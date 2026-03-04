O ex-técnico do Tottenham, Thomas Frank, está entre os candidatos a assumir o comando do rival londrino no final da temporada

De acordo com o The Sun, o Palace identificou Frank como o principal candidato para suceder Glasner no final da atual campanha. Os Eagles estão começando a planejar uma nova era após o acordo mútuo de que Glasner deixará seu cargo de técnico neste verão. Embora a busca por um sucessor tenha se intensificado nas últimas semanas, a prioridade imediata para os londrinos do sul continua sendo a permanência na Premier League.

O Palace e Glasner estão simplesmente administrando a situação por enquanto, com o clube determinado a mantê-lo até o final da temporada antes de nomear um novo técnico permanente. Esse acordo permite que a diretoria conduza um processo de recrutamento completo enquanto Glasner conduz a equipe por uma temporada difícil para os detentores da FA Cup. Atualmente, o Palace ocupa a 14ª posição com 35 pontos, mantendo uma vantagem de 10 pontos acima da zona de rebaixamento.