O Chelsea enfrentará o Wrexham, de Ryan Reynolds e Rob Mac, na quinta rodada da FA Cup, enquanto o Manchester City enfrentará o Newcastle e o Arsenal irá a Mansfield

O Wrexham derrotou um adversário da Premier League na terceira rodada do torneio, vencendo o Nottingham Forest nos pênaltis após um empate dramático por 3 a 3. Em seguida, derrotou o Ipswich Town por 1 a 0 e garantiu sua vaga na quinta rodada. O Chelsea derrotou o Charlton Athletic e o Hull City até agora, com placares de 5 a 1 e 4 a 0, respectivamente.

O clube galês não chega à quinta rodada desde 1997, mas o técnico Phil Parkinson está olhando para frente, em vez de para trás.

Ele disse aos repórteres após a vitória sobre o Ipswich: “Conversamos antes do jogo sobre nossa chance de fazer um pouco de história. Conseguimos, e estou muito feliz porque sempre sabíamos que seria um jogo difícil contra um time muito bom.

Nesta temporada, com o desafio de estar na Championship e agora na FA Cup, queremos aproveitar, e hoje à noite certamente aproveitamos.”

Ele acrescentou: “Acho que é ótimo para nossos proprietários, levá-los à quinta rodada.

Estamos ansiosos pelo sorteio na segunda-feira à noite, quando estaremos em um hotel em Bristol. Vamos saborear isso, mas, obviamente, agora a FA Cup fica em segundo plano e vamos nos concentrar no campeonato.”