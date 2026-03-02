Goal.com
O futebol de bola parada é extremamente enfadonho! Vencedores e perdedores após o Arsenal derrotar o indisciplinado Chelsea em um confronto de jogadas ensaiadas que sugere um futuro sombrio para o belo jogo

O Arsenal recuperou a vantagem de cinco pontos sobre o Manchester City na liderança da Premier League com uma vitória tensa por 2 a 1 sobre o Chelsea, que jogou com 10 jogadores, no domingo. Os Gunners marcaram os três gols no Emirates em jogadas ensaiadas, com William Saliba e Jurrien Timber balançando as redes, além de Piero Hincapie desviar um escanteio de Reece James para o próprio gol.

Mikel Arteta ficou compreensivelmente entusiasmado com a força mental demonstrada pelos seus jogadores, especialmente porque o City havia pressionado os anfitriões ao vencer o Leeds United em Elland Road na noite anterior.

Quanto ao seu homólogo do Chelsea, Liam Rosenior lamentou a propensão de sua equipe em receber cartões vermelhos, já que a expulsão estúpida de Pedro Neto no segundo tempo prejudicou gravemente as chances do Blues de conquistar o que teria sido uma merecida divisão dos pontos.

Então, quem foram os grandes vencedores e perdedores do jogo no norte de Londres? O GOAL analisa tudo abaixo...

    VENCEDOR: A disputa pelo título do Arsenal

    Jurrien Timber disse que o Arsenal “merecia vencer o jogo” em sua entrevista pós-jogo à Sky Sports. Mas não foi isso que aconteceu. Os Gunners foram tão ruins quanto o Chelsea em um confronto de baixa qualidade. Na verdade, o gol de Timber foi tão comemorado pelos torcedores da casa porque veio contra o ritmo do jogo.

    Os anfitriões também foram péssimos contra 10 jogadores. Eles deveriam ter vencido o jogo facilmente após a expulsão idiota de Neto. Em vez disso, eles ficaram na corda bamba no final.

    No entanto, questionamos muito a força mental do Arsenal — e mais recentemente após o desastroso empate com o Wolves —, então devemos dar crédito a quem merece. Os jogadores de Arteta poderiam, e de fato deveriam, ter perdido pontos aqui, mas eles mantiveram os três para enviar uma mensagem ao Man City de que estão mais fortes nesta temporada. 

    PERDEDOR: A indisciplina do Chelsea

    Wesley Fofana recebeu o sexto cartão vermelho do Chelsea na temporada da Premier League no empate por 1 a 1 com o Burnley na semana passada, e Rosenior foi rápido em apontar que foi a primeira expulsão de sua gestão. Bem, agora são dois cartões vermelhos em dois jogos para os Blues, então tentar argumentar que a indisciplina não é um problema grave dentro deste elenco relativamente jovem e inexperiente não vai mais colar. Rosenior também sabe disso.

    “É algo difícil de identificar”, disse o técnico do Blues à BBC Sport após a expulsão de Neto no Emirates. “Estamos tentando resolver isso, estamos trabalhando nisso. Tem sido a história da nossa temporada e dos nossos dois últimos jogos. Às vezes, você tem que aprender com as consequências, com a dor, mas não temos aprendido e isso é frustrante.”

    É difícil não ter alguma simpatia por Rosenior, já que esse é um problema que ele herdou. Além disso, aos 25 anos, Neto é um dos jogadores mais experientes do Stamford Bridge e joga na Premier League há sete anos, então o português não tinha desculpa para receber dois dos cartões amarelos mais estúpidos que você já viu.

    O resultado final é que o Chelsea, já afetado por lesões, ficará sem um de seus atacantes mais eficazes para o importante confronto de quarta-feira contra o Aston Villa. Não se engane: se Rosenior não conseguir controlar seus jogadores de alguma forma, cartões vermelhos ridículos e suspensões bobas acabarão custando ao Chelsea a vaga na Liga dos Campeões.

    Vencedor: David Raya

    É engraçado pensar nisso agora, mas poucos torcedores do Arsenal achavam que o clube precisava de um novo goleiro titular em 2023. Eles estavam bastante satisfeitos com Aaron Ramsdale, um bom goleiro e uma pessoa muito simpática. Arteta, porém, estava convencido de que a contratação de David Raya era necessária para ajudar o Arsenal a alcançar outro nível, principalmente devido à habilidade do seu compatriota espanhol com a bola nos pés.

    No entanto, o ex-craque do Brentford também provou repetidamente ser um goleiro sensacional, e ele voltou a mostrar isso no Emirates no domingo, fazendo algumas defesas extremamente importantes no segundo tempo para ajudar seu time a vencer.

    Arteta chamou o jogador de 30 anos de “fabuloso” após o jogo, e não ousaríamos discordar. Por apenas £ 30 milhões (US$ 40 milhões), Raya representa uma das melhores contratações da história do Arsenal. 

    PERDEDOR: Robert Sanchez

    Enquanto Raya desempenhou um papel fundamental na vitória do Arsenal no jogo de domingo, Robert Sanchez foi uma das principais razões pelas quais o Chelsea perdeu.

    Rosenior se recusou a culpar seu goleiro pelo segundo gol decisivo do Arsenal, argumentando que toda a equipe precisava lidar muito melhor com o escanteio de Declan Rice. No entanto, é realmente muito difícil ignorar Sanchez pela maneira como ele avaliou completamente mal a trajetória da bola — antes de alegar pateticamente ter sido vítima de um empurrão nas costas.

    Ele simplesmente não foi forte o suficiente, porque simplesmente não é bom o suficiente. E isso não é novidade. Os torcedores do Chelsea dirão que Sanchez tem sido um problema desde que chegou ao oeste de Londres vindo do Brighton em 2023 e, considerando quantos jogadores o clube contratou nesse intervalo, é realmente surpreendente que o espanhol ainda seja considerado o melhor goleiro do elenco do Blues.

    Portanto, se Rosenior conseguir chegar até o final da temporada, espere que ele pressione por uma substituição durante a janela de transferências do verão — porque não se ganha títulos da Premier League sem um goleiro confiável. 

    VENCEDOR: Os cinco principais rivais do Chelsea

    Quando o Chelsea venceu o Wolves em 7 de fevereiro, conquistando sua quarta vitória consecutiva na Premier League sob o comando do novo técnico Rosenior, o time estava em quinto lugar na tabela, apenas um ponto e uma posição atrás do Manchester United. No entanto, agora há seis pontos e três posições entre eles.

    Enquanto os Red Devils, em ascensão, aproveitaram ao máximo a inevitável queda de rendimento do Aston Villa para se igualarem à equipe de Unai Emery, o Blues foi ultrapassado pelo Liverpool na disputa por uma vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada.

    É claro que sempre houve a possibilidade de a equipe de Rosenior perder pontos fora de casa contra o líder do campeonato, e nenhum dos seus cinco principais rivais está jogando brilhantemente no momento. No entanto, enquanto o United e o Liverpool começam a encadear uma série de resultados positivos, o Chelsea está há três jogos sem vencer antes da viagem de quarta-feira ao Villa Park.

    Se não vencer em Birmingham, o vencedor da Copa do Mundo de Clubes estará realmente em apuros, pois terá que lidar com um calendário muito difícil no próximo mês, que também inclui uma partida de ida e volta pela Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain, bem como uma complicada viagem para Wrexham pela FA Cup.

    Não se engane: se o Chelsea não tomar cuidado, poderá ficar fora da disputa pelas cinco primeiras posições quando receber o United, em pouco mais de seis semanas.

    PERDEDOR: “O Jogo Bonito”

    Ao discutir a vitória do Arsenal na Sky Sports, o ex-atacante do Liverpool Daniel Sturridge disse: “Acho que às vezes falta o valor do entretenimento, mas o futebol é um jogo para se ganhar”. E dá para entender o ponto de vista dele.

    Alguns torcedores do Arsenal nunca viram seu time vencer a Premier League, então não se importam com a forma como isso acontece, desde que o objetivo seja alcançado. Para aqueles que se lembram dos “Invencíveis”, porém, é impossível não ficar desapontado com o “Set-Piece FC”. Como até mesmo Patrick Vieira admitiu ao lado de Sturridge: “Você espera mais do Arsenal”.

    Os londrinos do norte certamente não devem ser punidos por dominarem as jogadas ensaiadas. Eles não estão infringindo nenhuma regra (embora seja impossível não se perguntar como algumas das bloqueadas flagrantes nos escanteios escapam à atenção do árbitro assistente de vídeo) e outros agora estão seguindo seu exemplo. Basta ver como os resultados do Liverpool melhoraram desde que aprimoraram suas jogadas ensaiadas nas duas extremidades do campo, enquanto o Chelsea deu ao Arsenal uma dose do próprio remédio no domingo.

    No entanto, embora as jogadas ensaiadas sejam uma parte importante do jogo, elas não deveriam ser tão importantes assim. “Bom futebol” pode ser um termo subjetivo, mas seria difícil encontrar alguém que goste das brigas que agora acontecem na pequena área em todos os jogos da Premier League — especialmente porque elas estão acontecendo às custas de jogadas emocionantes em campo aberto.

    Como Rosenior apontou no Emirates, o Arsenal não causou nenhum problema ao Chelsea fora das jogadas ensaiadas, o que é uma crítica contundente à falta de criatividade do líder do campeonato.

    As pessoas podem falar sobre a intensidade, a atmosfera, o drama e o domínio do futebol inglês o quanto quiserem, mas o melhor time do país está levando o “jogo bonito” a uma direção muito preocupante.

    O ex-atacante do Chelsea Chris Sutton chegou a perguntar na BBC Radio 5 Live se o Arsenal seria o “vencedor mais feio” da Premier League. E a resposta é sim, porque o futebol de bola parada é extremamente enfadonho, com seu pragmatismo evocando memórias da era “sh*t on a stick” de José Mourinho e Rafa Benitez.

