O clube preferido de Marcos Senesi é revelado enquanto o zagueiro do Bournemouth avalia suas opções antes de se tornar agente livre

Entre a longa lista de pretendentes, um clube se destaca dos demais na mente do jogador. O Barcelona teria assumido a liderança, não apenas por causa de sua importância, mas porque o próprio Senesi identificou o gigante catalão como seu destino preferido. De acordo com reportagens do TeamTalk, o fascínio do Blaugrana é um grande atrativo para Senesi, e seria “difícil ignorar” a oportunidade de vestir a famosa camisa no Camp Nou caso uma oferta oficial chegasse.

O interesse é recíproco, já que o diretor esportivo Deco e a diretoria do Barcelona buscam reforçar uma defesa que tem se mostrado frágil nesta temporada. Após a saída de Inigo Martinez, o elenco carece de um especialista natural canhoto na defesa central. Embora o clube sonhe com contratações de peso, como Alessandro Bastoni ou Josko Gvardiol, a realidade de sua situação financeira torna a transferência gratuita de um jogador comprovado da Premier League como Senesi uma proposta extremamente atraente para a próxima janela de transferências.