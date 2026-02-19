Getty Images Sport
Traduzido por
O clube preferido de Marcos Senesi é revelado enquanto o zagueiro do Bournemouth avalia suas opções antes de se tornar agente livre
Barcelona surge como o destino dos sonhos
Entre a longa lista de pretendentes, um clube se destaca dos demais na mente do jogador. O Barcelona teria assumido a liderança, não apenas por causa de sua importância, mas porque o próprio Senesi identificou o gigante catalão como seu destino preferido. De acordo com reportagens do TeamTalk, o fascínio do Blaugrana é um grande atrativo para Senesi, e seria “difícil ignorar” a oportunidade de vestir a famosa camisa no Camp Nou caso uma oferta oficial chegasse.
O interesse é recíproco, já que o diretor esportivo Deco e a diretoria do Barcelona buscam reforçar uma defesa que tem se mostrado frágil nesta temporada. Após a saída de Inigo Martinez, o elenco carece de um especialista natural canhoto na defesa central. Embora o clube sonhe com contratações de peso, como Alessandro Bastoni ou Josko Gvardiol, a realidade de sua situação financeira torna a transferência gratuita de um jogador comprovado da Premier League como Senesi uma proposta extremamente atraente para a próxima janela de transferências.
- AFP
Cubarsi fala abertamente sobre as dificuldades defensivas
A necessidade de reforços foi destacada pela inconsistência da atual dupla defensiva do Barcelona. O jovem sensação Pau Cubarsi tem sido um dos pilares da equipe, mas até ele admitiu as dificuldades de se adaptar a diferentes funções em um time em dificuldades. Apesar do potencial individual de Cubarsi, sua parceria com Eric Garcia não conseguiu proporcionar a estabilidade necessária. Isso levou Deco a acelerar as negociações com os representantes de Senesi, em uma tentativa de aumentar as opções do time. O Barcelona estaria preparando uma oferta de contrato que a equipe do jogador considera a proposta mais interessante recebida até agora. O clube está desesperado para encontrar um parceiro mais experiente para seus jovens astros, e o estilo agressivo e a habilidade com a bola de Senesi são vistos como perfeitos para o sistema.
Um campo lotado de pretendentes europeus
O Barcelona não está sozinho na busca pelo sul-americano. Na Espanha, o Atlético de Madrid manifestou interesse nele, já que Diego Simeone busca renovar uma defesa envelhecida. A perspectiva de se juntar a um compatriota em Madri é um fator importante, mas Senesi parece focado no projeto do Barça por enquanto. Enquanto isso, os clubes italianos também estão se movimentando, com Napoli e Juventus entrando na disputa para levar o zagueiro para a Série A na próxima temporada.
A Juventus, em particular, tem sido proativa em sua abordagem. Os Bianconeri estão em negociações com seus agentes para fechar um acordo, buscando encontrar valor no mercado de jogadores livres. Com vários clubes na Itália precisando equilibrar suas contas, um jogador do calibre de Senesi disponível sem taxa de transferência provocou uma guerra de lances significativa em relação a bônus de assinatura e pacotes salariais, embora a atração da La Liga continue forte para o jogador.
- Getty Images Sport
Os gigantes da Premier League aguardam nos bastidores
Enquanto os gigantes espanhóis e italianos disputam o jogador, os pacotes financeiros mais lucrativos ainda podem vir da Premier League. Tottenham, Everton, Aston Villa, Newcastle United, Sunderland e Chelsea manifestaram interesse em manter o zagueiro na Inglaterra. Embora o Chelsea não tenha entrado em contato com seus agentes recentemente, os outros clubes ingleses continuam atentos à sua situação, sabendo que sua experiência na primeira divisão o torna uma contratação de baixo risco e alto retorno para qualquer time que busca disputar competições europeias.
Para o Barcelona, o tempo está passando. Embora tenham a vantagem de ser a primeira escolha do jogador, sua habitual cautela financeira pode se revelar arriscada. Eles podem muito bem esperar até o verão para ter uma ideia melhor dos recursos que têm para gastar e correr o risco de Senesi levar seus negócios para outro lugar. Se Deco não fechar um acordo formal em breve, um dos grandes clubes da Premier League ou a renascida Juventus podem facilmente entrar em cena e roubar o negócio.
Publicidade