O futebol de bola parada é extremamente enfadonho! Vencedores e perdedores após o Arsenal derrotar o indisciplinado Chelsea em um confronto de jogadas ensaiadas que sugere um futuro sombrio para o belo jogo

Quando o Chelsea venceu o Wolves em 7 de fevereiro, conquistando sua quarta vitória consecutiva na Premier League sob o comando do novo técnico Rosenior, o time estava em quinto lugar na tabela, apenas um ponto e uma posição atrás do Manchester United. No entanto, agora há seis pontos e três posições entre eles.
Enquanto os Red Devils, em ascensão, aproveitaram ao máximo a inevitável queda de rendimento do Aston Villa para se igualarem à equipe de Unai Emery, o Blues foi ultrapassado pelo Liverpool na disputa por uma vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada.
É claro que sempre houve a possibilidade de a equipe de Rosenior perder pontos fora de casa contra o líder do campeonato, e nenhum dos seus cinco principais rivais está jogando brilhantemente no momento. No entanto, enquanto o United e o Liverpool começam a encadear uma série de resultados positivos, o Chelsea está há três jogos sem vencer antes da viagem de quarta-feira ao Villa Park.
Se não vencer em Birmingham, o vencedor da Copa do Mundo de Clubes estará realmente em apuros, pois terá que lidar com um calendário muito difícil no próximo mês, que também inclui uma partida de ida e volta pela Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain, bem como uma complicada viagem para Wrexham pela FA Cup.
Não se engane: se o Chelsea não tomar cuidado, poderá ficar fora da disputa pelas cinco primeiras posições quando receber o United, em pouco mais de seis semanas.