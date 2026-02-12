Getty
O ex-jogador do Arsenal Thomas Partey é acusado de mais duas acusações de estupro, conforme comunicado divulgado
Declaração do Ministério Público
O Ministério Público autorizou agora duas acusações adicionais de estupro contra Partey. Uma declaração oficial diz: “Essas novas acusações estão relacionadas a uma denúncia separada de crimes não recentes em 2020 envolvendo mais uma mulher e seguem uma nova investigação da Polícia Metropolitana. Essas alegações foram relatadas pela primeira vez em agosto de 2025.”
As novas alegações farão com que Partey compareça ao Tribunal de Westminster na sexta-feira, 13 de março. Durante uma audiência no Tribunal da Coroa de Southwark em setembro de 2025, o jogador da seleção de Gana se declarou inocente de cinco acusações de estupro e uma acusação de agressão sexual.
Essas supostas infrações ocorreram entre 2021 e 2022, com Partey tendo assinado com o Arsenal em outubro de 2020. Ele era titular do time principal dos Gunners na época, com 167 partidas pelo clube da Premier League em cinco temporadas.
Partey autorizado a jogar enquanto estiver em liberdade condicional
Partey foi acusado quatro dias após o término de seu contrato com o Arsenal, no verão de 2025. Ele está atualmente em liberdade condicional e deve ser julgado pelas acusações originais em 2 de novembro de 2026.
As condições da fiança de Partey não o impedem de jogar futebol profissional. Ele está proibido de entrar em contato com qualquer um dos queixosos e deve notificar a polícia sobre qualquer viagem internacional 24 horas antes da sua partida.
Ele deve viajar para a América do Norte neste verão para a Copa do Mundo de 2026. Com 56 partidas pela seleção, Partey continua fazendo parte do elenco de Gana. A equipe enfrentará a Inglaterra em Boston no dia 23 de junho.
O técnico do Villarreal avalia o desempenho dos jogadores
Seu desempenho no clube não tem sido dos melhores durante a temporada 2025-26, com o técnico do Villarreal, Marcelino Garcia Toral, dizendo sobre um jogador que tem lutado para justificar a confiança depositada nele: “Acho que há uma enorme diferença entre o Thomas que conhecíamos no Arsenal e este. Uma enorme diferença.”
Ele disse sobre Partey no início da temporada, com a expectativa de que seu desempenho melhorasse: “É muito difícil jogar nesse ritmo no futebol atual. Então, acho que já se passaram seis meses, e esse tempo é suficiente para que esse jogador nos mostre quem ele era ou o que está mostrando agora.”
Partey rumo à agência livre
Partey assinou um contrato de um ano ao ingressar no Villarreal, com os termos previstos para expirar no final de junho.
