O “desastre” de Neymar! O astro brasileiro fracassa e o Santos é eliminado do Campeonato Paulista, deixando o sonho da Copa do Mundo por um fio
Neymar se recuperou de uma cirurgia no joelho no Santos
Neymar disputou a última das suas 128 partidas pela seleção no outono de 2023. Ele sofreu uma lesão nos ligamentos do joelho nessa fase, o que o deixou afastado dos gramados por 12 meses. Seu contrato com o Al-Hilal, da Liga Profissional Saudita, acabou sendo rescindido, liberando o enigmático meia para retornar às suas raízes.
O ex-astro do Barcelona e do Paris Saint-Germain jogou com dores no final de 2025, ajudando o Santos a se afastar do risco de rebaixamento. Ele foi submetido a uma cirurgia em dezembro e passou os últimos dois meses trabalhando para recuperar a forma física.
Neymar passou por momentos difíceis na derrota nas quartas de final
Em sua segunda partida competitiva em 2026, Neymar não conseguiu impedir que o Santos fosse eliminado do Campeonato Paulista. Uma derrota dramática para o Novorizontino nas quartas de final pôs fim à campanha de forma abrupta.
A cobertura da imprensa espanhola, do AS, classificou esse revés como “o desastre de Neymar”. Eles continuaram relatando que: “O brasileiro não brilhou e não conseguiu ajudar o Santos a se classificar. Mais um revés para o jogador, que perde a oportunidade de conquistar um título que poderia tê-lo aproximado da Copa do Mundo com o Brasil”.
Neymar jogou os 90 minutos contra o Novorizontino, mas teve dificuldades para contribuir de forma positiva. Ele ficou marcado fora do jogo por longos períodos e foi parcialmente responsável pela concessão do primeiro gol no final do primeiro tempo, com a ESPN apontando que o jogador de 34 anos cometeu um “erro absurdo” que acabou resultando em Romulo empurrando a bola para o gol vazio.
Neymar recebe apoio do técnico e é cotado para integrar a seleção brasileira na Copa do Mundo
O técnico do Santos, Juan Pablo Vojvoda, foi rápido em defender seu icônico camisa 10 depois do jogo, dizendo aos repórteres: “Neymar está em ótima condição física. Ele completa todos os treinos e hoje jogou seus primeiros 90 minutos do ano. Sinceramente, tenho muita confiança nele.
Seu jogo vai melhorar a cada partida. Tenho muita confiança nele, assim como em todos os jogadores do elenco. Mas ele vai motivar os outros jogadores e se esforçar para alcançar os objetivos que estabeleceu, tanto no Santos quanto na seleção nacional.”
Neymar ainda conta com o apoio para integrar a seleção brasileira na Copa do Mundo, com suas habilidades notáveis capazes de desbloquear qualquer defesa. Seu compatriota Kleberson disse recentemente ao GOAL: “Eu realmente quero ver Neymar na Copa do Mundo. Em termos de condicionamento físico, ele está muito atrás de todos agora, devido às lesões e ao fato de não ter jogado muito no ano passado.
“Com o talento que esse garoto tem, assim que ele começar a se sentir bem, recuperar a boa forma física, provavelmente poderá ajudar muito. Ele não chegará à Copa do Mundo com 100% de sua forma física, mas quando a Copa do Mundo começar, especialmente da forma como está agora, ele poderá ter um bom desempenho, porque é o jogador mais talentoso que temos no Brasil. Outros estão em um bom nível, mas ninguém consegue fazer o que esse garoto faz.
“Ele precisa atingir um bom nível de condicionamento físico, jogar minutos e permanecer em campo. Quando olho para todos os jogadores brasileiros, ninguém é como ele. Ok, podemos falar sobre Vini Junior, Raphinha ou Estêvão, mas as coisas que Neymar consegue fazer com a bola tornam assustador marcá-lo. Neymar é o jogador mais próximo de Ronaldinho que já vi.”
Aposentar-se ou juntar-se a Messi na MLS: o que o futuro reserva para Neymar?
Neymar deu a entender que poderá se aposentar no final do ano, quando outro contrato chegar ao fim, já que os problemas com lesões começaram a afetá-lo. No entanto, ele tem cogitado a possibilidade de se juntar ao seu ex-companheiro do Barcelona, Lionel Messi, na MLS, no Inter Miami, e poderia prolongar sua carreira por pelo menos mais 12 meses. O Santos voltará a campo na quinta-feira, quando receberá o Vasco da Gama.
