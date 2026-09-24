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AFC Bournemouth v Liverpool - Premier League 2026/27Getty Images Sport
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O brilho de Araújo coloca o Liverpool diante de uma decisão difícil

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O zagueiro uruguaio Ronald Araújo acertou na escolha de se transferir por empréstimo ao Liverpool, tendo se adaptado de forma ideal ao seu novo clube e se tornado um dos elementos mais destacados do novo projeto do técnico Andoni Iraola. 

E os números falam por si, já que o Liverpool não sofreu nenhum gol no Campeonato Inglês quando Araújo está em campo.

Araújo atua atualmente na posição de lateral-direito, depois de ter começado sua trajetória com a equipe como zagueiro central, e apresenta atuações mais que boas, tendo se tornado, de fato, um dos queridinhos da torcida de Anfield.

O Liverpool pode contratar o jogador de forma definitiva junto ao Barcelona por 55 milhões de euros a partir de junho.

O jornal Sport, citando o "Liverpool Echo", relatou que concretizar a transação no momento atual parece difícil, pois vai contra a estratégia dos proprietários do clube, o Fenway Sports Group, que só faz grandes esforços financeiros por jogadores que possuem maior potencial de valorização no mercado de transferências.

O jornal Liverpool Echo revelou que a chegada de Araújo gerou muitas dúvidas entre os torcedores do Liverpool. Isso porque os empréstimos firmados pelo clube inglês na última década não deram certo, e não estava claro que o clube iria contratar um jogador que chegou até ele praticamente por estar fora dos planos do Barcelona. E sua chegada ao Liverpool só foi possível graças à insistência de Iraola, que sempre enxergou sua contratação como uma opção clara, além das facilidades proporcionadas pela operação de empréstimo.

O técnico basco estava convencido desde o início de que as características de Araújo se encaixam perfeitamente na Premier League, e ele se beneficia atualmente de sua força física e de sua capacidade de jogar em mais de uma posição defensiva.

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  • Liverpool v Tottenham Hotspur - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport

    Araújo rouba a cena no Liverpool graças a seus números impressionantes

    Araújo passou a estar completamente integrado tanto ao elenco quanto à cidade. O zagueiro uruguaio sempre esteve relutante em deixar o Barcelona, tendo inclusive recusado anteriormente uma proposta da Juventus, mas agora volta a sentir sua importância no nível profissional, e isso se concretizou dentro de um projeto do mais alto patamar.

    Araújo sabia que era capaz de recuperar seu nível assim que superasse seus problemas psicológicos e físicos, e precisava apenas de um clube que confiasse em suas capacidades. Suas estatísticas comprovam isso com clareza: nos 285 minutos em que atuou pela Premier League, o Liverpool apresentou um retrospecto defensivo perfeito, sem sofrer nenhum gol.

    Ele também deu uma assistência na Liga dos Campeões da Europa quando atuou na posição de lateral-direito. Em sua estreia na Premier League diante do Ipswich Town, venceu o maior número de duelos individuais e de disputas aéreas. 

    Na vitória conquistada pelo Liverpool sobre o Bournemouth, nenhum outro jogador venceu mais duelos individuais, enquanto Araújo perdeu apenas dois duelos dos 11 disputados no chão e pelo alto somados.

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  • AFC Bournemouth v Liverpool - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    A idade não joga a favor do defensor uruguaio

    Ainda há muito tempo antes de chegar o prazo final para acionar a opção de compra, mas o jornal "Liverpool Echo" lembra que o Liverpool contratou em definitivo apenas dois jogadores após o término de seus empréstimos, enquanto a grande maioria dos atletas retornou aos seus clubes de origem.

    O fator idade também não joga a favor da concretização do acordo, mas fica claro que, se o defensor uruguaio continuar apresentando o mesmo nível que mostrou até agora, será difícil para o Liverpool não tentar mantê-lo em definitivo.

    Resta ainda outra possibilidade, que seria o clube inglês tentar reduzir o valor final da transação, sobretudo porque o salário do zagueiro está entre os mais altos de todo o elenco.

    No momento, Araújo prova que realmente merece gerar dúvidas dentro de um clube que precisava melhorar seus números no aspecto defensivo.

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