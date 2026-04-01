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Spain v Egypt - International FriendlyGetty Images Sport

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O custo da pausa internacional... Será que o Barcelona vai pagar um preço alto?

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Dois golpes duros que afetam o time catalão

O Barcelona enfrenta um período de transição delicado após o fim da pausa internacional, com os jogadores da seleção se preparando para um retorno gradual ao time.

A participação dos 15 jogadores internacionais nos concentrados de suas seleções foi repleta de desafios físicos e psicológicos, em meio a um calendário de jogos intenso que antecede a retomada das competições nacionais.

A comissão técnica do Barça, liderada pelo alemão Hans Flick, espera que o cansaço acumulado não afete negativamente o desempenho da equipe nas próximas partidas, especialmente com a aproximação da fase decisiva da temporada atual, tanto no campeonato nacional quanto na competição continental.

  • Um duro golpe duplo

    No entanto, a pausa internacional representou um duro golpe duplo para o clube catalão, já que o ponta brasileiro Raphinha sofreu uma lesão muscular durante a derrota da Seleção Brasileira para a França (1 a 2) em um amistoso, mais especificamente no bíceps femoral da perna direita.

    De acordo com o jornal Mundo Deportivo, Raphinha ficará afastado dos gramados por cerca de cinco semanas, o que representa uma grande perda para o setor ofensivo do time catalão.

    O jornal acrescentou: “Além disso, o Barça sofreu um segundo golpe psicológico, depois que o atacante polonês Robert Lewandowski não conseguiu realizar o sonho de disputar a Copa do Mundo de 2026, após a derrota de sua seleção para a Suécia por 3 a 2 na final do playoff europeu, na noite de segunda-feira.

    Lewandowski saiu muito decepcionado após a eliminação e expressou sua perplexidade, dizendo: ‘Ainda não sei o que vou fazer’”.

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  • Barcelona e o custo do esgotamento?

    O Mundo Deportivo acrescentou: “Do lado positivo, não se registraram outras lesões graves entre os demais jogadores da seleção. O jovem Xavi Espert liderou a lista de minutos disputados (257 minutos) com a seleção espanhola sub-19 e contribuiu para a classificação da equipe para o Campeonato Europeu, seguido por Lewandowski (180 minutos) e, em seguida, por Ronald Araújo (135 minutos), que participou dos dois amistosos contra o Uruguai”.

    E acrescentou: “Já LamineYamal somou 108 minutos com a seleção principal, enquanto sete jogadores espanhóis acumularam minutos variados sob o comando de Luis de la Fuente”.

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    Os jogadores internacionais se preparam para se juntar gradualmente aos treinos do Barcelona nos próximos dias, em preparação para um confronto difícil contra o Atlético de Madrid no próximo sábado, no Estádio Metropolitano, no âmbito da busca da equipe para recuperar a liderança da La Liga.

    O jornal concluiu com uma pergunta em suspenso: “Será que o Barcelona conseguirá superar o cansaço e as novas ausências sem pagar um preço alto?”