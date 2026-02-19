Getty Images Sport
O Chelsea perde seu jovem prodígio para o rival Tottenham após um teste bem-sucedido no norte de Londres
Jovem sensação deixa o Chelsea e vai para o Tottenham
O lateral direito de 16 anos já se integrou ao elenco do Spurs, tendo atuado pela equipe sub-16 em uma partida da Premier League Cup contra o Manchester City no início deste mês. Seu desempenho durante esse período de teste foi suficiente para convencer a diretoria do Tottenham a agir rapidamente. Jobling era titular nas categorias de base do Chelsea, tendo atuado pelas equipes sub-16 e sub-17 nesta temporada, mas agora se encontra do outro lado da divisão londrina, enquanto se prepara para a transição para o futebol profissional em tempo integral.
Um grande golpe para a academia do Spurs
A aquisição de Jobling é vista como uma vitória significativa para a academia do Tottenham, especialmente devido ao seu status de capitão internacional. Inicialmente, ele se juntará ao time sub-18 de Jamie Carr, uma equipe que enfrentou uma campanha desafiadora com 10 vitórias em 24 jogos da liga e precisa de reforços defensivos. O caminho para Jobling já está claramente traçado pelo clube; ele deve assinar seu primeiro contrato profissional quando completar 17 anos no final deste ano, garantindo que seu futuro a longo prazo permaneça no Tottenham Hotspur Stadium.
Apesar da mudança nas cores do clube, a cotação internacional de Jobling continua alta. Ele deve ser o único representante do Tottenham na seleção sub-16 da Inglaterra quando a equipe nacional enfrentar a Dinamarca, a Espanha e a França nesta semana. Sua saída de Cobham marca um caso raro do Chelsea permitir que um capitão juvenil saia para um rival local, uma mudança que pode voltar a assombrar os Blues se o lateral agressivo realizar seu potencial significativo sob a orientação da comissão técnica do Spurs.
Campanha de recrutamento de jovens do Tottenham
Jobling não é a única contratação de destaque no centro de treinamento Hotspur Way nas últimas semanas, já que o Spurs continua reforçando suas categorias de base com talentos de elite de todo o país. O clube tem estado incrivelmente ativo no mercado, tendo recentemente garantido os serviços de Elisha Sowunmi depois que o jogador recusou um novo contrato com o West Ham. Além disso, o Spurs venceu uma batalha acirrada contra o Arsenal para contratar James Wilson por empréstimo do Hearts, sinalizando uma clara intenção de dominar o cenário de recrutamento local.
Este aumento na atividade da academia ocorre em um momento em que o caminho para o time principal está sob intenso escrutínio. Os torcedores já haviam manifestado preocupações com a falta de oportunidades para os jogadores formados no clube, especialmente sob os regimes anteriores.
Novos horizontes sob o comando de Igor Tudor
No entanto, a chegada do técnico interino Igor Tudor trouxe uma nova onda de otimismo para os jogadores mais jovens do clube. Ao contrário de seu antecessor, espera-se que Tudor forneça uma ponte mais transparente entre a base e o time principal. Há uma crença crescente de que a atual safra de estrelas da academia terá oportunidades genuínas de impressionar a comissão técnica do time principal, como evidenciado por Wilson sendo fotografado em sessões de treinamento do time principal antes do próximo clássico do norte de Londres.
Para Jobling, a mudança representa um novo começo e uma chance de provar que seu antigo clube estava errado. Embora a perda do Chelsea seja, sem dúvida, um ganho para o Tottenham, a pressão agora recairá sobre o jovem para que ele repita seu desempenho internacional com a camisa do Spurs.
