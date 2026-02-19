Ivan Toney está em excelente forma pelo Al-Ahli, no Golfo Pérsico, marcando seu 20º gol na Pro League em outros tantos jogos na sexta-feira, tornando-se o artilheiro absoluto da divisão em 2025-26. Ele também marcou mais oito gols em outras competições e contribuiu com nove assistências.
Esse retorno geral significa que o jogador de 29 anos é, de longe, a alternativa mais em forma da Inglaterra para Kane, com a Copa do Mundo se aproximando rapidamente, e mesmo que ele agora esteja atuando em uma liga inferior, as façanhas do ex-jogador do Brentford não podem ser ignoradas.
Enquanto Thomas Tuchel se prepara para anunciar sua última convocação antes de finalizar o grupo que levará ao torneio na América do Norte neste verão, Toney terá como objetivo ser convocado novamente.