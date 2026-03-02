O futebol de bola parada é extremamente enfadonho! Vencedores e perdedores após o Arsenal derrotar o indisciplinado Chelsea em um confronto de jogadas ensaiadas que sugere um futuro sombrio para o belo jogo

Wesley Fofana recebeu o sexto cartão vermelho do Chelsea na temporada da Premier League no empate por 1 a 1 com o Burnley na semana passada, e Rosenior foi rápido em apontar que foi a primeira expulsão de sua gestão. Bem, agora são dois cartões vermelhos em dois jogos para os Blues, então tentar argumentar que a indisciplina não é um problema grave dentro deste elenco relativamente jovem e inexperiente não vai mais colar. Rosenior também sabe disso.

“É algo difícil de identificar”, disse o técnico do Blues à BBC Sport após a expulsão de Neto no Emirates. “Estamos tentando resolver isso, estamos trabalhando nisso. Tem sido a história da nossa temporada e dos nossos dois últimos jogos. Às vezes, você tem que aprender com as consequências, com a dor, mas não temos aprendido e isso é frustrante.”

É difícil não ter alguma simpatia por Rosenior, já que esse é um problema que ele herdou. Além disso, aos 25 anos, Neto é um dos jogadores mais experientes do Stamford Bridge e joga na Premier League há sete anos, então o português não tinha desculpa para receber dois dos cartões amarelos mais estúpidos que você já viu.

O resultado final é que o Chelsea, já afetado por lesões, ficará sem um de seus atacantes mais eficazes para o importante confronto de quarta-feira contra o Aston Villa. Não se engane: se Rosenior não conseguir controlar seus jogadores de alguma forma, cartões vermelhos ridículos e suspensões bobas acabarão custando ao Chelsea a vaga na Liga dos Campeões.