O coproprietário do Manchester United, Sir Jim Ratcliffe, pede desculpas por sua escolha de palavras ter ofendido algumas pessoas após declarações sobre migrantes

O bilionário coproprietário do Manchester United, que reside em Mônaco, foi instado a pedir desculpas após conceder uma entrevista à Sky News, na qual afirmou: “Não é possível ter uma economia com nove milhões de pessoas recebendo benefícios sociais e um grande número de imigrantes entrando no país. Quero dizer, o Reino Unido foi colonizado. Está custando muito dinheiro. O Reino Unido foi colonizado por imigrantes, não é mesmo? Quero dizer, a população do Reino Unido era de 58 milhões em 2020, agora é de 70 milhões. São 12 milhões de pessoas.”

Starmer considerou os comentários de Ratcliffe “ofensivos e errados” e pediu ao coproprietário do Manchester United que se desculpasse. Burnham também se pronunciou sobre as palavras de Ratcliffe, descrevendo-as como “imprecisas, insultuosas e inflamatórias” e pedindo ao empresário de 73 anos que retirasse seus comentários.