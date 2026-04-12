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O desastre de Hakimi e o caso do craque da Líbia... Árbitro de “segunda divisão” para a partida entre Liverpool e Paris Saint-Germain

Liverpool x PSG
Liverpool
PSG
Liga dos Campeões
M. Mariani
A. Hakimi
M. Al Musrati
England
França
Itália
Marrocos
Líbia

Uma temporada difícil que o leva à Copa do Mundo

O estádio de Anfield deverá receber, na noite da próxima terça-feira, um confronto decisivo na partida de volta das quartas de final da Liga dos Campeões entre o Liverpool e o Paris Saint-Germain.

Nesse contexto delicado, a UEFA escolheu um árbitro italiano controverso para apitar o tão aguardado confronto. 

A partida de ida, disputada no Parque dos Príncipes, terminou com vitória dos donos da casa por 2 a 0.

  • O desastre de Hakimi... e o caso do astro da Líbia

    A UEFA anunciou nesta manhã de domingo a nomeação do italiano Maurizio Mariani, de 44 anos, para arbitrar a partida entre Liverpool e Paris Saint-Germain.

    Mariani possui uma experiência notável na Liga dos Campeões, tendo apitado 17 partidas na competição continental, sendo 6 delas nesta temporada.

    Ele já havia apitado partidas das duas equipes nesta temporada; comandou a vitória do Liverpool sobre o Atlético de Madrid por 3 a 2 na fase de grupos.

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    Ele também apitou a derrota do Paris Saint-Germain para o Bayern de Munique por 1 a 2, quando expulsou Luis Díaz por uma entrada desastrosa no tornozelo de Achraf Hakimi, causando uma lesão no jogador e colocando em risco sua participação na Copa Africana de Nações de 2025, caso não se recupere a tempo.

    Na temporada passada, Mariani apitou a vitória do Paris por 3 a 1 na partida de ida das quartas de final contra o Aston Villa.

    Ele também chamou a atenção durante o confronto entre Mônaco e Benfica na repescagem, quando mostrou com extrema severidade um cartão vermelho ao líbio Moatassem Al-Masrati, então jogador do Mônaco (atualmente no Hellas Verona), apenas por ter protestado exigindo um cartão contra seu adversário.

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  • Uma temporada difícil... De uma punição vergonhosa à Copa do Mundo

    Apesar disso, Mariani passou por uma temporada difícil. Logo no início, a Federação Italiana de Futebol o puniu com o rebaixamento temporário para a segunda divisão, devido a um erro cometido em 25 de outubro passado durante o confronto entre Napoli e Inter de Milão (vitória do Napoli por 3 a 1). Ele marcou um pênalti a favor do Napoli por uma falta leve de Henrikh Mkhitaryan sobre Giovanni Di Lorenzo, o que provocou a ira dos “nerazzurri” e uma enxurrada de críticas severas, lideradas por Gianluca Rocchi, responsável pelos árbitros italianos.

    Mariani foi impedido de arbitrar partidas no fim de semana seguinte e foi alvo de críticas severas da mídia italiana.

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    . Apesar disso, ele foi convocado recentemente para participar da Copa do Mundo de 2026, que será realizada de 11 de junho a 19 de julho.

    Mariani será auxiliado nesta partida por seus compatriotas Daniele Bendoni e Alberto Tegni como árbitros assistentes, enquanto Matteo Marchetti será o quarto árbitro. Já a sala de vídeo (VAR) ficará sob a supervisão do italiano Marco Di Bello, auxiliado por Alessandro Di Paolo.

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