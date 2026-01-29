O Chelsea lança um impressionante uniforme retrô dos anos 90, enquanto a Nike saúda o “Retorno do Rebelde”.

Depois que Enzo Maresca deixou o Chelsea no início deste mês, houve algumas surpresas quando o técnico do Strasbourg, Liam Rosenior, foi nomeado seu sucessor. Embora ainda seja muito cedo, ele venceu cinco das seis partidas que comandou em Stamford Bridge, talvez com destaque para a vitória por 3 a 2 sobre o Napoli na Liga dos Campeões na noite de quarta-feira.

Após essa vitória, Rosenior disse à TNT Sports: “Esses jogadores perderam um técnico que realmente respeitavam por motivos que estão além do meu controle ou conhecimento. Então, quando você passa por isso como um grupo jovem, aceitar um novo técnico da maneira como eles fizeram e trabalhar tão duro quanto eles têm trabalhado é um mérito deles. Não se trata de mim, do meu ego ou de tentar provar alguma coisa. Estou tentando fazer o melhor que posso com meu grupo, com minha equipe, e espero que possamos ter mais e mais noites realmente boas como esta.

Estou sempre aprendendo sobre minha equipe, sobre o que somos capazes de fazer. Eu realmente queria estar na frente hoje. Queria entrar em campo e vencer o jogo. É muito importante para nós poder trabalhar com os jogadores na pré-temporada. É preciso aproveitar este trabalho. Somos as pessoas mais sortudas do mundo por fazer este trabalho. É preciso aproveitar esses momentos, mas queremos mais. Estamos na Liga dos Campeões, então, no final das contas, temos que jogar contra os melhores e vencer os melhores.”