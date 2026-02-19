Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Ivan Toney England strikers GFXGetty/GOAL
Krishan Davis

Traduzido por

O em alta Ivan Toney deve ser o substituto de Harry Kane na seleção inglesa na Copa do Mundo, depois de superar Cristiano Ronaldo enquanto outros atacantes enfrentam dificuldades

Tem havido um debate acalorado sobre quem deve ser o reserva de Harry Kane pela Inglaterra na Copa do Mundo deste verão, mas, na verdade, a resposta está se tornando cada vez mais óbvia. Há apenas um atacante que pode se comparar ao capitão dos Três Leões nesta temporada, e ele está atuando longe dos holofotes, na Arábia Saudita, onde ofuscou Cristiano Ronaldo.

Ivan Toney está em excelente forma pelo Al-Ahli, no Golfo Pérsico, marcando seu 20º gol na Pro League em outros tantos jogos na sexta-feira, tornando-se o artilheiro absoluto da divisão em 2025-26. Ele também marcou mais oito gols em outras competições e contribuiu com nove assistências.

Esse retorno geral significa que o jogador de 29 anos é, de longe, a alternativa mais em forma da Inglaterra para Kane, com a Copa do Mundo se aproximando rapidamente, e mesmo que ele agora esteja atuando em uma liga inferior, as façanhas do ex-jogador do Brentford não podem ser ignoradas.

Enquanto Thomas Tuchel se prepara para anunciar sua última convocação antes de finalizar o grupo que levará ao torneio na América do Norte neste verão, Toney terá como objetivo ser convocado novamente.

  • cristiano-ronaldo(C)Getty Images

    Eclipsando CR7

    Desde o início do ano, Toney tem sido praticamente imparável; entre o final de dezembro e o final de janeiro, ele marcou em oito partidas consecutivas do campeonato - somando incríveis 13 gols nessa sequência extraordinária, incluindo hat-tricks contra Al-Khaleej e Al-Ettifaq.

    Embora não tenha marcado no empate sem gols com o líder Al-Hilal no início de fevereiro, ele imediatamente voltou a marcar gols nas vitórias subsequentes sobre Al-Hazm e Al-Shabab. Seu time está invicto desde o início de sua incrível sequência no final de 2025, colocando-se na briga pelo título após um início de campanha pouco auspicioso.

    Em nível individual, Toney agora ultrapassou o grande Ronaldo, bem como Karim Benzema, Julian Quinones, Joao Felix e Mateo Retegui, para se tornar o artilheiro absoluto da Saudi Pro League, com 20 gols em igual número de jogos. O maior jogador de todos os tempos de Portugal está um atrás, com 19 gols, embora tenha perdido dois jogos recentemente após entrar em greve.

    • Publicidade
  • Aston Villa FC v FC Salzburg - UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD8Getty Images Sport

    Outras opções fracassam

    Não há dúvida de que o nível do futebol é relativamente mais fraco na Arábia Saudita, mas o calibre dos jogadores que ele está superando lá reflete que a forma de Toney não deve ser simplesmente ignorada com base nisso. Quando se analisa a forma das outras opções da Inglaterra até agora nesta temporada, sua inclusão se torna óbvia.

    Ollie Watkins tem sido a opção preferida como reserva de Kane nos últimos anos, embora Tuchel não tenha convocado o atacante do Aston Villa para sua última seleção em novembro. Isso provavelmente se deve ao fato de Watkins ter lutado para manter alguma consistência, marcando apenas oito gols em toda a temporada, incluindo um período sem gols entre agosto e o início de dezembro, quando balançou as redes apenas uma vez.

    Dominic Solanke, do Tottenham, teria suas chances quando a temporada 2025-26 começasse, mas uma cirurgia no tornozelo o tirou da primeira metade da campanha. Dominic Calvert-Lewin, por sua vez, viu sua convocação ser cogitada após redescobrir seu faro de gol com o Leeds United nesta temporada, mas sua última participação pela seleção foi há quase cinco anos e seu histórico físico é questionável. Ainda assim, seu retorno com 10 gols na Premier League é impressionante.

  • England v Slovakia: Round of 16 - UEFA EURO 2024Getty Images Sport

    Conhecimento sobre torneios

    Apesar de ter apenas sete partidas pela seleção, Toney também traz uma experiência crucial em torneios, tendo desempenhado um papel fundamental quando a Inglaterra passou por uma das situações mais pressionadas dos últimos anos.

    O centroavante entrou como substituto nos segundos finais, quando a equipe de Gareth Southgate perdia desastrosamente para a Eslováquia nas oitavas de final da Euro 2024, antes que o milagroso chute de bicicleta de Jude Bellingham empatasse o placar aos 95 minutos. Toney fez uma ótima parceria com Kane na prorrogação, cabeceando de forma inteligente para o caminho do capitão, enquanto os Três Leões conquistavam uma vantagem decisiva no tempo adicional.

    Ele merecia mais tempo de jogo, já que Kane parecia fora de forma na Alemanha, mas Toney só teria mais 12 minutos de ação no restante do torneio, quando a Inglaterra foi eliminada na final — algo que ele admitiu ter ficado “irritado”.

    Sempre confiável na marca do pênalti, ele se apresentou para marcar seu pênalti na vitória nos quartos de final contra a Suíça. Isso por si só deve ser um fator significativo quando Tuchel avaliar sua participação neste verão, dada a propensão dos Três Leões de chegar longe em jogos de torneios.

  • Al Shabab v Al Ahli: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    “Ansioso por jogar”

    Na forma de sua vida na Arábia Saudita, Toney tem como objetivo garantir uma vaga no avião para a América do Norte.

    “Significaria muito [ir para a Copa do Mundo]”, disse Toney em entrevista à Sky Sports esta semana. “Nunca joguei uma Copa do Mundo. Seria um sonho; todo mundo sonha com isso. Se ganhássemos, seria muito importante para o país. Você tem visões do que poderia acontecer. Se isso se tornar realidade, seria uma bênção.”

    Sobre suas chances de ser convocado, ele acrescentou: “Tudo o que posso fazer é continuar marcando gols. Isso me dá a melhor chance possível. Pode ser minha última chance [de jogar uma Copa do Mundo]. É [uma questão de] fazer o que for melhor para o país; o técnico vai escolher a equipe e você tem que respeitar isso.

    “Me sinto muito mais em forma e as estatísticas falam por si. Minhas estatísticas de corrida também são altas. Não quero apenas sentar e relaxar; estou trabalhando mais duro e minhas estatísticas mostram isso. Estou ajudando aqueles ao meu redor. Ele [Tuchel] teria um artilheiro com muita vontade de jogar.

    “Sim, recebo um salário alto, mas ainda quero ter um bom desempenho, não é hora de sentar e relaxar. Quero tentar alcançar grandes conquistas.”

  • FBL-EURO-2024-MATCH48-ENG-SUIAFP

    Preparado para condições climáticas extremas

    Toney foi rápido em apontar que ele poderia ser uma espécie de “cheat code” para seu país, com partidas da próxima Copa do Mundo nos Estados Unidos, Canadá e México programadas para serem disputadas sob um calor escaldante — como ficou evidente na Copa do Mundo de Clubes do ano passado, onde os jogos tiveram que ser interrompidos regularmente devido ao clima extremo e os substitutos foram mantidos dentro de casa — algo que Tuchel admitiu que poderia copiar.

    O jogador de 29 anos acredita que se adaptou a esse tipo de condição durante sua temporada e meia na Arábia Saudita. “Talvez [eu possa trazer uma vantagem devido ao calor]. Há ótimos jogadores no elenco e alguns dos melhores atacantes ingleses, então acho que todos terão uma oportunidade, já que todos serão capazes de se adaptar ao calor, mas pode-se dizer que estou um pouco mais acostumado a isso do que os outros.

    É difícil porque você tem que mudar um pouco o seu jogo. Você não pode correr loucamente, porque senão fica sem fôlego. Você tem que ser mais estratégico com as corridas que faz. Acho que não vou precisar me adaptar. Já joguei em mais de 30 graus aqui e sinto que me adaptei a isso.”

  • Não é tão simples assim

    Embora Toney seja estatisticamente o candidato mais destacado para substituir Kane neste verão, e o atacante com perfil mais semelhante, há outros fatores que podem pesar contra ele na hora da decisão.

    Desde que Tuchel começou a trabalhar a sério há quase um ano, o atacante do Al-Ahli só foi escalado uma vez pelo técnico alemão — uma participação de dois minutos na surpreendente derrota para o Senegal em junho. Ele não foi convocado desde então, embora só tenha realmente entrado em ritmo no final de dezembro, então ele deve esperar que sua forma atual seja suficiente para garantir uma nova convocação.

    Além disso, há a questão de uma suposta transgressão fora de campo. Toney foi filmado sendo levado algemado pela polícia de uma boate em Londres em dezembro, após supostamente dar uma cabeçada em outro frequentador. A suposta vítima teria ficado com o nariz quebrado. Uma declaração da Polícia Metropolitana na época dizia: “Fomos chamados à Wardour Street após denúncias de agressão. Um homem de 29 anos foi preso no local sob suspeita de duas acusações de agressão e uma acusação de briga. Ele foi libertado sob fiança enquanto as investigações continuam”.

    Este incidente provavelmente levantará mais questões sobre o temperamento de Toney. O atacante pode ser considerado afortunado por ter sido incluído na seleção inglesa para a Euro 2024, depois de ter perdido metade da temporada 2023-24 durante seu tempo no Brentford devido a uma suspensão de oito meses por violar os regulamentos de apostas da FA.

  • England v Switzerland: Quarter-Final - UEFA EURO 2024Getty Images Sport

    O homem certo para o trabalho

    Qualquer investigação sobre a briga na boate pode afetar suas chances, mas, fora isso, Toney deve ter praticamente garantida uma vaga no avião para a Copa do Mundo.

    Independentemente do nível da Liga Profissional Saudita, superar jogadores como Ronaldo e Benzema não é pouca coisa, e a escassez de opções confiáveis e em boa forma à disposição de Tuchel significa que sua inclusão deve ser uma decisão óbvia nesta fase — especialmente se o técnico decidir levar três atacantes centrais, como esperado.

    À medida que o relógio se aproxima do pontapé inicial na América do Norte, a Inglaterra não precisa procurar mais pelo substituto de Kane.

Amistosos
Inglaterra crest
Inglaterra
ING
Uruguai crest
Uruguai
URU
Amistosos
Inglaterra crest
Inglaterra
ING
Japão crest
Japão
JAP
0