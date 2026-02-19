O ex-árbitro da Premier League Mark Clattenburg pede desculpas após reação negativa aos comentários sobre Vinicius Júnior

Em uma partida emocionante em Lisboa, o jogador da seleção brasileira Vinicius abriu o placar de forma espetacular no início do segundo tempo. Depois de chutar a bola no ângulo superior, o sul-americano comemorou ao lado da bandeira de escanteio, diante dos agitados torcedores da equipe da casa.

Ele acabou voltando para a linha do meio de campo e se posicionou em frente a Prestianni, pronto para o reinício da partida. O argentino de 20 anos murmurou algo, enquanto escondia a boca com a camisa, e Vinicius correu em direção ao árbitro François Letexier.

A partida foi interrompida, seguindo as diretrizes da UEFA em caso de supostos comentários racistas, e não foi reiniciada por 10 minutos. Foi durante esse intervalo que Clattenburg fez sua análise controversa.