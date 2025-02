O Botafogo x Flamengo que vai muito além da Supercopa do Brasil de 2025

Grandes feitos serão sempre comparados, é uma espécie de esporte além do esporte. Quem foi melhor entre os times de 2019 e 2024?

Botafogo e Flamengo se enfrentam pela Supercopa do Brasil de 2025, o primeiro jogo que realmente importa no calendário do futebol profissional do país – ainda que, na prática, seja apenas uma taça bônus. Uma única partida, uma contenda que acaba ali, ao final dos 90 minutos ou de uma eventual disputa de pênaltis.

Para a eternidade, no entanto, uma discussão seguirá viva: quem foi melhor entre o Flamengo de 2019 e o Botafogo de 2024? A conversa começou, efetivamente, no momento em que o meio-campista Gregore fez o gol que sacramentou o título brasileiro para os alvinegros na temporada passada.

Mais artigos abaixo

A conquista, que garantiu o bilhete botafoguense para a Supercopa contra o Flamengo, campeão da Copa do Brasil de 2024, também veio logo após o Glorioso ser campeão da Libertadores da América. Ganhar a maior competição do Brasil e a maior do continente não é coisa que acontece toda hora. Nem mesmo a cada década. Por isso, acima de qualquer outra coisa, a validade das comparações.