"O caminho para a recuperação será longo!" Filho de Jürgen Klinsmann sofre lesão grave

A temporada chegou ao fim para o goleiro titular do Cesena. Klinsmann deverá passar por novos exames e por uma consulta com um neurocirurgião. Marco De Marchi, agente de Jonathan Klinsmann, mostrou-se preocupado. “O caminho para a recuperação será longo”, disse De Marchi, segundo a imprensa. Klinsmann, nascido em Munique, joga na Itália desde 2024.