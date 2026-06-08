"A Comissão Antidoping da DFB está analisando os fatos e os documentos que lhe foram encaminhados e decidirá, com base nessa análise, sobre os próximos passos do processo", informou a federação na terça-feira à SID.
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O “caso Laura Freigang”: Comissão Antidoping da DFB inicia investigação
A Agência Nacional Antidoping (NADA) confirmou na sexta-feira três “advertências” contra a jogadora da seleção nacional e capitã do Eintracht Frankfurt, da Bundesliga, em um período de doze meses. A NADA divulgou o caso devido a falhas na comunicação relacionadas a exames antidoping durante a partida das eliminatórias da Copa do Mundo contra a Noruega (2 a 0), na qual Freigang não integrava o elenco.
A NADA falou de uma “possível violação das normas antidoping” e encaminhou o caso à DFB. Esta é responsável pelo processo disciplinar. Com três “infrações”, a pena prevista é uma suspensão de até dois anos.
Freigang esclarece: “Em nenhum momento houve suspeita de doping!”
A própria Freigang falou de “mal-entendidos”. “É importante para mim enfatizar neste momento: não existe nem jamais existiu qualquer suspeita de doping contra mim”, escreveu a atleta de 28 anos no sábado à noite no Instagram. Quanto aos controles perdidos, não se tratou de “compromissos de controle evitados deliberadamente”, mas sim de “incoerências ou mal-entendidos”.
Ela está “ciente da importância do trabalho antidoping e, naturalmente, apoia todas as medidas necessárias para um esporte limpo e justo”, escreveu Freigang: ao longo de sua carreira, ela “já passou por inúmeros controles sem aviso prévio, todos com resultado negativo”. Os “mal-entendidos” por ela citados teriam ocorrido “nas informações abrangentes que precisamos atualizar diariamente no sistema, com frequência diária e horária, como jogadoras da seleção nacional”.