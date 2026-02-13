Getty
O ex-atacante do Liverpool Darwin Nunez foi brutalmente cortado do elenco do Al-Hilal após a chegada de Karim Benzema
Nunez mudou-se para a Arábia Saudita como vencedor do título da Premier League
O atacante sul-americano Nunez mudou-se para o Oriente Médio por £ 46 milhões (US$ 63 milhões) durante o verão de 2025, após ter lutado para apresentar seu melhor desempenho de forma regular ao longo de três temporadas em Anfield, registrando 40 gols em 143 partidas pelo gigante da Premier League.
Ele deixou Merseyside com um título da primeira divisão inglesa, mas estava pronto para um novo desafio após assinar um contrato lucrativo na Arábia Saudita. Esse sonho rapidamente se transformou em um pesadelo para o atacante de 26 anos.
Nunez e Mari são cortados do elenco do Al-Hilal
A chegada de Nunez ao Al-Hilal foi recebida com grande entusiasmo, com a expectativa de que seu talento enigmático prosperasse em Riade. Ele marcou sete gols em 23 partidas. No entanto, o tempo de jogo será escasso nas próximas semanas.
Isso porque Nunez foi cortado do elenco do Al-Hilal na Liga Profissional Saudita. As equipes só podem registrar oito jogadores estrangeiros nascidos antes de 2003 em seus elencos de 25 jogadores. O vencedor da Bola de Ouro, Benzema, ficou com uma dessas vagas após sua transferência do Al-Ittihad.
Nunez ainda pode competir na Liga dos Campeões da AFC, mas vai ter que assistir aos jogos de longe regularmente. O mesmo pode ser dito do ex-zagueiro do Arsenal Pablo Mari, que também foi deixado de fora dos planos do Al-Hilal para a segunda metade da temporada 2025-26.
O técnico Simone Inzaghi falou sobre algumas decisões difíceis de seleção: “A decisão foi difícil, mas esse é o trabalho de um técnico. Ele toma muitas decisões todos os dias, até mesmo em cada sessão de treinamento.
“Nunez e Pablo são bons jogadores. Eu os quero em todas as competições, mas sabemos das restrições para registrar jogadores estrangeiros. Não pudemos registrar Marcos Leonardo como jogador nascido na Arábia Saudita. O tempo era essencial e tomei a difícil decisão. Informei calmamente aos jogadores excluídos sobre minha decisão.”
O técnico italiano acrescentou sobre ter um artilheiro francês comprovado no elenco: “Todos conhecem Benzema. Ele é um grande campeão. Ele não precisa marcar três gols para mostrar seu potencial. Estamos felizes por tê-lo no time - ele nos beneficia em todos os aspectos, não apenas em campo.”
Melhor que Gyokeres: o Arsenal deveria ter contratado Nunez?
Nunez encontrou uma saída no Liverpool, depois de inicialmente ter pressionado por uma transferência durante a janela de janeiro de 2025. Ele caiu na hierarquia ofensiva dos Reds sob o comando de Arne Slot.
O ex-meio-campista do Liverpool Dietmar Hamann sugeriu que o Arsenal deveria ter tentado contratar Nunez, em vez de gastar £ 55 milhões (US$ 75 milhões) no atacante sueco Viktor Gyokeres.
Ele disse: “Achei que na última temporada todos estavam criticando Darwin Nunez, mas achei que Nunez teria sido perfeito para o Arsenal, um time que cria muitas chances.
Apesar de todas as suas falhas e de todas as chances fáceis que perdeu, Nunez sempre ocupou dois ou três defensores com seu físico e sua velocidade. Se ele conseguisse finalizar, provavelmente seria o melhor jogador do mundo. Mas acho que, para o Arsenal, ele teria sido uma opção muito melhor do que Gyokeres.
“Não acho que ele seja um dos melhores atacantes da Europa. Acho que ele é um artilheiro, mas, novamente, não acho que um artilheiro contra os melhores times seja suficiente, porque não acho que ele chegaria a posições em que pudesse marcar gols.”
Nunez pressiona por um retorno à Europa
Gyokeres marcou 13 gols pelo Arsenal nesta temporada, ajudando o time a chegar ao topo da tabela da Premier League, mas não conseguiu marcar nenhum gol na última partida, em que o Arsenal empatou em 1 a 1 com o Brentford.
Enquanto isso, Nunez estaria ponderando suas opções após especulações sobre uma transferência para o Fenerbahçe, da Turquia. Ele estaria buscando retornar à Europa após dificuldades para se adaptar ao Oriente Médio.
