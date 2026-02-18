Getty Images Sport
O ex-jogador do Liverpool Philippe Coutinho pede para rescindir contrato após ser vaiado pelos torcedores
Coutinho completou seu retorno definitivo ao Brasil em 2025.
Coutinho deixou o Liverpool para uma transferência dos sonhos para o Barcelona em 2018, mas sua mudança para a La Liga nunca deu certo e, desde então, ele tem alternado entre clubes sem nunca conseguir concretizar o incrível potencial que demonstrou quando era um jovem jogador.
Ele se juntou ao Aston Villa de forma definitiva em 2022, mas não conseguiu manter um desempenho consistente e foi emprestado ao Al-Duhail, do Catar, antes de retornar ao Brasil em 2024 com outra transferência temporária, desta vez para o Vasco da Gama. Um ano depois, foi acordada a rescisão do contrato com o Villa, permitindo que Coutinho voltasse definitivamente ao Vasco, onde havia impressionado nas categorias de base antes de se tornar profissional.
Embora tenha conseguido contribuir com 17 gols em 80 partidas desde seu retorno, Coutinho estaria insatisfeito e ansioso por um novo começo em outro lugar.
Brasileiro pede rescisão de contrato
De acordo com a Globo, Coutinho informou ao Vasco sua intenção de rescindir seu contrato atual, tendo o jogador supostamente comunicado sua intenção diretamente ao presidente do clube, Pedrinho.
A solicitação teria sido um choque para o time brasileiro, e a diretoria teria tentado convencer o meio-campista ofensivo a mudar de ideia, mas Coutinho consideraria sua decisão “irreversível”.
Acredita-se que as negociações para a renovação do contrato tenham começado quando o Vasco tentou fazer com que Coutinho assinasse um contrato de longo prazo, mas o “acúmulo de críticas” que ele recebeu nas últimas semanas aparentemente tornou sua posição no clube insustentável. Coutinho foi vaiado por seus próprios torcedores durante sua última partida pelo Vasco e tem sido alvo da mídia local nas últimas semanas.
Brilhou no Liverpool antes de fracassar na transferência para o Barcelona
O gigante da Série A, Inter, rapidamente contratou Coutinho em 2008, depois de ficar impressionado com o talento do jovem brasileiro. No entanto, ele teve dificuldades para se afirmar na capital italiana e foi contratado pelo Liverpool durante a janela de transferências de janeiro de 2013. Ele rapidamente se tornou um grande sucesso em Anfield, combinando bem com jogadores como Luis Suárez, Daniel Sturridge e Raheem Sterling, e ajudou os Reds a disputarem o título da Premier League durante a temporada 2013-14.
Ele foi nomeado para a Seleção do Ano da PFA na campanha seguinte, quando o Liverpool terminou em sexto lugar, e continuou sendo parte integrante da equipe quando Jurgen Klopp substituiu Brendan Rodgers como técnico em Merseyside, ajudando a levá-los de volta à Liga dos Campeões. Coutinho se entrosou bem com jogadores como Sadio Mane, Roberto Firmino e, mais tarde, Mohamed Salah, mas sua cabeça foi virada pelo Barcelona na janela de transferências de janeiro de 2018, quando foi fechado um acordo de £ 142 milhões (€ 162 milhões/$ 192 milhões).
Embora tenha começado bem no Camp Nou, ajudando seu novo time a conquistar dois títulos da La Liga e uma Copa del Rey, ele logo caiu em desgraça e foi emprestado ao Bayern de Munique para a campanha 2019-20, onde conquistou a tríplice coroa da Bundesliga, Liga dos Campeões e DFB-Pokal, sem se tornar indispensável para o técnico Hansi Flick.
Coutinho se juntaria ao ex-companheiro de equipe do Liverpool Steven Gerrard quando assinou com o Villa em 2022, mas novamente teve dificuldades para manter a consistência e logo foi para o Al-Duhail e depois para o Vasco.
Coutinho pronto para decidir seu próximo passo
O próximo destino de Coutinho ainda é uma incógnita. Ele pode ser um alvo atraente para a Liga Profissional Saudita, com o Fundo de Investimento Público sempre à procura de jogadores que possam ajudar a elevar o perfil da competição. Ele também pode decidir se mudar para os Estados Unidos e encontrar um time da Major League Soccer para jogar ou permanecer no Brasil.
