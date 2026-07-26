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O confronto com Marrocos é fundamental: será que a Espanha vai quebrar uma maldição enraizada nos Mundiais?

Especiais e Opinião
Espanha x Argentina
Espanha
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Copa do Mundo
Portugal x Espanha
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França x Marrocos
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Portugal
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Marrocos

Poderão os espanhóis seguir os passos do Brasil?

Mal a Espanha ergueu a taça do Mundial de 2026 após a vitória sobre a Argentina na final, e já começaram as conversas sobre a capacidade desta deslumbrante geração atual de superar um desafio histórico que muitos campeões mundiais não conseguiram vencer.

A seleção espanhola sonha em defender com sucesso o título de campeã do mundo, um feito que não se concretiza há mais de seis décadas, algo que também poderá estar ligado a outra batalha, não menos importante, com Marrocos.

  • A maldição que resiste desde 1962

    Olhando para a história, vemos que ela não dá muita tranquilidade à Espanha, pois a última seleção que conseguiu manter o título da Copa do Mundo foi o Brasil, depois de sagrar-se campeão nas edições de 1958 e 1962, e antes disso a Itália foi a primeira a alcançar o feito, ao vencer os títulos de 1934 e 1938.

    Desde então, a missão de defender o título tornou-se um dos desafios mais difíceis do futebol mundial.

    A Argentina esteve perto no Mundial de 1990, depois de chegar à final comandada por Diego Maradona ostentando o título de 1986, mas perdeu para a Alemanha Ocidental.

    Depois veio o Brasil em 1998, que alcançou a final como campeão da edição de 1994, antes de cair diante da França por três a zero.

    E no Catar 2022, a França esteve a uma partida de entrar para a história, depois de chegar à final como detentora do título de 2018, mas perdeu para a Argentina nos pênaltis, após uma das maiores finais da história do torneio.

    Já a Argentina, que conquistou o título de 2022, repetiu o cenário no Mundial de 2026 e chegou à final pela segunda vez consecutiva, mas esbarrou na própria Espanha e perdeu por um gol a zero.

    E assim, o Brasil de 1962 permaneceu como a última seleção que conseguiu manter a Copa do Mundo, fazendo com que a Espanha entre no Mundial de 2030 perseguindo um feito que resistiu a todos os campeões ao longo de mais de 60 anos.

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  • O conflito com Marrocos pode mudar a equação

    Mas o desafio espanhol não se limita a enfrentar a maldição do detentor do título.

    Numa altura em que Marrocos, Espanha e Portugal recebem em conjunto o Mundial de 2030, a FIFA ainda não decidiu a identidade do estádio que vai acolher a final, um dossiê que se transformou, nos últimos meses, num claro foco de rivalidade entre Madrid e Rabat.

    A Espanha insiste em receber a final no estádio Santiago Bernabéu, enquanto Marrocos aposta com força no dossiê do novo estádio Hassan II, em Casablanca, que se espera venha a ser um dos maiores estádios do mundo e é encarado como um dos principais elementos de força da candidatura marroquina.

    E apesar de a candidatura ser apresentada como um projeto conjunto, a disputa pela final tornou-se um dos dossiês mais sensíveis entre os três parceiros, tendo em conta o valor simbólico e histórico do jogo mais importante da edição do centenário do Mundial.

  • Mensagem furiosa do presidente da Federação Espanhola

    A intensidade da disputa ficou bem patente nas declarações de Rafael Louzán, presidente da Federação Espanhola de Futebol, que rejeitou os relatos que davam conta do aumento das hipóteses de Marrocos acolher a final.

    Louzán afirmou em declarações recentes, no passado dia 15 de julho: "É a Espanha quem lidera a organização do Mundial de 2030", manifestando o seu descontentamento com o questionamento desse papel, e acrescentando que a divulgação destas notícias enfraquece a candidatura conjunta e não beneficia os países organizadores.

    Manifestou igualmente a sua estranheza quanto ao momento em que se intensificou o debate em torno da candidatura marroquina, salientando que isso coincidiu com a participação das seleções espanhola e marroquina no Mundial de 2026, o que reacendeu a rivalidade mediática em torno da final de 2030.

    O presidente da Federação Espanhola sublinhou na sua mensagem que o seu país lidera o projeto de organização do torneio, numa clara referência à insistência de Madrid em acolher o jogo da final.

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  • Por que a final tem uma importância especial para a Espanha?

    Caso a Espanha consiga chegar à final do Mundial de 2030, a realização da partida em Madrid poderá conceder à seleção uma vantagem adicional no seu caminho rumo à conquista do feito de defender o título e seguir os passos do Brasil de 1962.

    Já se Marrocos vencer a disputa pela organização da final, a Espanha perderá esse privilégio e será obrigada - caso alcance a partida decisiva - a disputar o jogo mais importante do torneio fora do seu território.

    Por isso, os dirigentes espanhóis talvez não encarem a candidatura para sediar a final como uma mera questão organizativa, mas sim como um elemento que poderá ter também dimensões desportivas e morais.

  • Marrocos agarra-se ao seu sonho histórico

    Em contrapartida, Marrocos entende que receber a final da edição do centenário será a consagração de esforços incansáveis que terminaram com a conquista do direito de organizar o Mundial pela primeira vez na sua história.

    A candidatura marroquina aposta no novo Estádio Hassan II, em Casablanca, concebido para ser um ícone arquitetónico e desportivo, conferindo ao reino um trunfo importante na corrida para acolher a final.

    Além disso, o êxito histórico da seleção marroquina nos últimos anos, tanto a nível mundial como continental, reforçou a ambição de Marrocos de ser o palco do jogo mais importante na história da edição do centenário.

  • Entre a maldição da história e a disputa pela organização

    Em 2026, a Espanha foi a seleção que impediu a Argentina de manter a Taça do Mundo; já em 2030, verá a si mesma do outro lado da equação.

    Além de enfrentar uma maldição que resistiu a todos os campeões mundiais desde o Brasil em 1962, Madrid acompanhará também uma das mais importantes batalhas anteriores ao torneio: a batalha pela realização da final.

    Essa batalha talvez não decida a identidade do campeão mundial, mas pode conceder aos espanhóis uma vantagem moral e de apoio das bancadas no jogo mais importante, caso a ele cheguem.

    Por isso, a disputa entre a Espanha e Marrocos deixou de se limitar à escolha de um estádio para acolher a noite de encerramento, passando a fazer parte do panorama geral do Mundial de 2030 e, talvez, a ser um dos fatores que poderão influenciar — ainda que de forma indireta — o sonho da Espanha de quebrar uma das maldições mais enraizadas na história da Taça do Mundo.

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