AFP
Traduzido por
O ex-jogador do Chelsea Filipe Luís foi demitido do cargo de técnico do Flamengo após comandar a vitória por 8 a 0 na semifinal
Uma saída implacável em meio a uma chuva de gols
O Flamengo causou comoção no cenário do futebol brasileiro na terça-feira ao anunciar oficialmente a saída do técnico Luis. A decisão foi uma surpresa, após a vitória esmagadora por 8 a 0 sobre o Madureira na segunda partida das semifinais do Campeonato Carioca. Embora o resultado tenha garantido uma vitória enfática por 11 a 0 no placar agregado e uma vaga na final contra o arquirrival Fluminense, a diretoria do clube considerou necessária uma mudança para lidar com o que foi percebido como um declínio no desempenho da equipe.
O fim abrupto do mandato de Luis encerra um capítulo significativo para o Rubro-Negro. Tendo ingressado como jogador em 2019 e passado a treinar as categorias de base em 2024, sua ascensão ao cargo de técnico principal foi recebida com grande entusiasmo. No entanto, o ambiente de alta pressão no Maracanã se mostrou hostil para a lenda do clube, e a diretoria agiu rapidamente para reorientar a equipe.
Em comunicadooficial, o clube confirmou a saída do técnico de 38 anos e de toda a sua comissão técnica. “O Clube de Regatas do Flamengo informa que, a partir desta terça-feira (3), Filipe Luis não estará mais no comando técnico da equipe profissional”, declarou o clube. “Junto com ele, Ivan Palanco e Diogo Linhares também deixam o clube. O Flamengo agradece ao ex-atleta e técnico Filipe Luís por tudo o que conquistou e compartilhou nesta jornada.”
- AFP
A realidade brutal dos gigantes sul-americanos
Luis deixa o cargo com um currículo que muitos treinadores veteranos invejariam, tendo supervisionado 101 partidas com 64 vitórias e apenas 15 derrotas. Durante suas temporadas dominantes de 2024 e 2025, ele acumulou uma impressionante coleção de troféus, incluindo a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro e a prestigiosa CONMEBOL Libertadores. Um legado tão repleto de troféus torna o momento de sua demissão notável, destacando a cultura do “vença agora”, em que nem mesmo os campeões continentais estão a salvo.
As rachaduras no relacionamento começaram a aparecer no início da temporada de 2026, apesar da vitória expressiva no fim de semana. Antes da goleada sobre o Madureira, o Flamengo já havia sofrido uma decepção ao perder a Supercopa para o Corinthians e cair para o Lanús na Recopa da CONMEBOL. Essas falhas em garantir troféus nos primeiros meses do ano criaram uma atmosfera tóxica que nem mesmo oito gols em uma única partida conseguiram mascarar.
Durante a vitória por 8 a 0, parte da torcida do Flamengo foi ouvida gritando “vergonha” para os jogadores, expressando profunda insatisfação com a direção geral da equipe. Luis, sempre profissional, recusou-se a se esconder das críticas durante sua última coletiva de imprensa. Ele manteve o mesmo caráter digno que outrora o tornou um dos favoritos dos torcedores em campo, reconhecendo o peso do emblema que representava.
Uma despedida emocionante no Maracanã
Refletindo sobre a pressão crescente e sua profunda ligação com o clube, Luis fez um discurso final comovente antes que a notícia de sua demissão fosse tornada pública. “Independentemente do que acontecer, se amanhã eu não estiver aqui, meu amor e carinho pelo Flamengo sempre existirão. E acredito que, da parte dos torcedores, por mim também”, admitiu aos repórteres.
O ex-lateral-esquerdo permaneceu firme em sua convicção de que os torcedores têm todo o direito de exigir excelência, mesmo quando os resultados parecem positivos no placar. “A pressão momentânea tem que existir; como jogador, eu era muito pressionado e muito criticado, com razão, e isso me tornou melhor”, explicou, mostrando a resiliência que definiu sua carreira como jogador no mais alto nível da Europa.
Visivelmente emocionado ao contemplar o fim de sua jornada no Rio de Janeiro, Luis relembrou seus sete anos de parceria com a instituição com imenso orgulho. Ele foi transparente sobre o impacto que o clube teve em sua vida pessoal e profissional, recusando-se a amargar-se com o escrutínio que enfrentou durante o difícil início do novo ano.
Luis concluiu sua última coletiva de imprensa reafirmando seu vínculo com a torcida rubro-negra, independentemente da decisão final da diretoria de seguir um caminho diferente. “Não tenho dúvidas de que vivi os melhores anos da minha vida aqui”, afirmou.
- Getty Images Sport
A busca por um sucessor e uma final de clássico
A atenção agora se volta para a vaga de treinador, com a ESPN informando que a diretoria do Flamengo identificou Leonardo Jardim como o principal candidato. O técnico português está atualmente sem clube e as negociações parecem estar em estágio avançado, com os representantes de Jardim chegando ao Rio na terça-feira para finalizar o contrato.
O desafio imediato para o time é bloquear o barulho e se concentrar nos títulos que estão em jogo. O Flamengo enfrenta o Fluminense neste domingo em uma final de clássico de alto risco que definirá o tom para o restante do ano. Os jogadores agora precisam se adaptar a uma nova filosofia da noite para o dia, enquanto lidam com uma torcida que continua exigente, apesar das recentes conquistas em termos de gols marcados.
Publicidade