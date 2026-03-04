Getty Images Sport
Traduzido por
O ex-técnico do Tottenham, Thomas Frank, está entre os candidatos a assumir o comando do rival londrino no final da temporada
O fim da era Glasner
De acordo com o The Sun, o Palace identificou Frank como o principal candidato para suceder Glasner no final da atual campanha. Os Eagles estão começando a planejar uma nova era após o acordo mútuo de que Glasner deixará seu cargo de técnico neste verão. Embora a busca por um sucessor tenha se intensificado nas últimas semanas, a prioridade imediata para os londrinos do sul continua sendo a permanência na Premier League.
O Palace e Glasner estão simplesmente administrando a situação por enquanto, com o clube determinado a mantê-lo até o final da temporada antes de nomear um novo técnico permanente. Esse acordo permite que a diretoria conduza um processo de recrutamento completo enquanto Glasner conduz a equipe por uma temporada difícil para os detentores da FA Cup. Atualmente, o Palace ocupa a 14ª posição com 35 pontos, mantendo uma vantagem de 10 pontos acima da zona de rebaixamento.
- Getty Images Sport
Frank busca redenção rápida
Frank, que recentemente viu seu mandato no norte de Londres ser interrompido, emergiu como um dos favoritos devido à sua vasta experiência na primeira divisão inglesa e ao seu sucesso anterior na capital com o Brentford. O técnico dinamarquês está ansioso por um rápido retorno à área técnica para restaurar sua reputação após uma passagem difícil e altamente divulgada pelo Tottenham Hotspur Stadium.
Frank viu seu sonho de jogar pelo Tottenham desmoronar, deixando o clube oficialmente em fevereiro passado. Durante sua breve passagem, ele comandou 38 partidas em todas as competições, mas conquistou apenas 13 vitórias, não conseguindo incutir a cultura e o estilo organizado de futebol que o tornaram tão bem-sucedido no Brentford. Apesar do fim abrupto de sua passagem pelo Spurs, a diretoria do Selhurst Park continua muito impressionada com seu trabalho geral na Premier League.
Adequação tática para o Palace
O estilo de jogo continua sendo um fator inegociável para a diretoria do Palace enquanto eles analisam possíveis substitutos. Fontes dentro do clube indicam que eles já têm uma ideia clara do perfil do próximo técnico, procurando alguém que jogue um futebol muito semelhante ao de Glasner. Essa continuidade é vista como vital para evitar uma reformulação total do elenco e manter uma filosofia ofensiva.
O histórico comprovado de Frank no desenvolvimento de equipes coesas e de alta pressão o torna uma proposta atraente para um clube que se orgulha de sua disciplina tática. Um clube com o orçamento e a ambição do Palace poderia ser perfeito para Frank, dado seu histórico no Brentford, onde ele garantiu a consolidação do clube entre a elite da Inglaterra. Sua capacidade de trabalhar dentro de uma estrutura específica e, ao mesmo tempo, superar as expectativas é altamente valorizada.
- (C)Getty Images
Preparando-se para um verão crucial
A experiência na Premier League será considerada vital, dado que o Palace está empenhado em evitar voltar a lutar contra o rebaixamento no futuro. O clube espera que o próximo treinador tenha um início mais tranquilo, já que o futebol europeu, que contribuiu significativamente para o congestionamento do calendário nesta temporada, pode não estar presente no calendário do próximo ano.
O Palace busca estabilidade tanto quanto ambição, e a experiência de Frank em construir times do zero atende perfeitamente a ambos os requisitos. A diretoria acredita firmemente que a escolha certa pode colocar o clube no caminho para o sucesso sustentável na primeira divisão, mantendo seu estilo ofensivo e organizado. Embora nada tenha sido decidido ainda, seu nome rapidamente subiu ao topo da lista de candidatos.
Publicidade