AFP
Traduzido por
O ex-atacante do Liverpool e do Newcastle, Andy Carroll, será julgado por suposta violação de ordem judicial que o proibia de entrar em contato com sua ex-esposa
Andy Carroll não comparece à audiência no Tribunal da Coroa de Chelmsford
De acordo com uma reportagem do The Sun, o jogador de 37 anos, que representou o Newcastle United e o Liverpool durante uma carreira de grande destaque, será julgado após alegações de que violou uma ordem judicial. As acusações estão relacionadas com alegações de que ele contactou a sua ex-mulher, Billi Mucklow, violando diretamente uma ordem de restrição emitida pelo tribunal.
O veterano atacante estava programado para comparecer ao Tribunal da Coroa de Chelmsford, em Essex, esta semana para tratar do assunto. No entanto, o processo não ocorreu inteiramente como planejado quando o caso foi chamado. Apesar da gravidade das acusações, nem o jogador nem seu representante legal estavam presentes no tribunal, o que levou a questionamentos imediatos sobre a programação da audiência e o andamento do caso.
- AFP
Juiz define data do julgamento para o início de 2027
Após a ausência inesperada do réu, o juiz Christopher Morgan tomou medidas para formalizar o cronograma dos próximos procedimentos legais. O juiz acabou por marcar a data do julgamento para 18 de janeiro do próximo ano, colocando o julgamento em 2027. Isso garante que as alegações serão ouvidas na íntegra, proporcionando uma janela definitiva para quando o ex-astro do West Ham e do West Bromwich Albion terá de responder às acusações contra ele.
A acusação esclareceu posteriormente a situação relativa à ausência de Carroll, após realizar mais investigações sobre o assunto. A promotora Leanne Hemming disse ao tribunal que havia sido informada de que os advogados de Carroll acreditavam que a data da audiência era, na verdade, 4 de março. Como resultado dessa confusão administrativa, o juiz Morgan adiou a audiência preliminar para o dia seguinte, a fim de permitir a presença da defesa, enquanto prosseguia com a marcação do julgamento principal para o início de 2027.
Alegações de violação de ordem de restrição
O cerne da disputa judicial envolve uma série de comunicações supostamente feitas pelo jogador de futebol na primavera passada. Alega-se que Carroll ligou repetidamente para Billi Mucklow, 38, em março do ano passado, violando uma ordem de restrição. Apesar da gravidade dessas alegações, o atual jogador do Dagenham & Redbridge indicou que pretende negar a acusação de descumprimento da ordem, preparando o terreno para um período de julgamento contestado.
Carroll e Mucklow, ex-estrela do popular reality show The Only Way Is Essex, começaram seu relacionamento em 2014. O casal acabou se casando em junho de 2022. No entanto, seu casamento de alto nível chegou ao fim recentemente, com o casal revelando que estava se divorciando em setembro de 2024. Juntos, eles têm três filhos, enquanto Carroll também tem dois filhos mais velhos de um relacionamento anterior, antes de seu tempo com Mucklow.
- Getty Images Sport
Carroll continua carreira no futebol na Liga Nacional Sul
Carroll continua sendo uma das figuras mais reconhecidas do futebol inglês da última década, principalmente devido à sua transferência para o Liverpool em 2011, que custou 35 milhões de libras, um recorde britânico na época. Sua carreira começou no clube de sua cidade natal, o Newcastle United, onde seu estilo físico de jogo lhe rendeu uma transferência para Anfield. Mais tarde, ele teve uma longa passagem pelo West Ham United e jogou pelo Reading e pelo West Brom antes de sua recente transferência para a pirâmide não ligada à liga.
No cenário internacional, o imponente atacante disputou nove partidas pela seleção inglesa entre 2010 e 2012. Ele conseguiu marcar duas vezes pelos Três Leões, com o destaque mais memorável sendo um cabeceio poderoso contra a Suécia durante a fase de grupos da Euro 2012. Atualmente, o veterano continua sua carreira como jogador na National League South pelo Dagenham & Redbridge, embora seu foco em breve mude parcialmente para sua defesa legal.
Publicidade