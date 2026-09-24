O brilho de Araújo coloca o Liverpool diante de uma decisão difícil

O zagueiro uruguaio Ronald Araújo acertou na escolha de se transferir por empréstimo ao Liverpool, tendo se adaptado de forma ideal ao seu novo clube e se tornado um dos elementos mais destacados do novo projeto do técnico Andoni Iraola.

E os números falam por si, já que o Liverpool não sofreu nenhum gol no Campeonato Inglês quando Araújo está em campo.

Araújo atua atualmente na posição de lateral-direito, depois de ter começado sua trajetória com a equipe como zagueiro central, e apresenta atuações mais que boas, tendo se tornado, de fato, um dos queridinhos da torcida de Anfield.

O Liverpool pode contratar o jogador de forma definitiva junto ao Barcelona por 55 milhões de euros a partir de junho.

O jornal Sport, citando o "Liverpool Echo", relatou que concretizar a transação no momento atual parece difícil, pois vai contra a estratégia dos proprietários do clube, o Fenway Sports Group, que só faz grandes esforços financeiros por jogadores que possuem maior potencial de valorização no mercado de transferências.

O jornal Liverpool Echo revelou que a chegada de Araújo gerou muitas dúvidas entre os torcedores do Liverpool. Isso porque os empréstimos firmados pelo clube inglês na última década não deram certo, e não estava claro que o clube iria contratar um jogador que chegou até ele praticamente por estar fora dos planos do Barcelona. E sua chegada ao Liverpool só foi possível graças à insistência de Iraola, que sempre enxergou sua contratação como uma opção clara, além das facilidades proporcionadas pela operação de empréstimo.

O técnico basco estava convencido desde o início de que as características de Araújo se encaixam perfeitamente na Premier League, e ele se beneficia atualmente de sua força física e de sua capacidade de jogar em mais de uma posição defensiva.

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