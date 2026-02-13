AFP
O ex-técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, deve assinar uma extensão de contrato com o Brasil antes da Copa do Mundo
Um compromisso histórico com a Seleção
Relatos da América do Sul confirmam que o técnico de 66 anos chegou a um acordo verbal com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para prolongar sua permanência até o torneio de 2030, que será realizado na Espanha, Portugal e Marrocos, com jogos da fase de grupos ocorrendo no Uruguai, Argentina e Paraguai. O acordo deve ser assinado oficialmente nos próximos dias, consolidando uma parceria que quebrou o paradigma da história do futebol brasileiro quando ele se tornou o primeiro técnico estrangeiro a assumir o cargo em 60 anos.
Os termos do novo contrato refletem seu lucrativo pacote atual, com um salário na casa dos € 10 milhões por ano, mas com melhores incentivos por desempenho. Fundamentalmente, o acordo mantém os acordos de trabalho flexíveis que o atraíram do Santiago Bernabeu, permitindo ao italiano dividir seu tempo entre sua base no Rio de Janeiro e sua casa familiar em Vancouver. Esse compromisso foi fundamental para convencer Ancelotti a dedicar o crepúsculo de sua ilustre carreira ao pentacampeão mundial.
Estabilizando o navio após um início turbulento
Desde sua chegada no ano passado, Ancelotti tem a tarefa de estabilizar um barco em crise. Ele herdou um time que estava em quarto lugar nas eliminatórias da CONMEBOL para a Copa do Mundo e sem confiança após a demissão de Dorival Júnior. Embora seu histórico de quatro vitórias, dois empates e duas derrotas nos primeiros oito jogos sugira um trabalho em andamento, em vez de um domínio instantâneo, o “efeito Carletto” tem sido sentido mais intensamente no vestiário.
O italiano conseguiu restaurar a harmonia em um time dividido, aproveitando seu forte relacionamento com os ex-comandados do Real Madrid Vinicius Jr, Rodrygo e Éder Militão. Sua postura calma tem sido um antídoto bem-vindo para o caos que tomou conta da Seleção após 2022, e os jogadores têm manifestado abertamente seu apoio à continuidade do técnico. A extensão do contrato serve como um voto de confiança da diretoria de que os métodos de Ancelotti estão se consolidando, mesmo que a transformação em campo ainda esteja em seus estágios iniciais.
O CBF prioriza a estabilidade a longo prazo
A decisão de renovar o contrato de Ancelotti antes da Copa do Mundo de 2026 é uma declaração calculada de intenções da CBF. Historicamente, o Brasil é conhecido por sua visão de curto prazo, muitas vezes demitindo treinadores imediatamente após um fracasso na Copa do Mundo. Ao manter Ancelotti até 2030, a CBF está enviando uma mensagem poderosa aos jogadores e ao público: o projeto é maior do que um único verão.
Rodrigues há muito vê Ancelotti não apenas como um estrategista, mas como uma figura capaz de reformular a cultura da seleção nacional. A federação está empenhada em evitar a incerteza que geralmente assola a equipe após um grande torneio, garantindo que a estrutura técnica permaneça intacta, independentemente do que acontecer na América do Norte. É uma medida ousada que prioriza a estabilidade e dá a Ancelotti o mandato de construir uma dinastia, em vez de apenas uma equipe para um torneio.
De olho no prêmio na América do Norte
Com seu futuro agora garantido, Ancelotti pode voltar toda a sua atenção para o desafio imediato da Copa do Mundo de 2026. O Brasil tem amistosos de alto nível marcados contra a França, em Boston, e a Croácia, em Orlando, no mês que vem, jogos que servirão como teste final para seus sistemas táticos antes do início do torneio, em junho.
A pressão para conquistar o sexto título da Copa do Mundo do Brasil — e o primeiro desde 2002 — continua imensa. No entanto, a perspectiva do torneio de 2030 oferece uma meta de longo prazo tentadora. Se cumprir seu novo contrato, Ancelotti levará o Brasil à Copa do Mundo centenária, potencialmente consolidando seu legado como o maior estrangeiro importado da história do futebol sul-americano. Por enquanto, o foco está nos Estados Unidos, México e Canadá, onde Ancelotti buscará conquistar o único troféu importante que falta em sua coleção.
