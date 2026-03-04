Goal.com
O filho de Wayne Rooney sai do banco para inspirar a virada do Man Utd Sub-18, enquanto a equipe de Darren Fletcher garante vaga na final da Premier League Cup

O time sub-18 do Manchester United garantiu uma emocionante vitória por 3 a 1 sobre o West Ham na prorrogação e chegou à final da Premier League Cup. Assistido pelo coproprietário Sir Jim Ratcliffe, Kai Rooney, de 16 anos, seguiu os passos do pai em jogos importantes, saindo do banco para garantir a vitória ao lado do talentoso JJ Gabriel. Os jovens Red Devils agora se preparam para enfrentar o Crystal Palace.

  • O United garante vaga na final após prorrogação

    A famosa academia do United proporcionou mais uma noite de futebol emocionante, com a equipe sub-18 de Darren Fletcher garantindo sua vaga na final da Premier League Cup. Em uma atuação resiliente que ecoou o espírito das melhores épocas do time principal, os jovens Red Devils se recuperaram de um déficit inicial e derrotaram o West Ham por 3 a 1 na prorrogação.

    A vitória conquistada com muito esforço provocou celebrações jubilantes no complexo de treinamento de Carrington. Este resultado impressionante prova mais uma vez que o clube continua ativamente sua longa tradição de desenvolver talentos de alto nível, garantindo que esses jovens promissores sejam altamente capazes de atuar sob intensa pressão quando os riscos são maiores.

  • Kai Rooney Man UtdInstagram (@kairooney.10)

    Kai Rooney dá continuidade ao legado da família

    O momento mais marcante da noite pertenceu, sem dúvida, a um nome muito familiar em Manchester, quando Kai Rooney, filho da lenda do United Wayne, saiu do banco para desempenhar um papel fundamental. Com a partida intensa empatada em 1 a 1 ao final do tempo regulamentar, o promissor jogador de 16 anos foi introduzido como substituto estratégico de Louie Bradbury.

    O impacto geral de Rooney no jogo foi imediato e decisivo, provando que ele possui o mesmo temperamento para grandes jogos que ajudou seu pai a se tornar o maior artilheiro de todos os tempos do clube. Mostrando uma compostura notável muito além de sua idade, o jovem atacante enganou completamente o goleiro com uma finalização brilhante, garantindo a vitória crucial para os anfitriões.

  • JJ Gabriel provoca a reviravolta decisiva

    O caminho para esta final de prestígio não foi nada fácil, já que o West Ham, com grande resiliência, assumiu a liderança logo no início, colocando os jovens Red Devils em desvantagem. No entanto, a resposta determinada do United foi brilhantemente liderada pelo talentoso JJ Gabriel, um jovem que vem causando grande impacto nos círculos do futebol juvenil de elite nesta temporada.

    Gabriel marcou o importantíssimo gol de empate para manter vivas as esperanças do United, estabelecendo as bases necessárias para os heroísmos que se seguiram durante os trinta minutos adicionais de jogo. Quando a partida entrou na prorrogação, o ala direito Nathaniel Junior-Brown finalmente assumiu o protagonismo, disparando um chute poderoso que colocou os anfitriões na frente e mudou completamente o rumo do jogo a seu favor.

  • jim-ratcliffejim-ratcliffe

    Sir Jim Ratcliffe observa enquanto o Palace aguarda

    O peso significativo da vitória foi fortemente enfatizado pela presença notável do coproprietário do United, Sir Jim Ratcliffe, que acompanhou de perto os acontecimentos em Carrington. O magnata da Ineos, que supostamente tinha seu jato particular à disposição para levá-lo a Newcastle depois do jogo, mantém um interesse ativo e intenso nas categorias de base desde que adquiriu sua participação esportiva no clube.

    Olhando para o futuro, o United agora enfrentará o Crystal Palace na tão esperada final da Premier League Cup, depois que os Eagles venceram o Tottenham na semifinal disputada na quarta-feira. Um sorteio formal determinará qual time sediará a prestigiosa partida em seu estádio principal, oferecendo ao time de Fletcher uma grande oportunidade de conquistar o cobiçado troféu juvenil.

