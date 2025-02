Em entrevista após a reestreia pelo Peixe, craque afirmou ter ficado "muito chateado com as palavras do Jorge Jesus" e que vai se "defender" no campo

Article continues below Article continues below Article continues below Mais artigos abaixo Neymar sofreu com as lesões no Al Hilal

Técnico Jorge Jesus duvidou da condição física do brasileiro

Astro comentou fala do seu ex-comandante após reestrear no Santos Leia as últimas do mercado no WhatsApp! 🟢📱