A UEFA anunciou nesta manhã de domingo a nomeação do italiano Maurizio Mariani, de 44 anos, para arbitrar a partida entre Liverpool e Paris Saint-Germain.

Mariani possui uma experiência notável na Liga dos Campeões, tendo apitado 17 partidas na competição continental, sendo 6 delas nesta temporada.

Ele já havia apitado partidas das duas equipes nesta temporada; comandou a vitória do Liverpool sobre o Atlético de Madrid por 3 a 2 na fase de grupos.

Leia também: Flick expõe a arrogância de Simeone... Atlético entre o sonho da Champions e o fantasma de uma temporada desastrosa

Leia também: Com o cenário do clássico e a impotência do Real... Barcelona tece calmamente sua trama em torno do título da La Liga

Ele também apitou a derrota do Paris Saint-Germain para o Bayern de Munique por 1 a 2, quando expulsou Luis Díaz por uma entrada desastrosa no tornozelo de Achraf Hakimi, causando uma lesão no jogador e colocando em risco sua participação na Copa Africana de Nações de 2025, caso não se recupere a tempo.

Na temporada passada, Mariani apitou a vitória do Paris por 3 a 1 na partida de ida das quartas de final contra o Aston Villa.

Ele também chamou a atenção durante o confronto entre Mônaco e Benfica na repescagem, quando mostrou com extrema severidade um cartão vermelho ao líbio Moatassem Al-Masrati, então jogador do Mônaco (atualmente no Hellas Verona), apenas por ter protestado exigindo um cartão contra seu adversário.