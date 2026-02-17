Getty Images Sport
O ex-jogador do Manchester United Anthony Martial foi retirado de maca e levado ao hospital após sofrer uma lesão grave na última partida da Liga MX pelo Monterrey
Mais sofrimento para Martial no México
De acordo com a talkSPORT, Martial ficará fora de ação por quatro a seis semanas se não precisar ser submetido a uma cirurgia. No entanto, qualquer operação aumentaria o tempo de recuperação para três a seis meses.
A lesão agrava o que tem sido uma fase difícil na Liga MX para Martial, que se transferiu do AEK Atenas para o Monterrey em setembro. O ex-atacante do United marcou apenas um gol em 19 partidas pelo clube mexicano até o momento.
Monterrey emite comunicado oficial
Martial sofreu a lesão ao cair de forma desajeitada após disputar uma bola perdida e acabou deixando o estádio em uma ambulância para receber tratamento em um hospital local, segundo o Soy Futbol. O Monterrey confirmou o diagnóstico de Martial em um comunicado oficial, que dizia: “O Club de Futebol Monterrey informa que o jogador Anthony Martial sofreu um deslocamento no ombro direito durante a partida da 6ª rodada contra o León, no Estádio BBVA. O prognóstico de recuperação de Anthony está sujeito a alterações.”
Grande golpe para os gigantes da Liga MX no encerramento da temporada
É quase certo que Martial perderá os próximos três jogos do Monterrey na Liga MX Clausura contra o Pumas UNAM, Cruz Azul e Queretaro. Sua ausência será um grande golpe para o clube, que atualmente ocupa a sexta posição na classificação da Clausura.
O Monterrey pagou US$ 4,5 milhões para contratar Martial, que tem contrato com o clube até o final de 2027. A transferência inicialmente colocou Martial ao lado do lendário Sergio Ramos, do Real Madrid, mas o ex-jogador da seleção espanhola deixou o Monterrey em dezembro, após decidir não renovar seu contrato.
O chocante declínio na carreira de Martial
A carreira de Martial entrou em declínio desde que ele deixou definitivamente Old Trafford. O jogador da seleção francesa deixou o United após nove anos para se juntar ao AEK Atenas em 2024, após um breve período emprestado ao Sevilla, e marcou sete gols em 16 jogos da liga pelo time grego, mas problemas com lesões limitaram seu tempo de jogo.
As dificuldades para recuperar a forma e a condição física acabaram impedindo Martial de atingir todo o seu potencial e, agora, aos 30 anos, resta saber se ele conseguirá se recuperar do seu último revés e voltar a ter sucesso no cenário de elite.
