O Borussia Dortmund pode ser forçado a vender a dupla de estrelas Serhou Guirassy e Karim Adeyemi, em um esforço para levantar fundos

O panorama financeiro em Dortmund mudou drasticamente após a saída prematura das eliminatórias da Liga dos Campeões. Esse fracasso esportivo deixou um vazio significativo na receita projetada do clube, deixando a diretoria com um orçamento líquido para transferências estimado em modestos € 25 milhões a € 30 milhões para a próxima janela.

Para se manter competitivo e perseguir novos objetivos, o BVB deve adotar uma política de “vender para comprar”. A hierarquia identificou que uma liquidez significativa só pode ser gerada com a venda de jogadores de alto valor, colocando o futuro de seus atacantes de destaque sob intenso escrutínio enquanto o clube atravessa um período econômico precário. Uma reportagem da Sky Sport afirma que seus dois atacantes, Guirassy e Adeyemi, podem estar na lista de transferências para acomodar a chegada de novos jogadores.