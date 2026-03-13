AFP
Traduzido por
O Borussia Dortmund pode ser forçado a vender a dupla de estrelas Serhou Guirassy e Karim Adeyemi, em um esforço para levantar fundos
A eliminação da Liga dos Campeões provoca um défice orçamental
O panorama financeiro em Dortmund mudou drasticamente após a saída prematura das eliminatórias da Liga dos Campeões. Esse fracasso esportivo deixou um vazio significativo na receita projetada do clube, deixando a diretoria com um orçamento líquido para transferências estimado em modestos € 25 milhões a € 30 milhões para a próxima janela.
Para se manter competitivo e perseguir novos objetivos, o BVB deve adotar uma política de “vender para comprar”. A hierarquia identificou que uma liquidez significativa só pode ser gerada com a venda de jogadores de alto valor, colocando o futuro de seus atacantes de destaque sob intenso escrutínio enquanto o clube atravessa um período econômico precário. Uma reportagem da Sky Sport afirma que seus dois atacantes, Guirassy e Adeyemi, podem estar na lista de transferências para acomodar a chegada de novos jogadores.
- Getty Images
As negociações sobre um novo contrato estão paralisadas.
A situação em torno de Adeyemi tornou-se particularmente complicada devido ao fracasso nas negociações contratuais. O diretor esportivo Sebastian Kehl tem mantido um diálogo constante com o representante do jogador, Jorge Mendes, mas uma solução continua fora de alcance. O relatório afirma que o principal ponto de discórdia continua sendo a recusa do clube em incluir uma cláusula de rescisão, uma exigência que Mendes tem sido inflexível em garantir para seu cliente.
Com o contrato atual de Adeyemi expirando em 2027, o clube teme que seu valor de mercado diminua. A falta de progresso sugere que uma transferência no meio do ano pode ser o resultado mais lógico para ambas as partes, já que o jogador da seleção alemã busca clareza sobre seu futuro a longo prazo. Vários times europeus de ponta estão supostamente interessados em contratá-lo, com a Premier League sendo seu destino preferido.
Guirassy avalia interesse de clubes europeus de elite
Guirassy encontra-se numa posição igualmente incerta, embora a sua saída seja provavelmente motivada por pretendentes externos e não por disputas contratuais internas. O atacante possui uma cláusula de rescisão avaliada em aproximadamente €50 milhões. Mas, de acordo com a mesma reportagem, a cláusula está disponível exclusivamente para sete clubes: Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal e Manchester United. Essas equipes podem ativá-la diretamente, enquanto todas as outras, incluindo pretendentes da Série A, Bundesliga, Ligue 1 ou Saudi Pro League, devem negociar taxas mais altas com o Dortmund.
Embora tenham sido discutidas ofertas lucrativas da Arábia Saudita, o atacante é supostamente muito ambicioso e sedento por sucesso, preferindo permanecer nas ligas de elite da Europa. A decisão final sobre seu futuro não é esperada até o final da atual campanha.
- imago images / Jan Huebner
Concentre-se em terminar a temporada com força total
Embora ambos os jogadores possam deixar o Dortmund neste verão, Guirassy e Adeyemi continuam sendo peças fundamentais para Niko Kovac nesta temporada. Adeyemi esteve diretamente envolvido em 13 gols em 34 partidas em todas as competições, enquanto Guirassy marcou 17 gols e deu seis assistências em 37 partidas.
Com o Dortmund agora focado exclusivamente na Bundesliga, o time buscará manter seus resultados positivos até o final da temporada. O BVB está atualmente em segundo lugar na tabela do campeonato, com 55 pontos em 25 partidas, 11 pontos atrás do líder Bayern de Munique. Os jogadores de Kovac enfrentam o Augsburg no sábado.
Publicidade