As aspirações europeias do Inter ficaram arruinadas após uma eliminação devastadora e imprevista da Liga dos Campeões às mãos do time norueguês Bodo/Glimt, que conseguiu uma vitória por 2 a 1 na Itália e passou com uma vantagem agregada de 5 a 2. Este fracasso provocou uma avaliação mordaz da lenda do Arsenal, Henry, no CBS Sports Golazo, onde fez uma crítica contundente ao estado atual do Nerazzurri sob o comando de Christian Chivu. Numa reviravolta notável que destaca a dinâmica em mudança do futebol italiano, Henry afirmou corajosamente que o futebol mais esteticamente agradável e inovador já não se encontra no histórico San Siro, mas sim no ambicioso Como, liderado pelo visionário Fabregas.

Henry enfatizou que, embora o Inter possa estar confortavelmente no topo da Serie A, seu domínio parece quase acidental. “O Inter é o primeiro na Itália quase por padrão”, disse ele. “Já falamos sobre isso há muito tempo. O time que atualmente joga o melhor futebol da Itália é o Como. Podemos discutir orçamentos e qualidade do elenco, mas essa é a situação atual. Você já me perguntou na semana passada qual é a posição dos times italianos e, infelizmente, a situação é clara.

“O Bodo/Glimt é um bom time, sem dúvida. Mas o Inter perdeu seu técnico, e recomeçar com um novo não é fácil. Isso não é um ataque a Chivu: a questão era se haveria críticas. Sim, na Liga dos Campeões, sim. Menos na liga, porque eles têm uma vantagem significativa.”