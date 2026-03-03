O ex-atacante do Liverpool e do Newcastle, Andy Carroll, será julgado por suposta violação de ordem judicial que o proibia de entrar em contato com sua ex-esposa

De acordo com uma reportagem do The Sun, o jogador de 37 anos, que representou o Newcastle United e o Liverpool durante uma carreira de grande destaque, será julgado após alegações de que violou uma ordem judicial. As acusações estão relacionadas com alegações de que ele contactou a sua ex-mulher, Billi Mucklow, violando diretamente uma ordem de restrição emitida pelo tribunal.

O veterano atacante estava programado para comparecer ao Tribunal da Coroa de Chelmsford, em Essex, esta semana para tratar do assunto. No entanto, o processo não ocorreu inteiramente como planejado quando o caso foi chamado. Apesar da gravidade das acusações, nem o jogador nem seu representante legal estavam presentes no tribunal, o que levou a questionamentos imediatos sobre a programação da audiência e o andamento do caso.