O ex-atacante do West Ham, Michail Antonio, está prestes a concluir uma transferência surpreendente após um acidente de carro quase fatal
Antonio pronto para voltar à ação
Antonio foi dispensado pelo West Ham no verão passado, após o término de seu contrato com o clube. O atacante fez 323 partidas pelo West Ham, marcando 83 gols, mas não voltou a jogar pela equipe principal após um terrível acidente de carro que lhe causou múltiplas fraturas nas pernas. Antonio jogou pela equipe sub-21 do clube, marcando dois gols em sua primeira partida após o retorno, e também jogou pela Jamaica na Copa Ouro da Concacaf, em junho. O atacante então voltou para a Inglaterra e, desde então, vem treinando com os times Leicester e Charlton, da Championship. O jogador de 35 anos chegou a negociar uma possível transferência para o Charlton, mas agora decidiu que seu futuro está em outro lugar.
Antonio rumo ao Catar
Antonio está prestes a assinar um contrato de curto prazo com o clube Al-Sailiya, da Liga das Estrelas do Catar, de acordo com a BBC Sport. O atacante assinará um contrato de curto prazo que vai até o final da temporada. O Al-Sailiya tem apenas seis jogos restantes para disputar na campanha atual e ocupa a nona posição na tabela. A confirmação oficial da transferência é esperada nos próximos dias, com Antonio abraçando um novo desafio no Oriente Médio.
Por que o Leicester não contratou Antonio
Antonio foi indicado para assinar com o Leicester no início do ano, mas o acordo não se concretizou. O então técnico Marti Cifuentes explicou à BBC Sport Leicester o motivo: “Michail sofreu um revés no treinamento. É uma pequena lesão. É uma pena. Isso provavelmente significa que não poderemos continuar o processo que iniciamos. A janela está aberta. Vamos tentar ver quais outras opções estão disponíveis.”
Cifuentes foi demitido e substituído por Gary Rowett. O Leicester também perdeu seis pontos por violações financeiras e está na zona de rebaixamento.
O que vem a seguir?
O retorno de Antonio às competições acontecerá 14 meses após seu acidente de carro. Ele disse anteriormente à BBC que sente que recebeu “outra chance na vida” depois de ter estado “perto da morte”. O atacante vem treinando com o Leicester e o Charlton nos últimos meses e espera causar impacto no Catar após concluir sua transferência para o Al-Sailiya.
