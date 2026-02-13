O ex-atacante do Liverpool Darwin Nunez foi brutalmente cortado do elenco do Al-Hilal após a chegada de Karim Benzema

A chegada de Nunez ao Al-Hilal foi recebida com grande entusiasmo, com a expectativa de que seu talento enigmático prosperasse em Riade. Ele marcou sete gols em 23 partidas. No entanto, o tempo de jogo será escasso nas próximas semanas.

Isso porque Nunez foi cortado do elenco do Al-Hilal na Liga Profissional Saudita. As equipes só podem registrar oito jogadores estrangeiros nascidos antes de 2003 em seus elencos de 25 jogadores. O vencedor da Bola de Ouro, Benzema, ficou com uma dessas vagas após sua transferência do Al-Ittihad.

Nunez ainda pode competir na Liga dos Campeões da AFC, mas vai ter que assistir aos jogos de longe regularmente. O mesmo pode ser dito do ex-zagueiro do Arsenal Pablo Mari, que também foi deixado de fora dos planos do Al-Hilal para a segunda metade da temporada 2025-26.

O técnico Simone Inzaghi falou sobre algumas decisões difíceis de seleção: “A decisão foi difícil, mas esse é o trabalho de um técnico. Ele toma muitas decisões todos os dias, até mesmo em cada sessão de treinamento.

“Nunez e Pablo são bons jogadores. Eu os quero em todas as competições, mas sabemos das restrições para registrar jogadores estrangeiros. Não pudemos registrar Marcos Leonardo como jogador nascido na Arábia Saudita. O tempo era essencial e tomei a difícil decisão. Informei calmamente aos jogadores excluídos sobre minha decisão.”

O técnico italiano acrescentou sobre ter um artilheiro francês comprovado no elenco: “Todos conhecem Benzema. Ele é um grande campeão. Ele não precisa marcar três gols para mostrar seu potencial. Estamos felizes por tê-lo no time - ele nos beneficia em todos os aspectos, não apenas em campo.”