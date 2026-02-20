Getty Images
“O futebol ficou muito brando!” - Scott McTominay lamenta o fim das entradas “fortes” e revela que aprendeu muito desde que deixou o Manchester United para jogar no Napoli
McTominay lamenta o declínio do futebol físico
Desde que trocou o Manchester United pelo Napoli, McTominay se estabeleceu como uma peça fundamental no sistema de alta intensidade de Conte. No entanto, o meio-campista de 29 anos admitiu que está tendo dificuldade em conciliar seu estilo combativo com a natureza cada vez mais sensível da arbitragem moderna, especialmente no cenário tático da Série A.
O astro escocês acredita que a “honestidade” de uma entrada forte está sendo perdida em favor de uma cultura de simulação. Ele expressou frustração pelo fato de que a educação robusta que recebeu como jovem jogador na Inglaterra não está mais alinhada com a forma como as partidas são conduzidas no nível de elite hoje em dia.
“Acho que o futebol está ficando cada vez mais brando. Algumas decisões são muito brandas”, disse McTominay ao Corriere dello Sport. “Eu não estava acostumado a sentir isso quando era criança: eles nos ensinavam a dar entradas com honestidade e força. Agora, o menor toque pode resultar em um cartão amarelo.
Não cabe a mim tirar conclusões, mas acho que há muita atenção, muita sensibilidade.”
Adaptando-se à vida e às táticas na Itália
Apesar de suas reclamações com os dirigentes, a transição de McTominay para a vida italiana tem sido notavelmente tranquila. O meio-campista, eleito o Jogador Mais Valioso da Série A na campanha vitoriosa do Napoli, foi acolhido pelos torcedores napolitanos, que se identificaram com sua personalidade de “guerreiro” em campo. Fora do campo, o escocês observou que a cultura apaixonada do sul da Itália o lembra de sua terra natal.
Sob a orientação de Conte, McTominay passou por uma transformação tática significativa. Enquanto era frequentemente escalado em uma função defensiva durante seu tempo no Old Trafford, agora ele desempenha uma função mais dinâmica, que exige uma compreensão mais profunda do espaço e do movimento. Como resultado, ele marcou 23 gols e deu 10 assistências em 70 partidas em todas as competições desde que se transferiu para o Napoli em 2024.
“No Napoli, cresci tanto do ponto de vista tático quanto físico. Taticamente, a Itália é diferente da Premier League”, explicou. “Tive que me adaptar e aprender muito rapidamente como jogar, quais movimentos fazer... como me tornar um problema na área adversária e também como defender. Uma bela curva de aprendizado.
“Levo meu trabalho muito a sério porque é para isso que sou pago. Acho que, em geral, os jogadores de futebol recebem muito para treinar e jogar, e se você não consegue levar a sério essas duas horas de trabalho, não está fazendo bem o seu trabalho. É claro que você tem que se divertir, mas fora do campo. Dentro do campo, eu me torno outra pessoa.”
Herói da Escócia elogia influência de Conte
Questionado sobre a influência de Conte em seu jogo, McTominay disse: “Antonio é um ótimo treinador, muito forte, apaixonado, conhece muito bem o futebol. Ele é diferente de todos os outros que tive no passado. A sensação de incerteza que ele transmite: com ele, você tem que dar o seu melhor ou terá problemas. O trabalho que você faz a portas fechadas aparece nas partidas.
Estou extremamente feliz aqui e, no que me diz respeito, sou um jogador do Napoli, é tudo em que penso. O futuro é muito importante e consigo me ver no Napoli por muito tempo. Minha família está feliz, eu estou feliz. Enquanto todos na minha vida estiverem felizes, eu também estarei.”
Ele também discute as críticas que recebeu antes de alcançar o estrelato na Itália, acrescentando: “As críticas fazem parte do futebol, sempre soube disso e nunca me ofendi. Mas isso não afeta a maneira como jogo ou como vejo a partida. A opinião das pessoas é importante, mas as palavras que realmente importam são as do técnico: se você joga e faz o que ele acha certo, está tudo bem.”
Em busca de mais um Scudetto
O foco principal de McTominay neste momento continua sendo dar o seu melhor pelo Napoli. Apesar de sofrer de um pequeno problema no tendão, ele está determinado a continuar sendo titular, já que o Partenopei busca manter suas esperanças de conquistar o título do Scudetto.
O Napoli ocupa atualmente a terceira posição na tabela da Série A, com 50 pontos em 25 jogos, quatro pontos atrás do segundo colocado, o AC Milan, e 11 pontos atrás do líder, o Inter. O Partenopei enfrenta o Atalanta em Bergamo no domingo.
“Precisamos continuar trabalhando como de costume, sem falar muito sobre o campeonato. Vamos encarar um jogo de cada vez e ver como termina”, disse ele.
“Ainda não sei se vou jogar no domingo. Tenho um problema no tendão que precisa ser tratado; não é fácil. Estou dando o meu melhor para estar lá. Como jogador, é difícil chegar ao centro de treinamento e não poder treinar com os companheiros. Quero muito jogar, mas é preciso ter certeza da minha condição.”
