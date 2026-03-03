O ex-técnico do Liverpool, Jurgen Klopp, “não está gostando” do cargo na Red Bull e pode SAIR neste verão

Klopp assumiu o cargo de diretor global de futebol da Red Bull em 1º de janeiro de 2025, aproveitando a onda de seu lendário mandato em Anfield. No entanto, apenas 14 meses após o início de seu reinado, o período de lua de mel chegou ao fim. O jornal diário austríaco Salzburger Nachrichten alegou recentemente que há um atrito significativo entre os executivos do conglomerado de bebidas energéticas e o técnico alemão de 58 anos.

O principal catalisador dessa deterioração no relacionamento seria o baixo desempenho dos principais clubes da marca. O RB Leipzig está atualmente em quinto lugar na Bundesliga, a impressionantes 19 pontos do Bayern de Munique. Essa dificuldade no campeonato nacional é alarmante, dada a agenda mais leve do time após sua ausência nas competições europeias. Além disso, Klopp tem enfrentado críticas ferrenhas por orquestrar a contratação do técnico Ole Werner. A situação é igualmente sombria na Áustria, onde o RB Salzburg sofreu uma eliminação sem cerimônia durante a fase de grupos da Liga Europa, agravada por uma preocupante falta de continuidade na gestão, atribuída diretamente à supervisão de Klopp.