O “desastre” de Neymar! O astro brasileiro fracassa e o Santos é eliminado do Campeonato Paulista, deixando o sonho da Copa do Mundo por um fio

O técnico do Santos, Juan Pablo Vojvoda, foi rápido em defender seu icônico camisa 10 depois do jogo, dizendo aos repórteres: “Neymar está em ótima condição física. Ele completa todos os treinos e hoje jogou seus primeiros 90 minutos do ano. Sinceramente, tenho muita confiança nele.

Seu jogo vai melhorar a cada partida. Tenho muita confiança nele, assim como em todos os jogadores do elenco. Mas ele vai motivar os outros jogadores e se esforçar para alcançar os objetivos que estabeleceu, tanto no Santos quanto na seleção nacional.”

Neymar ainda conta com o apoio para integrar a seleção brasileira na Copa do Mundo, com suas habilidades notáveis capazes de desbloquear qualquer defesa. Seu compatriota Kleberson disse recentemente ao GOAL: “Eu realmente quero ver Neymar na Copa do Mundo. Em termos de condicionamento físico, ele está muito atrás de todos agora, devido às lesões e ao fato de não ter jogado muito no ano passado.

“Com o talento que esse garoto tem, assim que ele começar a se sentir bem, recuperar a boa forma física, provavelmente poderá ajudar muito. Ele não chegará à Copa do Mundo com 100% de sua forma física, mas quando a Copa do Mundo começar, especialmente da forma como está agora, ele poderá ter um bom desempenho, porque é o jogador mais talentoso que temos no Brasil. Outros estão em um bom nível, mas ninguém consegue fazer o que esse garoto faz.

“Ele precisa atingir um bom nível de condicionamento físico, jogar minutos e permanecer em campo. Quando olho para todos os jogadores brasileiros, ninguém é como ele. Ok, podemos falar sobre Vini Junior, Raphinha ou Estêvão, mas as coisas que Neymar consegue fazer com a bola tornam assustador marcá-lo. Neymar é o jogador mais próximo de Ronaldinho que já vi.”