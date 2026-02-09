O Chelsea emite comunicado para confirmar a saída do diretor do futebol feminino, Paul Green, após 13 anos

Bompastor tem estado em destaque no Chelsea depois de a equipe ter ficado 12 pontos atrás do líder da WSL, o Manchester City. Os resultados pressionaram a treinadora, mas o Chelsea respondeu oferecendo-lhe um novo contrato de longo prazo. O Chelsea seguiu com uma vitória por 2 a 0 sobre o Tottenham no domingo, deixando Bompastor com um humor desafiador. Ela disse aos repórteres: “Mesmo sabendo que não podemos controlar nada disso, provavelmente achamos injusto receber tantas críticas. Eu sei quem sou, não preciso que pessoas de fora do meu ambiente me digam quem eu sou. Sempre vou me certificar de dar o meu melhor. Sei que tenho competência, sei que tenho conhecimento, conheço o futebol feminino e dou o meu melhor pelo Chelsea. Não estou dizendo que sou a melhor, não estou dizendo que sou arrogante, mas sei quem sou. Sempre me certifico de apoiar minhas jogadoras da melhor maneira possível. Meu trabalho é garantir que elas entrem em campo com clareza sobre o que precisam alcançar. Ninguém vai abalar minha confiança.”