O Como de Cesc Fabregas joga “o melhor futebol”, enquanto Thierry Henry critica o técnico do Inter, Christian Chivu, pela eliminação da Liga dos Campeões contra o Bodo/Glimt
Henry elogia o Como e critica o Inter
As aspirações europeias do Inter ficaram arruinadas após uma eliminação devastadora e imprevista da Liga dos Campeões às mãos do time norueguês Bodo/Glimt, que conseguiu uma vitória por 2 a 1 na Itália e passou com uma vantagem agregada de 5 a 2. Este fracasso provocou uma avaliação mordaz da lenda do Arsenal, Henry, no CBS Sports Golazo, onde fez uma crítica contundente ao estado atual do Nerazzurri sob o comando de Christian Chivu. Numa reviravolta notável que destaca a dinâmica em mudança do futebol italiano, Henry afirmou corajosamente que o futebol mais esteticamente agradável e inovador já não se encontra no histórico San Siro, mas sim no ambicioso Como, liderado pelo visionário Fabregas.
Henry enfatizou que, embora o Inter possa estar confortavelmente no topo da Serie A, seu domínio parece quase acidental. “O Inter é o primeiro na Itália quase por padrão”, disse ele. “Já falamos sobre isso há muito tempo. O time que atualmente joga o melhor futebol da Itália é o Como. Podemos discutir orçamentos e qualidade do elenco, mas essa é a situação atual. Você já me perguntou na semana passada qual é a posição dos times italianos e, infelizmente, a situação é clara.
“O Bodo/Glimt é um bom time, sem dúvida. Mas o Inter perdeu seu técnico, e recomeçar com um novo não é fácil. Isso não é um ataque a Chivu: a questão era se haveria críticas. Sim, na Liga dos Campeões, sim. Menos na liga, porque eles têm uma vantagem significativa.”
O Inter perde o rumo após a saída de Inzaghi
Uma parte significativa da análise tática de Henry concentrou-se na completa evaporação da identidade fluida e sofisticada estabelecida pelo ex-treinador Simone Inzaghi, que partiu para a Arábia Saudita no verão passado. Henry expressou profunda preocupação com a regressão observada desde que Chivu assumiu o comando. “Taticamente, o Inter está diferente. Você não vê mais aquela construção com os três zagueiros centrais avançando para o meio-campo, aqueles movimentos que os tornavam imprevisíveis”, explicou. “O Inter de Simone Inzaghi estava pronto para os grandes jogos europeus, mesmo que às vezes tivesse dificuldades contra times de menor expressão. Este, ao contrário, parece ter um pouco de dificuldade contra todos, pelo menos na Europa.”
Ele também questionou as escolhas do técnico em relação ao elenco e o momento das substituições, sugerindo que a obsessão com a rotação no campeonato nacional prejudicou gravemente a harmonia da equipe e sua preparação para as exigências cruciais da Liga dos Campeões.
“Chivu terá que explicar algumas escolhas: por que tantos jogadores não jogaram? Por que certas substituições chegaram tão tarde?”, questionou ele de forma incisiva. “É verdade que havia o jogo contra o Lecce, e o objetivo era chegar a uma vantagem de 10 pontos no campeonato — e agora eles estão efetivamente 10 pontos à frente. Mas se estamos falando da Série A, há pouco a dizer: eles estão no topo da tabela com uma grande vantagem. Se estamos falando da Liga dos Campeões, no entanto, inevitavelmente surgirão perguntas.”
Vencendo em casa, fracassando na Europa
Apesar das fortes críticas dirigidas à comissão técnica, o Inter continua firme na luta pelo Scudetto, com uma vantagem confortável de 10 pontos na Serie A. Isso cria um estranho paradoxo no meio da temporada: a supremacia nacional coexiste com um profundo fracasso europeu. Henry sugeriu que, embora a política de rodízio extensivo de Chivu tenha sido eficaz para manter a posição do time na liga, ela também funcionou como uma faca de dois gumes, impedindo que o elenco desenvolvesse a química necessária para o futebol de alta pressão das eliminatórias.
A falta de continuidade prejudicou a capacidade do Inter de funcionar como uma unidade coesa, uma deficiência que foi explorada impiedosamente no cenário continental. No final das contas, o peso da eliminação da Liga dos Campeões continuará sendo a narrativa definidora da temporada. Henry concluiu com uma advertência severa de que o escrutínio sobre Chivu não se dará apenas pelo fato da eliminação, mas pela maneira como ela ocorreu. “Julgar Chivu apenas porque ele não chegou longe na Liga dos Campeões? Talvez não”, concluiu Henry. “Mas importa contra quem você é eliminado e, acima de tudo, como você é eliminado... na Liga dos Campeões, as perguntas virão.”
O caminho à frente para o Inter
Após a humilhante eliminação da Liga dos Campeões, o Inter está determinado a corrigir o rumo na próxima partida contra o Genoa, neste sábado, no Giuseppe Meazza. O técnico Chivu entra nesta partida ciente de que não há mais margem para erros, especialmente após o duro golpe à confiança dos torcedores após a surpreendente derrota para o Bodo/Glimt. Apesar da amargura da despedida continental, o Inter tem uma oportunidade de ouro para consolidar sua posição no campeonato nacional. Atualmente, o time lidera a tabela com 64 pontos, mantendo uma confortável vantagem de 10 pontos sobre seu rival direto, o AC Milan, que tem 54 pontos. O principal objetivo deste confronto será recuperar a estabilidade e reafirmar seu domínio absoluto sobre a Série A.
