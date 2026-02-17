O ex-jogador do Manchester United Anthony Martial foi retirado de maca e levado ao hospital após sofrer uma lesão grave na última partida da Liga MX pelo Monterrey

De acordo com a talkSPORT, Martial ficará fora de ação por quatro a seis semanas se não precisar ser submetido a uma cirurgia. No entanto, qualquer operação aumentaria o tempo de recuperação para três a seis meses.

A lesão agrava o que tem sido uma fase difícil na Liga MX para Martial, que se transferiu do AEK Atenas para o Monterrey em setembro. O ex-atacante do United marcou apenas um gol em 19 partidas pelo clube mexicano até o momento.