O Chelsea enfrentará o Wrexham, de Ryan Reynolds e Rob Mac, na quinta rodada da FA Cup, enquanto o Manchester City enfrentará o Newcastle e o Arsenal irá a Mansfield
Sorteio completo da quinta rodada da FA Cup
O sorteio da quinta rodada da FA Cup foi realizado na noite de segunda-feira, e oito confrontos foram definidos para as equipes que permanecem na competição. O destaque é, sem dúvida, o confronto entre Wrexham e Chelsea, com a equipe de Ryan Reynolds e Rob Mac pronta para enfrentar o gigante da Premier League comandado por Liam Rosenior.
O Manchester City terá uma viagem complicada ao St James' Park para enfrentar o Newcastle, enquanto o Liverpool enfrentará o Wolves, que luta para não cair da Premier League. O Sunderland enfrentará o vencedor do confronto entre Port Vale e Bristol City, enquanto o West Ham enfrentará o Macclesfield ou o Brentford.
O Arsenal de Mikel Arteta enfrenta uma viagem ao Mansfield Town, da League One.
Sorteio completo:
Fulham x Southampton
Port Vale ou Bristol City x Sunderland
Newcastle x Man City
Leeds x Norwich City
Mansfield Town x Arsenal
Wolves x Liverpool
Wrexham x Chelsea
West Ham x Macclesfield ou Brentford
Como Wrexham chegou até aqui
O Wrexham derrotou um adversário da Premier League na terceira rodada do torneio, vencendo o Nottingham Forest nos pênaltis após um empate dramático por 3 a 3. Em seguida, derrotou o Ipswich Town por 1 a 0 e garantiu sua vaga na quinta rodada. O Chelsea derrotou o Charlton Athletic e o Hull City até agora, com placares de 5 a 1 e 4 a 0, respectivamente.
O clube galês não chega à quinta rodada desde 1997, mas o técnico Phil Parkinson está olhando para frente, em vez de para trás.
Ele disse aos repórteres após a vitória sobre o Ipswich: “Conversamos antes do jogo sobre nossa chance de fazer um pouco de história. Conseguimos, e estou muito feliz porque sempre sabíamos que seria um jogo difícil contra um time muito bom.
Nesta temporada, com o desafio de estar na Championship e agora na FA Cup, queremos aproveitar, e hoje à noite certamente aproveitamos.”
Ele acrescentou: “Acho que é ótimo para nossos proprietários, levá-los à quinta rodada.
Estamos ansiosos pelo sorteio na segunda-feira à noite, quando estaremos em um hotel em Bristol. Vamos saborear isso, mas, obviamente, agora a FA Cup fica em segundo plano e vamos nos concentrar no campeonato.”
Chelsea também de olho na glória
Rosenior espera conquistar seu primeiro troféu com o Blues nesta temporada e elogiou o empenho de sua equipe na vitória por 4 a 0 sobre o Hull — uma repetição seria muito bem-vinda pelo ex-técnico do Strasbourg.
Após o jogo, ele disse: “Fiquei muito satisfeito com a dedicação e atitude dos jogadores no primeiro tempo. Foi um jogo difícil. Todo o crédito para o Hull, que está voando alto no Campeonato. Espero que eles cheguem à Premier League este ano, mas devido à nossa atitude e dedicação ao jogo, a qualidade está sempre presente, e foi isso que nos deu a base esta noite.
Tivemos 90 minutos muito bons. Obviamente, você quer que cada minuto de cada jogo seja perfeito.
Há muitas coisas que podemos melhorar, mas em termos do nosso início juntos, estou muito satisfeito. Pedro Neto tem sido excelente, trabalha muito e tem muita qualidade.
Estou muito feliz por vê-lo marcar os gols que marcou hoje. Todos trabalharam muito, muito duro uns pelos outros.
O aspecto mais gratificante foi a mentalidade. Eles honraram o clube. Foi um desempenho muito forte em termos da aplicação mental necessária para se ter sucesso.”
O que vem a seguir?
Os jogos da quinta rodada da FA Cup serão disputados no fim de semana de 7 e 8 de março. Os clubes vencedores da quinta rodada receberão £ 238.500, um grande incentivo para os clubes das divisões inferiores.
