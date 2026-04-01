O custo da pausa internacional... Será que o Barcelona vai pagar um preço alto?

No entanto, a pausa internacional representou um duro golpe duplo para o clube catalão, já que o ponta brasileiro Raphinha sofreu uma lesão muscular durante a derrota da Seleção Brasileira para a França (1 a 2) em um amistoso, mais especificamente no bíceps femoral da perna direita.

De acordo com o jornal Mundo Deportivo, Raphinha ficará afastado dos gramados por cerca de cinco semanas, o que representa uma grande perda para o setor ofensivo do time catalão.

O jornal acrescentou: “Além disso, o Barça sofreu um segundo golpe psicológico, depois que o atacante polonês Robert Lewandowski não conseguiu realizar o sonho de disputar a Copa do Mundo de 2026, após a derrota de sua seleção para a Suécia por 3 a 2 na final do playoff europeu, na noite de segunda-feira.

Lewandowski saiu muito decepcionado após a eliminação e expressou sua perplexidade, dizendo: ‘Ainda não sei o que vou fazer’”.

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