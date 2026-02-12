O ex-atacante do West Ham, Michail Antonio, em negociações para retornar ao Charlton após um acidente de carro quase fatal

Antonio treinou brevemente no Leicester City para ajudar na sua recuperação, embora não tenha acabado por se juntar aos Foxes.

Recentemente, ele disse à TNT Sports que queria assinar outro contrato: “Eu não tinha encerrado minha carreira no futebol e não queria que ela terminasse literalmente em um acidente de carro.

A primeira coisa que fiz, assim que pude falar com o médico, foi perguntar: ‘Vou jogar novamente?’, e quando ele me respondeu ‘Sim’, para mim estava tudo resolvido, era tudo o que eu precisava saber. Eu sabia que ainda tinha muito a oferecer e sabia que ainda tinha muito a oferecer.”

Ele acrescentou sobre sua experiência com o Reggae Boyz: “Voltei ao campo em seis meses. Joguei algumas partidas pela Jamaica em junho. Ainda hoje isso me incomoda.

“Na primeira vez que entrei em campo, houve um momento em que um jogador da Jamaica passou por mim, eu estava diante do gol aberto, tudo o que ele precisava fazer era passar a bola para mim. Eu gritei com ele. Deixe-me aproveitar esse momento, primeiro jogo de volta, história de retorno, está escrito nas estrelas. Ele errou e sabe o pior de tudo? Ele errou e a bola passou meio metro atrás de mim. Eu estiquei a perna, estiquei a perna com toda a força só para conseguir tocar na bola, mas ela passou por trás de mim.”