O Chelsea emite comunicado para confirmar a saída do diretor do futebol feminino, Paul Green, após 13 anos

O Chelsea anunciou que Paul Green, diretor do futebol feminino do clube, deixou o clube após 13 anos com os Blues. Green se despede após um período de grande sucesso no oeste de Londres, que viu o Chelsea Women conquistar 19 troféus. Green se despede poucos dias depois de o clube anunciar que a treinadora Sonia Bompastor assinou um novo contrato que vai até 2030.

  • Fim de uma era no Chelsea

    Green ingressou no clube em 2013 como assistente técnico de Emma Hayes, após deixar o Doncaster Rovers Belles. Ele se tornou uma figura influente no oeste de Londres, supervisionando o recrutamento de jogadoras e ajudando a construir um time impressionante do Blues. Durante esse período, o Chelsea Women conquistou oito títulos da WSL, seis Copas da Inglaterra, três Copas da Liga e chegou à final da Liga dos Campeões em 2020-21. Green também esteve envolvido na decisão do Chelsea de contratar Bompastor para substituir Hayes, que deixou o cargo após 12 anos no comando em 2024 para assumir a seleção feminina dos Estados Unidos. Bompastor chegou do Lyon e levou o Chelsea a um triplo título nacional invicto em sua temporada de estreia.

    Chelsea emite comunicado sobre Green

    O clube confirmou a notícia em um comunicado que dizia: “O Chelsea Women confirma que Paul Green deixou o cargo de diretor do futebol feminino. Paul passou 13 anos no clube, tendo ingressado em 2013, durante a fase de formação do Chelsea Women. Durante esse tempo, desempenhou um papel significativo no desenvolvimento e crescimento do programa feminino, contribuindo para o estabelecimento de bases sólidas e para a evolução do Chelsea Women para uma das equipas líderes no futebol nacional e europeu. O seu empenho, experiência e profissionalismo foram valorizados em todo o clube, e o seu trabalho ajudou a sustentar um período prolongado de sucesso e progresso para o Chelsea Women, durante o qual conquistámos 19 troféus. O clube gostaria de agradecer a Paul por sua dedicação e serviços prestados ao longo de mais de uma década e deseja-lhe tudo de bom para o futuro.

  • Bompastor em destaque

    Bompastor tem estado em destaque no Chelsea depois de a equipe ter ficado 12 pontos atrás do líder da WSL, o Manchester City. Os resultados pressionaram a treinadora, mas o Chelsea respondeu oferecendo-lhe um novo contrato de longo prazo. O Chelsea seguiu com uma vitória por 2 a 0 sobre o Tottenham no domingo, deixando Bompastor com um humor desafiador. Ela disse aos repórteres: “Mesmo sabendo que não podemos controlar nada disso, provavelmente achamos injusto receber tantas críticas. Eu sei quem sou, não preciso que pessoas de fora do meu ambiente me digam quem eu sou. Sempre vou me certificar de dar o meu melhor. Sei que tenho competência, sei que tenho conhecimento, conheço o futebol feminino e dou o meu melhor pelo Chelsea. Não estou dizendo que sou a melhor, não estou dizendo que sou arrogante, mas sei quem sou. Sempre me certifico de apoiar minhas jogadoras da melhor maneira possível. Meu trabalho é garantir que elas entrem em campo com clareza sobre o que precisam alcançar. Ninguém vai abalar minha confiança.”

    O que vem a seguir?

    A saída de Green colocará ainda mais os holofotes sobre o Chelsea durante um momento delicado para Bompastor e o clube. O Blues volta à ação na WSL no domingo, contra o Liverpool, que passa por dificuldades.

