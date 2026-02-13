O ex-técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, deve assinar uma extensão de contrato com o Brasil antes da Copa do Mundo

Relatos da América do Sul confirmam que o técnico de 66 anos chegou a um acordo verbal com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para prolongar sua permanência até o torneio de 2030, que será realizado na Espanha, Portugal e Marrocos, com jogos da fase de grupos ocorrendo no Uruguai, Argentina e Paraguai. O acordo deve ser assinado oficialmente nos próximos dias, consolidando uma parceria que quebrou o paradigma da história do futebol brasileiro quando ele se tornou o primeiro técnico estrangeiro a assumir o cargo em 60 anos.

Os termos do novo contrato refletem seu lucrativo pacote atual, com um salário na casa dos € 10 milhões por ano, mas com melhores incentivos por desempenho. Fundamentalmente, o acordo mantém os acordos de trabalho flexíveis que o atraíram do Santiago Bernabeu, permitindo ao italiano dividir seu tempo entre sua base no Rio de Janeiro e sua casa familiar em Vancouver. Esse compromisso foi fundamental para convencer Ancelotti a dedicar o crepúsculo de sua ilustre carreira ao pentacampeão mundial.