merecem estar aqui". E associou a decisão ao fim da era da "Pulga" com a seleção, ressaltando que ele deixa a Argentina campeã do mundo e bicampeã da Copa América.

    Já o jornal francês "L'Équipe" concentrou-se na longevidade da carreira internacional, afirmando que Messi se aposenta aos 39 anos após mais de 20 anos com a seleção. Citou de sua mensagem que a decisão ainda o machuca por dentro, mas que ele considera que o momento se tornou apropriado.


    O site francês Foot Mercato comentou dizendo que a aposentadoria de Messi "encerra um capítulo importante na história do futebol argentino", acrescentando: "Após as amargas derrotas em finais, Messi finalmente quebrou a maldição em 2021, anunciando o início de uma era dourada. Ela atingiu o auge com a conquista da Copa do Mundo de 2022 no Catar".

    O título do site do jornal indiano The Indian Express foi "Messi se aposenta do futebol internacional: o futebol perde parte de sua alma", explicando que a lenda da Argentina "encerrou sua trajetória com a seleção de seu país após falhar em defender o título da Copa do Mundo e a morte de seu pai, Jorge".

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  • Quase chorou: a segunda aposentadoria?

    Por sua vez, o canal TNT Sports Argentina publicou uma mensagem de despedida a Messi na qual afirmou: "Você é um gigante, capitão". E compartilhou um vídeo de Pablo Giralt, um de seus analistas, tentando conter as lágrimas enquanto transmitia a notícia ao público.

    Já o jornal The Sun escreveu: "Messi se aposenta do futebol internacional novamente", relembrando sua primeira aposentadoria em 2016, enquanto o jornal The Telegraph comentou: "Messi encerra uma trajetória brilhante com a camisa da seleção argentina".

    O jornal alemão Bild disse: "Surpresa no futebol: Messi se aposenta da seleção".

    Já o jornal A Bola comentou: "Bomba no mundo do futebol". E descreveu a decisão de Messi como "o fim de uma era".

    O jornal alemão Die Zeit considerou que a Argentina e o mundo iniciam "uma nova contagem do tempo" após a decisão de Messi, apontando que ela veio 43 dias depois da derrota na final da Copa do Mundo diante da Espanha.

    O jornal destacou que Messi escreveu o texto de sua aposentadoria no dia 21 de julho, ou seja, dois dias após a final, e só depois anunciou sua decisão, explicando que a aposentadoria "dói em sua alma", mas que ele está convencido de que a hora chegou.

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