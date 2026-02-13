O diretor do Wrexham revela a reviravolta do clube em relação à contratação recorde de £ 19 milhões durante a janela de transferências de janeiro

Em vez de apostar tudo em uma única jogada com a contratação de Cherif, o Wrexham optou por uma abordagem mais equilibrada para reforçar o time no meio da temporada. O clube utilizou um orçamento de £ 5 milhões para trazer três jogadores com o objetivo de proporcionar profundidade e qualidade em todo o campo, na busca pela histórica terceira promoção consecutiva.

As contratações de janeiro incluíram Davis Keillor-Dunn, do Barnsley, e o zagueiro Zak Vyner, do Bristol City, que trazem experiência e estabilidade. Para completar suas negociações, o Wrexham garantiu a contratação do atacante Bailey Cadamarteri, do Sheffield Wednesday, em um acordo no valor de £ 1 milhão, garantindo que o técnico Phil Parkinson tivesse poder de fogo suficiente para a reta final.

“Janeiro nunca será uma grande janela de transferências”, disse Harvey. “Adotamos nossa abordagem normal, que foi procurar oportunidades para fortalecer o elenco existente.

Phil [Parkinson] fez seu nome no clube mantendo um vestiário harmonioso, na medida do possível.

Partindo do princípio de que só se pode escolher onze jogadores para iniciar qualquer jogo, é inevitável que haja alguma inquietação em algum momento.

Mas a forma como ele lidou com isso foi um grande sucesso. Isso aconteceu num contexto em que foram feitas 13 novas contratações na janela de transferências do verão.”