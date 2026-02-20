“O futebol ficou muito brando!” - Scott McTominay lamenta o fim das entradas “fortes” e revela que aprendeu muito desde que deixou o Manchester United para jogar no Napoli

Desde que trocou o Manchester United pelo Napoli, McTominay se estabeleceu como uma peça fundamental no sistema de alta intensidade de Conte. No entanto, o meio-campista de 29 anos admitiu que está tendo dificuldade em conciliar seu estilo combativo com a natureza cada vez mais sensível da arbitragem moderna, especialmente no cenário tático da Série A.

O astro escocês acredita que a “honestidade” de uma entrada forte está sendo perdida em favor de uma cultura de simulação. Ele expressou frustração pelo fato de que a educação robusta que recebeu como jovem jogador na Inglaterra não está mais alinhada com a forma como as partidas são conduzidas no nível de elite hoje em dia.

“Acho que o futebol está ficando cada vez mais brando. Algumas decisões são muito brandas”, disse McTominay ao Corriere dello Sport. “Eu não estava acostumado a sentir isso quando era criança: eles nos ensinavam a dar entradas com honestidade e força. Agora, o menor toque pode resultar em um cartão amarelo.

Não cabe a mim tirar conclusões, mas acho que há muita atenção, muita sensibilidade.”