Getty Images Sport
Traduzido por
O ex-jogador do Liverpool Jordon Ibe foi acusado de agressão física após ser preso no aeroporto
Ibe libertado sob fiança
Ibe foi libertado sob fiança e deverá comparecer perante o Tribunal de Croydon em 6 de março. Conforme noticiado pelo The Sun, o jogador de 30 anos voltou ao Reino Unido para comparecer em tribunal num caso separado.
Ele admitiu ter usado receitas falsas para adquirir Zolpidem, um medicamento usado para tratar insônia. Ele foi multado em £ 230 ao comparecer ao Tribunal de Magistrados de Highbury Corner, no norte de Londres.
- Getty Images Sport
Ibe joga pelo time búlgaro Lokomotiv Sofia
Atualmente, Ibe joga na primeira divisão búlgara pelo Lokomotiv Sofia. O ex-jogador da seleção inglesa passou dois anos jogando futebol fora da liga antes de garantir sua transferência para a Bulgária em novembro de 2025. O Lokomotiv Sofia é o 11º clube que Ibe representa ao longo de sua carreira turbulenta.
Carreira promissora esmorece rapidamente
Ibe formou-se na academia do Wycombe antes de ingressar no Liverpool em 2012. Ele fez 58 partidas pelos Reds, marcando quatro gols e sete assistências, antes de partir para o Bournemouth em uma transação de £ 15 milhões (US$ 20 milhões) em julho de 2016.
Outras 14 contribuições para gols se seguiram em 92 partidas pelo Cherries, mas Ibe teve dificuldades para garantir tempo de jogo regular no Vitality Stadium e foi dispensado após o término de seu contrato em 2020.
- Getty Images Sport
A depressão luta e cai para fora da liga
Ibe, que revelou sua luta contra a depressão em 2021, jogou pelo Derby County, pelo Adanaspor da Turquia, pelo Ebbsfleet United, pelo Hayes & Yeading United, pelo Hungerford Town e pelo Sittingbourne antes de se transferir para o Lokomotiv Sofia. Ele ainda não fez sua estreia oficial pelo clube búlgaro, que disse ao anunciar sua chegada: “Após algumas temporadas difíceis, Jordan está pronto para reviver sua carreira, e todos nós acreditamos que isso acontecerá no Lokomotiv. A diretoria do Lokomotiv deseja a Jordon Ibe muita saúde, felicidade e sucesso com a camisa vermelha e preta.”
Publicidade