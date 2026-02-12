Getty Images
O ex-atacante do West Ham, Michail Antonio, em negociações para retornar ao Charlton após um acidente de carro quase fatal
Antonio pode estar prestes a regressar
De acordo com a BBC Sport, Antonio manteve conversações exploratórias com o Charlton sobre a possibilidade de um regresso sensacional ao futebol profissional. O avançado não joga competitivamente em Inglaterra desde dezembro de 2024, depois de um acidente de carro lhe ter causado múltiplas fraturas nas pernas.
O veículo de Antonio colidiu com uma árvore após sair do treino do Hammers. Ele teve que ser retirado dos destroços e foi levado de helicóptero para o hospital. Uma vez sob cuidados médicos, o veterano atacante passou por uma cirurgia de emergência na perna quebrada.
Na época, sugeriu-se que Antonio poderia ter dificuldades para voltar a andar, sem falar em chutar uma bola. No entanto, ele conseguiu um progresso notável em sua recuperação e voltou a jogar pela seleção da Jamaica em junho de 2025. Agora, ele está potencialmente perto de um retorno à Inglaterra.
A incrível recuperação de Antonio
Antonio treinou brevemente no Leicester City para ajudar na sua recuperação, embora não tenha acabado por se juntar aos Foxes.
Recentemente, ele disse à TNT Sports que queria assinar outro contrato: “Eu não tinha encerrado minha carreira no futebol e não queria que ela terminasse literalmente em um acidente de carro.
A primeira coisa que fiz, assim que pude falar com o médico, foi perguntar: ‘Vou jogar novamente?’, e quando ele me respondeu ‘Sim’, para mim estava tudo resolvido, era tudo o que eu precisava saber. Eu sabia que ainda tinha muito a oferecer e sabia que ainda tinha muito a oferecer.”
Ele acrescentou sobre sua experiência com o Reggae Boyz: “Voltei ao campo em seis meses. Joguei algumas partidas pela Jamaica em junho. Ainda hoje isso me incomoda.
“Na primeira vez que entrei em campo, houve um momento em que um jogador da Jamaica passou por mim, eu estava diante do gol aberto, tudo o que ele precisava fazer era passar a bola para mim. Eu gritei com ele. Deixe-me aproveitar esse momento, primeiro jogo de volta, história de retorno, está escrito nas estrelas. Ele errou e sabe o pior de tudo? Ele errou e a bola passou meio metro atrás de mim. Eu estiquei a perna, estiquei a perna com toda a força só para conseguir tocar na bola, mas ela passou por trás de mim.”
Grave lesão de Antonio
Antonio contou à BBC sobre sua recuperação: “Eu fraturei o fêmur em quatro lugares diferentes.
Fiz uma única cirurgia laparoscópica. Colocaram uma haste na minha coxa com quatro parafusos, para unir os ossos novamente.
Meu primeiro cirurgião disse que não queria que eu colocasse peso na perna por três meses, o que é mais ou menos agora, e você pode ver que estou andando.
Consultamos um segundo especialista, que disse que eu precisava começar a colocar peso na perna, aumentando de 10% a 100% em três semanas.
Mas continuei com as muletas por mais duas semanas. No geral, eles dizem que levará de seis a 12 meses para que minha perna comece a se recuperar adequadamente.”
Ele confirmou em agosto que havia iniciado negociações para seu retorno. Em entrevista à talkSPORT, Antonio disse: “Estou conversando com clubes agora para ver qual é a melhor oferta para mim, e vamos ver como isso vai acabar.
Para ser sincero, há uma mistura [de clubes diferentes], estamos conversando com clubes aqui, estamos conversando com clubes no exterior, mas vou deixar isso muito vago — conversar com clubes na Inglaterra e no exterior.”
O que vem a seguir?
Antonio espera conquistar seu contrato permanente ao tentar voltar. O Charlton está atualmente em 18º lugar na Championship e enfrenta o Portsmouth na terça-feira.
