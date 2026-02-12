Getty Images Sport
O coproprietário do Manchester United, Sir Jim Ratcliffe, pede desculpas por sua escolha de palavras ter ofendido algumas pessoas após declarações sobre migrantes
Pedidos para que Ratcliffe peça desculpas
O bilionário coproprietário do Manchester United, que reside em Mônaco, foi instado a pedir desculpas após conceder uma entrevista à Sky News, na qual afirmou: “Não é possível ter uma economia com nove milhões de pessoas recebendo benefícios sociais e um grande número de imigrantes entrando no país. Quero dizer, o Reino Unido foi colonizado. Está custando muito dinheiro. O Reino Unido foi colonizado por imigrantes, não é mesmo? Quero dizer, a população do Reino Unido era de 58 milhões em 2020, agora é de 70 milhões. São 12 milhões de pessoas.”
Starmer considerou os comentários de Ratcliffe “ofensivos e errados” e pediu ao coproprietário do Manchester United que se desculpasse. Burnham também se pronunciou sobre as palavras de Ratcliffe, descrevendo-as como “imprecisas, insultuosas e inflamatórias” e pedindo ao empresário de 73 anos que retirasse seus comentários.
Ratcliffe emite comunicado
Ratcliffe divulgou agora uma declaração que diz: “Lamento que minha escolha de palavras tenha ofendido algumas pessoas no Reino Unido e na Europa e causado preocupação, mas é importante levantar a questão da imigração controlada e bem gerenciada que apoia o crescimento econômico. Meus comentários foram feitos enquanto respondia a perguntas sobre a política do Reino Unido na Cúpula da Indústria Europeia em Antuérpia, onde discutia a importância do crescimento econômico, empregos, habilidades e manufatura no Reino Unido. Minha intenção era enfatizar que os governos devem gerenciar a migração juntamente com o investimento em habilidades, indústria e empregos, para que a prosperidade a longo prazo seja compartilhada por todos. É fundamental que mantenhamos um debate aberto sobre os desafios enfrentados pelo Reino Unido.”
FA analisando comentários
A Associação de Futebol está agora analisando os comentários de Ratcliffe para verificar se houve uma violação das regras, de acordo com o The Athletic. As regras da FA estabelecem que os “participantes” — o que incluiria Ratcliffe como diretor do Manchester United — devem agir no melhor interesse do jogo e evitar condutas impróprias ou desonrosas.
Enquanto isso, a chanceler Rachel Reeves foi a última política a criticar Ratcliffe. Ela disse aos repórteres: “O que Jim Ratcliffe disse foi inaceitável, francamente repugnante, e ele deve se desculpar por seus comentários. Jim Ratcliffe pode falar por si mesmo, mas os comentários que fez ontem foram inaceitáveis. Nosso país se beneficia enormemente de sua diversidade, vemos isso em nossas empresas, vemos isso em nossas universidades, vemos isso em nossa vida cultural. Somos mais ricos devido à diversidade do nosso país.”
O que vem a seguir?
A Manchester United Supporters' Trust (MUST) também reagiu às palavras de Ratcliffe nas redes sociais, publicando: “O Manchester United pertence a todos os seus torcedores. Nenhum torcedor deve se sentir excluído de acompanhar ou apoiar o clube por causa de sua raça, religião, nacionalidade ou origem. Os comentários da alta liderança do clube devem facilitar a inclusão, não dificultá-la. Não se trata de política, mas de garantir que os responsáveis pelo Manchester United ajam de forma a unir os torcedores, em vez de marginalizar qualquer parte da nossa base de torcedores.”
A saga ocorre em um momento em que o Manchester United substituiu Ruben Amorim por Michael Carrick como técnico e está há cinco jogos sem perder, voltando ao top 4 da Premier League. O próximo compromisso dos Red Devils é contra o Everton, pela Premier League, no dia 23 de fevereiro.
