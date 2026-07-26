Olhando para a história, vemos que ela não dá muita tranquilidade à Espanha, pois a última seleção que conseguiu manter o título da Copa do Mundo foi o Brasil, depois de sagrar-se campeão nas edições de 1958 e 1962, e antes disso a Itália foi a primeira a alcançar o feito, ao vencer os títulos de 1934 e 1938.

Desde então, a missão de defender o título tornou-se um dos desafios mais difíceis do futebol mundial.

A Argentina esteve perto no Mundial de 1990, depois de chegar à final comandada por Diego Maradona ostentando o título de 1986, mas perdeu para a Alemanha Ocidental.

Depois veio o Brasil em 1998, que alcançou a final como campeão da edição de 1994, antes de cair diante da França por três a zero.

E no Catar 2022, a França esteve a uma partida de entrar para a história, depois de chegar à final como detentora do título de 2018, mas perdeu para a Argentina nos pênaltis, após uma das maiores finais da história do torneio.

Já a Argentina, que conquistou o título de 2022, repetiu o cenário no Mundial de 2026 e chegou à final pela segunda vez consecutiva, mas esbarrou na própria Espanha e perdeu por um gol a zero.

E assim, o Brasil de 1962 permaneceu como a última seleção que conseguiu manter a Copa do Mundo, fazendo com que a Espanha entre no Mundial de 2030 perseguindo um feito que resistiu a todos os campeões ao longo de mais de 60 anos.