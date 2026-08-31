Os jornais esportivos internacionais descreveram o anúncio da aposentadoria de Lionel Messi da seleção, na noite de segunda-feira, como o fim de um capítulo excepcional na história da seleção argentina e do futebol mundial.

A cobertura da decisão surpreendente variou entre o choque com o momento escolhido, a retomada dos números e dos títulos, e o foco no vazio que será deixado pelo ex-capitão da Argentina depois de mais de duas décadas vestindo a camisa.

Messi, de "39 anos", havia anunciado sua aposentadoria da seleção em uma mensagem emocionante, na qual afirmou que a decisão «o doeu e ainda o dói», mas considerou que chegara a hora, ressaltando que já dera tudo o que tinha para oferecer e que uma nova geração merece a oportunidade.