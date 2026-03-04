O filho de Wayne Rooney sai do banco para inspirar a virada do Man Utd Sub-18, enquanto a equipe de Darren Fletcher garante vaga na final da Premier League Cup

A famosa academia do United proporcionou mais uma noite de futebol emocionante, com a equipe sub-18 de Darren Fletcher garantindo sua vaga na final da Premier League Cup. Em uma atuação resiliente que ecoou o espírito das melhores épocas do time principal, os jovens Red Devils se recuperaram de um déficit inicial e derrotaram o West Ham por 3 a 1 na prorrogação.

A vitória conquistada com muito esforço provocou celebrações jubilantes no complexo de treinamento de Carrington. Este resultado impressionante prova mais uma vez que o clube continua ativamente sua longa tradição de desenvolver talentos de alto nível, garantindo que esses jovens promissores sejam altamente capazes de atuar sob intensa pressão quando os riscos são maiores.