O ex-atacante do West Ham, Michail Antonio, está prestes a concluir uma transferência surpreendente após um acidente de carro quase fatal

Antonio foi indicado para assinar com o Leicester no início do ano, mas o acordo não se concretizou. O então técnico Marti Cifuentes explicou à BBC Sport Leicester o motivo: “Michail sofreu um revés no treinamento. É uma pequena lesão. É uma pena. Isso provavelmente significa que não poderemos continuar o processo que iniciamos. A janela está aberta. Vamos tentar ver quais outras opções estão disponíveis.”

Cifuentes foi demitido e substituído por Gary Rowett. O Leicester também perdeu seis pontos por violações financeiras e está na zona de rebaixamento.