O filho de Wayne Rooney sai do banco para inspirar a virada do Man Utd Sub-18, enquanto a equipe de Darren Fletcher garante vaga na final da Premier League Cup
O United garante vaga na final após prorrogação
A famosa academia do United proporcionou mais uma noite de futebol emocionante, com a equipe sub-18 de Darren Fletcher garantindo sua vaga na final da Premier League Cup. Em uma atuação resiliente que ecoou o espírito das melhores épocas do time principal, os jovens Red Devils se recuperaram de um déficit inicial e derrotaram o West Ham por 3 a 1 na prorrogação.
A vitória conquistada com muito esforço provocou celebrações jubilantes no complexo de treinamento de Carrington. Este resultado impressionante prova mais uma vez que o clube continua ativamente sua longa tradição de desenvolver talentos de alto nível, garantindo que esses jovens promissores sejam altamente capazes de atuar sob intensa pressão quando os riscos são maiores.
Kai Rooney dá continuidade ao legado da família
O momento mais marcante da noite pertenceu, sem dúvida, a um nome muito familiar em Manchester, quando Kai Rooney, filho da lenda do United Wayne, saiu do banco para desempenhar um papel fundamental. Com a partida intensa empatada em 1 a 1 ao final do tempo regulamentar, o promissor jogador de 16 anos foi introduzido como substituto estratégico de Louie Bradbury.
O impacto geral de Rooney no jogo foi imediato e decisivo, provando que ele possui o mesmo temperamento para grandes jogos que ajudou seu pai a se tornar o maior artilheiro de todos os tempos do clube. Mostrando uma compostura notável muito além de sua idade, o jovem atacante enganou completamente o goleiro com uma finalização brilhante, garantindo a vitória crucial para os anfitriões.
JJ Gabriel provoca a reviravolta decisiva
O caminho para esta final de prestígio não foi nada fácil, já que o West Ham, com grande resiliência, assumiu a liderança logo no início, colocando os jovens Red Devils em desvantagem. No entanto, a resposta determinada do United foi brilhantemente liderada pelo talentoso JJ Gabriel, um jovem que vem causando grande impacto nos círculos do futebol juvenil de elite nesta temporada.
Gabriel marcou o importantíssimo gol de empate para manter vivas as esperanças do United, estabelecendo as bases necessárias para os heroísmos que se seguiram durante os trinta minutos adicionais de jogo. Quando a partida entrou na prorrogação, o ala direito Nathaniel Junior-Brown finalmente assumiu o protagonismo, disparando um chute poderoso que colocou os anfitriões na frente e mudou completamente o rumo do jogo a seu favor.
Sir Jim Ratcliffe observa enquanto o Palace aguarda
O peso significativo da vitória foi fortemente enfatizado pela presença notável do coproprietário do United, Sir Jim Ratcliffe, que acompanhou de perto os acontecimentos em Carrington. O magnata da Ineos, que supostamente tinha seu jato particular à disposição para levá-lo a Newcastle depois do jogo, mantém um interesse ativo e intenso nas categorias de base desde que adquiriu sua participação esportiva no clube.
Olhando para o futuro, o United agora enfrentará o Crystal Palace na tão esperada final da Premier League Cup, depois que os Eagles venceram o Tottenham na semifinal disputada na quarta-feira. Um sorteio formal determinará qual time sediará a prestigiosa partida em seu estádio principal, oferecendo ao time de Fletcher uma grande oportunidade de conquistar o cobiçado troféu juvenil.
