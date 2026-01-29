Chelsea/Nike
O Chelsea lança um impressionante uniforme retrô dos anos 90, enquanto a Nike saúda o “Retorno do Rebelde”.
Lançamento do kit “O Retorno do Rebelde”
Quando esta camisa original foi lançada há pouco mais de três décadas, chocou muitos devido à sua aparência marcante. O uniforme atingiu seu auge quando o Chelsea entrou na Recopa Europeia em 1994-95, após um exílio de 23 anos das competições europeias, com os Blues chegando às semifinais do torneio. Agora, a Nike e o Chelsea reinventaram a camisa, que deve fazer sua estreia em campo antes da partida da Premier League deste fim de semana contra o West Ham e da partida da FA Cup feminina contra o Manchester United no mês que vem.
- Chelsea/Nike
Jogadores antigos e atuais do Chelsea em miniatura
Como parte do lançamento, a lenda do Chelsea Dennis Wise vestiu o novo uniforme, que usou durante seu tempo no clube. Além disso, a coleção Return of the Rebel apresenta “tons dos anos 90” em camisetas, tops, jaquetas e calças de moletom, moletons e agasalhos, com emblemas e letras do clube da época em toda a coleção. A coleção já está disponível na Megastore em Stamford Bridge e na loja online do clube. Também está disponível em tamanhos masculinos, femininos e infantis, com a linha celebrando “risco, rebelião e reinvenção – então e agora”.Procurando apostas de futebol mais inteligentes? Obtenha prévias de especialistas, previsões baseadas em dados e insights vencedores com o GOAL Tips no Telegram. Junte-se à nossa comunidade em crescimento agora!
Rosenior tem um início brilhante no Chelsea
Depois que Enzo Maresca deixou o Chelsea no início deste mês, houve algumas surpresas quando o técnico do Strasbourg, Liam Rosenior, foi nomeado seu sucessor. Embora ainda seja muito cedo, ele venceu cinco das seis partidas que comandou em Stamford Bridge, talvez com destaque para a vitória por 3 a 2 sobre o Napoli na Liga dos Campeões na noite de quarta-feira.
Após essa vitória, Rosenior disse à TNT Sports: “Esses jogadores perderam um técnico que realmente respeitavam por motivos que estão além do meu controle ou conhecimento. Então, quando você passa por isso como um grupo jovem, aceitar um novo técnico da maneira como eles fizeram e trabalhar tão duro quanto eles têm trabalhado é um mérito deles. Não se trata de mim, do meu ego ou de tentar provar alguma coisa. Estou tentando fazer o melhor que posso com meu grupo, com minha equipe, e espero que possamos ter mais e mais noites realmente boas como esta.
Estou sempre aprendendo sobre minha equipe, sobre o que somos capazes de fazer. Eu realmente queria estar na frente hoje. Queria entrar em campo e vencer o jogo. É muito importante para nós poder trabalhar com os jogadores na pré-temporada. É preciso aproveitar este trabalho. Somos as pessoas mais sortudas do mundo por fazer este trabalho. É preciso aproveitar esses momentos, mas queremos mais. Estamos na Liga dos Campeões, então, no final das contas, temos que jogar contra os melhores e vencer os melhores.”
- AFP
O que vem a seguir para o Chelsea?
O Chelsea se prepara para alguns dias importantes, já que recebe o West Ham, ameaçado de rebaixamento, no Stamford Bridge no sábado, com uma vitória que pode levá-lo à quarta posição na Premier League. Em seguida, na terça-feira, viaja para enfrentar o Arsenal, buscando reverter a desvantagem de 3 a 2 do jogo de ida na segunda partida das semifinais da Carabao Cup.
Traduzido automaticamente pelo GOAL-e
Publicidade