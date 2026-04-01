O custo da pausa internacional... Será que o Barcelona vai pagar um preço alto?

O Mundo Deportivo acrescentou: “Do lado positivo, não se registraram outras lesões graves entre os demais jogadores da seleção. O jovem Xavi Espert liderou a lista de minutos disputados (257 minutos) com a seleção espanhola sub-19 e contribuiu para a classificação da equipe para o Campeonato Europeu, seguido por Lewandowski (180 minutos) e, em seguida, por Ronald Araújo (135 minutos), que participou dos dois amistosos contra o Uruguai”.
E acrescentou: “Já LamineYamal somou 108 minutos com a seleção principal, enquanto sete jogadores espanhóis acumularam minutos variados sob o comando de Luis de la Fuente”.
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Os jogadores internacionais se preparam para se juntar gradualmente aos treinos do Barcelona nos próximos dias, em preparação para um confronto difícil contra o Atlético de Madrid no próximo sábado, no Estádio Metropolitano, no âmbito da busca da equipe para recuperar a liderança da La Liga.
O jornal concluiu com uma pergunta em suspenso: “Será que o Barcelona conseguirá superar o cansaço e as novas ausências sem pagar um preço alto?”