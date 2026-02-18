O ex-jogador do Liverpool Philippe Coutinho pede para rescindir contrato após ser vaiado pelos torcedores

O gigante da Série A, Inter, rapidamente contratou Coutinho em 2008, depois de ficar impressionado com o talento do jovem brasileiro. No entanto, ele teve dificuldades para se afirmar na capital italiana e foi contratado pelo Liverpool durante a janela de transferências de janeiro de 2013. Ele rapidamente se tornou um grande sucesso em Anfield, combinando bem com jogadores como Luis Suárez, Daniel Sturridge e Raheem Sterling, e ajudou os Reds a disputarem o título da Premier League durante a temporada 2013-14.

Ele foi nomeado para a Seleção do Ano da PFA na campanha seguinte, quando o Liverpool terminou em sexto lugar, e continuou sendo parte integrante da equipe quando Jurgen Klopp substituiu Brendan Rodgers como técnico em Merseyside, ajudando a levá-los de volta à Liga dos Campeões. Coutinho se entrosou bem com jogadores como Sadio Mane, Roberto Firmino e, mais tarde, Mohamed Salah, mas sua cabeça foi virada pelo Barcelona na janela de transferências de janeiro de 2018, quando foi fechado um acordo de £ 142 milhões (€ 162 milhões/$ 192 milhões).

Embora tenha começado bem no Camp Nou, ajudando seu novo time a conquistar dois títulos da La Liga e uma Copa del Rey, ele logo caiu em desgraça e foi emprestado ao Bayern de Munique para a campanha 2019-20, onde conquistou a tríplice coroa da Bundesliga, Liga dos Campeões e DFB-Pokal, sem se tornar indispensável para o técnico Hansi Flick.

Coutinho se juntaria ao ex-companheiro de equipe do Liverpool Steven Gerrard quando assinou com o Villa em 2022, mas novamente teve dificuldades para manter a consistência e logo foi para o Al-Duhail e depois para o Vasco.