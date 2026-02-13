Getty Images Sport
O diretor do Wrexham revela a reviravolta do clube em relação à contratação recorde de £ 19 milhões durante a janela de transferências de janeiro
Wrexham sente o custo da ambição
Os Red Dragons tornaram-se sinônimo de contratações ambiciosas desde sua aquisição de alto perfil, mas Harvey revelou que mesmo os bolsos mais fundos têm seus limites na Championship. Cherif, que vinha chamando a atenção no time francês Angers, estava no topo da lista do clube antes de eles darem uma guinada de 180 graus na negociação.
Cherif acabou por garantir uma transferência de 22 milhões de libras (27 milhões de dólares) para o gigante turco Fenerbahçe, um valor que teria batido o recorde de transferências do Campeonato se o Wrexham tivesse avançado com a negociação. Embora os fundos estivessem tecnicamente disponíveis, a equipa administrativa do Racecourse Ground considerou que a magnitude do investimento não se coadunava com a sua estratégia a longo prazo.
“Ele era um jogador que definitivamente estaria no limite superior do orçamento que tínhamos disponível”, explicou Harvey durante uma participação no podcastFearless in Devotion. “Quando digo disponível, quero dizer dentro dos limites do PSR, então você está limitado.”
PSR arruína planos de transferência em janeiro
A decisão de desistir do atacante de 19 anos, nascido na Guiné, foi fortemente influenciada pelas Regras de Lucro e Sustentabilidade (PSR) da EFL. Apesar do sucesso comercial que o Wrexham alcançou sob o comando de Reynolds e Mac, o clube continua sujeito às mesmas restrições financeiras que seus rivais da segunda divisão.
“Não importa quanto dinheiro você tenha, você só pode perder uma determinada quantia em um período de três anos”, acrescentou Harvey. “Nós analisamos a situação, mas o desafio desse negócio era que ele é um jogador em ascensão e seria caro. Tínhamos o dinheiro para gastar, mas a análise final basicamente concluiu que não representava valor nessa janela de transferências específica.”
Red Dragons adotam abordagem simples para transferências
Em vez de apostar tudo em uma única jogada com a contratação de Cherif, o Wrexham optou por uma abordagem mais equilibrada para reforçar o time no meio da temporada. O clube utilizou um orçamento de £ 5 milhões para trazer três jogadores com o objetivo de proporcionar profundidade e qualidade em todo o campo, na busca pela histórica terceira promoção consecutiva.
As contratações de janeiro incluíram Davis Keillor-Dunn, do Barnsley, e o zagueiro Zak Vyner, do Bristol City, que trazem experiência e estabilidade. Para completar suas negociações, o Wrexham garantiu a contratação do atacante Bailey Cadamarteri, do Sheffield Wednesday, em um acordo no valor de £ 1 milhão, garantindo que o técnico Phil Parkinson tivesse poder de fogo suficiente para a reta final.
“Janeiro nunca será uma grande janela de transferências”, disse Harvey. “Adotamos nossa abordagem normal, que foi procurar oportunidades para fortalecer o elenco existente.
Phil [Parkinson] fez seu nome no clube mantendo um vestiário harmonioso, na medida do possível.
Partindo do princípio de que só se pode escolher onze jogadores para iniciar qualquer jogo, é inevitável que haja alguma inquietação em algum momento.
Mas a forma como ele lidou com isso foi um grande sucesso. Isso aconteceu num contexto em que foram feitas 13 novas contratações na janela de transferências do verão.”
Protegendo o vestiário
Além das planilhas, Parkinson e a diretoria do Wrexham estavam cautelosos em perturbar a química de um elenco que já havia superado as expectativas nesta temporada. Na sexta posição da tabela no momento da janela de transferências, o foco estava em mudanças evolutivas, e não revolucionárias, na dinâmica do time titular.
“O fato de que não podemos ignorar é que estamos em sexto lugar na liga. Embora queiramos nos fortalecer, definitivamente não queremos perturbar o equilíbrio”, acrescentou o diretor.
Ao optar por uma reviravolta na negociação com Cherif, o Wrexham priorizou a harmonia do grupo atual em detrimento do apelo de uma contratação de peso, confiando nas estrelas consagradas de Parkinson para liderar a campanha rumo à Premier League.
