O “caso Laura Freigang”: Comissão Antidoping da DFB inicia investigação

A Agência Nacional Antidoping (NADA) confirmou na sexta-feira três “advertências” contra a jogadora da seleção nacional e capitã do Eintracht Frankfurt, da Bundesliga, em um período de doze meses. A NADA divulgou o caso devido a falhas na comunicação relacionadas a exames antidoping durante a partida das eliminatórias da Copa do Mundo contra a Noruega (2 a 0), na qual Freigang não integrava o elenco.

A NADA falou de uma “possível violação das normas antidoping” e encaminhou o caso à DFB. Esta é responsável pelo processo disciplinar. Com três “infrações”, a pena prevista é uma suspensão de até dois anos.