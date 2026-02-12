O ex-jogador do Arsenal Thomas Partey é acusado de mais duas acusações de estupro, conforme comunicado divulgado

O Ministério Público autorizou agora duas acusações adicionais de estupro contra Partey. Uma declaração oficial diz: “Essas novas acusações estão relacionadas a uma denúncia separada de crimes não recentes em 2020 envolvendo mais uma mulher e seguem uma nova investigação da Polícia Metropolitana. Essas alegações foram relatadas pela primeira vez em agosto de 2025.”

As novas alegações farão com que Partey compareça ao Tribunal de Westminster na sexta-feira, 13 de março. Durante uma audiência no Tribunal da Coroa de Southwark em setembro de 2025, o jogador da seleção de Gana se declarou inocente de cinco acusações de estupro e uma acusação de agressão sexual.

Essas supostas infrações ocorreram entre 2021 e 2022, com Partey tendo assinado com o Arsenal em outubro de 2020. Ele era titular do time principal dos Gunners na época, com 167 partidas pelo clube da Premier League em cinco temporadas.