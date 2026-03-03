O ex-jogador do Chelsea Filipe Luís foi demitido do cargo de técnico do Flamengo após comandar a vitória por 8 a 0 na semifinal

O Flamengo causou comoção no cenário do futebol brasileiro na terça-feira ao anunciar oficialmente a saída do técnico Luis. A decisão foi uma surpresa, após a vitória esmagadora por 8 a 0 sobre o Madureira na segunda partida das semifinais do Campeonato Carioca. Embora o resultado tenha garantido uma vitória enfática por 11 a 0 no placar agregado e uma vaga na final contra o arquirrival Fluminense, a diretoria do clube considerou necessária uma mudança para lidar com o que foi percebido como um declínio no desempenho da equipe.

O fim abrupto do mandato de Luis encerra um capítulo significativo para o Rubro-Negro. Tendo ingressado como jogador em 2019 e passado a treinar as categorias de base em 2024, sua ascensão ao cargo de técnico principal foi recebida com grande entusiasmo. No entanto, o ambiente de alta pressão no Maracanã se mostrou hostil para a lenda do clube, e a diretoria agiu rapidamente para reorientar a equipe.

Em comunicadooficial, o clube confirmou a saída do técnico de 38 anos e de toda a sua comissão técnica. “O Clube de Regatas do Flamengo informa que, a partir desta terça-feira (3), Filipe Luis não estará mais no comando técnico da equipe profissional”, declarou o clube. “Junto com ele, Ivan Palanco e Diogo Linhares também deixam o clube. O Flamengo agradece ao ex-atleta e técnico Filipe Luís por tudo o que conquistou e compartilhou nesta jornada.”