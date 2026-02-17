O ex-jogador do Liverpool Jordon Ibe foi acusado de agressão física após ser preso no aeroporto

Ibe foi libertado sob fiança e deverá comparecer perante o Tribunal de Croydon em 6 de março. Conforme noticiado pelo The Sun, o jogador de 30 anos voltou ao Reino Unido para comparecer em tribunal num caso separado.

Ele admitiu ter usado receitas falsas para adquirir Zolpidem, um medicamento usado para tratar insônia. Ele foi multado em £ 230 ao comparecer ao Tribunal de Magistrados de Highbury Corner, no norte de Londres.