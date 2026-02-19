Getty/GOAL
O ex-árbitro da Premier League Mark Clattenburg pede desculpas após reação negativa aos comentários sobre Vinicius Júnior
Alegações de racismo feitas contra Prestianni
Em uma partida emocionante em Lisboa, o jogador da seleção brasileira Vinicius abriu o placar de forma espetacular no início do segundo tempo. Depois de chutar a bola no ângulo superior, o sul-americano comemorou ao lado da bandeira de escanteio, diante dos agitados torcedores da equipe da casa.
Ele acabou voltando para a linha do meio de campo e se posicionou em frente a Prestianni, pronto para o reinício da partida. O argentino de 20 anos murmurou algo, enquanto escondia a boca com a camisa, e Vinicius correu em direção ao árbitro François Letexier.
A partida foi interrompida, seguindo as diretrizes da UEFA em caso de supostos comentários racistas, e não foi reiniciada por 10 minutos. Foi durante esse intervalo que Clattenburg fez sua análise controversa.
A análise de Clattenburg atraiu críticas
Ele disse sobre Vinicius: “Sim, ele marcou um gol maravilhoso, mas deveria ter voltado para o outro lado do campo e continuado o jogo. Vinicius Jr não ajudou a si mesmo. Ele dificultou as coisas para o árbitro. Ele marcou um gol maravilhoso e tudo o que ele precisava fazer — sim, comemorar — era voltar. Mas ele tornou a situação muito, muito difícil.”
Os comentários de Clattenburg atraíram muitas críticas nas redes sociais. Troy Townsend, que trabalha para a instituição de caridade antidiscriminação Kick It Out há mais de uma década, foi um dos que se manifestaram ao postar no X: “Ele nunca mais deveria se envolver em comentários.”
Townsend disse ao Telegraph Sport: “Clattenburg teria influenciado muitas pessoas com suas palavras ao comentar o incidente. Sua insinuação de que Vini Jr causou um problema ao árbitro é nada menos que bizarra e faz parte da cultura de culpar a vítima que sempre existe neste momento, particularmente com Vini Jr.
“Seus empregadores talvez precisem conscientizá-lo sobre o quão perigosos foram seus comentários e como eles podem ser interpretados, mas tenho certeza de que ele está ciente disso.”
Ex-árbitro da Premier League pede desculpas por comentários
Clattenburg está ciente de que falou fora de linha e pediu desculpas em sua própria postagem nas redes sociais, que diz: “Nada justifica o racismo no esporte ou na vida. Eu errei, me desculpem.
Era uma transmissão ao vivo, meu trabalho é responder no momento e as palavras que usei foram desajeitadas e inadequadas. Já estou aprendendo com isso e agradeço aos meus colegas que lidaram com a situação com classe o tempo todo.”
Vinicius disse em uma declaração após a partida, tendo sido alvo de várias provocações racistas ao longo dos anos: “Os racistas são, acima de tudo, covardes. Eles precisam colocar suas camisas na boca para mostrar o quão fracos são. Mas eles têm a proteção de outras pessoas que, teoricamente, têm a obrigação de puni-los.
“Nada do que aconteceu hoje é novidade na minha vida ou na vida do meu time. Recebi um cartão amarelo por comemorar um gol. Ainda não entendo por quê. Por outro lado, foi apenas um protocolo mal executado que não serviu para nada. Não gosto de aparecer em situações como essa, especialmente depois de uma grande vitória e quando as manchetes deveriam ser sobre o Real Madrid, mas é necessário.”
Iniciadas investigações sobre o que aconteceu no Estádio da Luz
Prestianni negou as acusações de abuso racial contra Vinicius, alegando que o ala brasileiro “interpretou mal o que pensou ter ouvido”. Seu técnico no Benfica, o ex-treinador do Real Madrid José Mourinho, também foi criticado por tentar defender as ações do seu jogador.
A UEFA, órgão que rege o futebol europeu, abriu uma investigação sobre o que ocorreu em Lisboa. O governo português, por meio da Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto (APCVD), também está investigando o incidente. Quaisquer sanções serão anunciadas assim que esses processos forem concluídos.
