O filho do campeão mundial de 1990, Jürgen Klinsmann, teve que ser substituído e levado ao hospital após uma colisão durante a partida fora de casa no sábado contra o US Palermo (0 a 2).
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"O caminho para a recuperação será longo!" Filho de Jürgen Klinsmann sofre lesão grave
A temporada chegou ao fim para o goleiro titular do Cesena. Klinsmann deverá passar por novos exames e por uma consulta com um neurocirurgião. Marco De Marchi, agente de Jonathan Klinsmann, mostrou-se preocupado. “O caminho para a recuperação será longo”, disse De Marchi, segundo a imprensa. Klinsmann, nascido em Munique, joga na Itália desde 2024.